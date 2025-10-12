Stop scanning me – Chatüberwachung abgesagt

+ Trump kündigt Extra-Zölle von 100 Prozent für China an + Frieden in Gaza? Hamas erklärt, keine „ausländische Vormundschaft“ zu akzeptieren + „Kampf gegen Faschismus“ in Hamburg: Privatadressen von AfD-Politikern öffentlich gemacht + Mutter irritiert – Schule boykottiert Schweinefleisch +

+++

Trump kündigt Extra-Zölle von 100 Prozent für China an

US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent für Importe aus China in die USA angekündigt. Diese würden ab dem 1. November – oder je nach dem weiteren Agieren Chinas auch früher – erhoben, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

[…]

Als Begründung nannte Trump die angekündigten Exportbeschränkungen für seltene Erden und andere Materialien. Dies „sei aus dem Nichts gekommen“, könne den Welthandel lahmlegen und vielen Staaten schaden. Die Volksrepublik werde zunehmend „feindselig“, meinte Trump. Weiterlesen auf tagesschau.de

+++

Tausende Palästinenser kehren nach Gaza zurück und feiern das Kriegsende

Mit Karren, Fahrrädern und Matratzen kehren sie zurück – Tausende Palästinenser wagen in Gaza den Schritt nach Hause. Nach zwei Jahren Krieg gilt die Waffenruhe. Zwischen Staub, Trümmern und Freude feiern die Menschen das Ende der Kämpfe.

+++

Frieden in Gaza? Hamas erklärt, keine „ausländische Vormundschaft“ zu akzeptieren

Nachdem die Hamas der ersten Phase von Trumps Friedensplan zugestimmt hat, erklärt die Terrororganisation jetzt, eine ausländische Regierung für den Gazastreifen abzulehnen. Man wolle den „Widerstand fortsetzen“.

Am Mittwoch verkündete die palästinensische Terrororganisation Hamas ihre Zustimmung für die erste Phase von Trumps Friedensplan und somit den Austausch der israelischen Geiseln gegen 2.000 palästinensische gefangene Terroristen. Allerdings sieht Trumps Friedensplan auch eine Entmilitarisierung der Hamas vor, dieser erteilt die Terrororganisation jetzt eine Absage.

In einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung verkünden die Hamas, der Islamische Dschihad und die Volksfront, dass sie jede „ausländische Vormundschaft“ im Gazastreifen ablehnen. Nach Angaben der palästinensischen Terrororganisationen sei die Regierungsführung eine interne palästinensische Angelegenheit, so berichtet es Reuters. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

„Kampf gegen Faschismus“ in Hamburg: Privatadressen von AfD-Politikern öffentlich gemacht

Unter dem Motto „Der AfD eine kleben“ sind erneut die Privatadressen von drei AfD-Politikern auf der Website „Indymedia“ erschienen. In ihrem Wohnumfeld wurden zudem Sticker aufgeklebt, die die Männer als „AfD-Faschisten“ anprangerten. Die Täter zu finden, scheint höchst unwahrscheinlich.

[…]

Im Antifa-Jargon auf „Indymedia“ klang die Nachricht wie folgt: „In Hamburg wurden drei AfD Politiker in ihrem Wohnumfeld besucht. Dabei wurde ihre jeweilige Nachbar*innenschaft darüber aufgeklärt, welche AfD Faschisten in ihrer unmittelbaren Nähe wohnen.“

[…]

Danach folgen drei Textabschnitte, in denen die Privatadressen sowie Informationen zum Werdegang, zur aktuellen Tätigkeit, zu Bekanntschaften und politischen Positionen der jeweils Angeprangerten angegeben wurden.

[…]

Dirk Nockemann, der Fraktionschef der AfD in der Hamburger Bürgerschaft, bezeichnete das unfreiwillige Adress-Outing in einer Pressemitteilung als „linksextremen Einschüchterungsversuch“. Dieser sei „auf das Schärfste zu verurteilen“. Das erwarte er „auch von den linken Parteien in der Bürgerschaft.“ Via epochtimes.de

+++

Stop scanning me – Chatüberwachung abgesagt

Die von der EU geplante Überwachung privater Chats (CSAR) ist gestoppt worden. Zu viele Länder haben dagegen gestimmt. Es könnten später aber weitere Abstimmungen folgen.

+++

Evonik-CEO spricht Klartext: Erster Top-Boss fordert Ende der CO2-Ideologie

Diese Worte sind mehr als Kritik – sie sind ein Weckruf an ein Land, das sich mit seiner Klimapolitik selbst stranguliert und sprechen in Klarheit eine Entwicklung aus, die bislang als Verschwörungstheorie galt: Dass der CO2-Preis ein Instrument ist, das Industrie zerstört, Menschen in die Arbeitslosigkeit treibt – und dadurch vom Staat abhängig macht.

Evonik-Chef Christian Kullmann spricht in einem Interview mit der FAZ das aus, was viele in der Wirtschaft nur noch hinter vorgehaltener Hand sagen: Die CO2-Ideologie gefährdet Deutschlands Zukunft. Der Top-Manager fordert:

„Die CO2-Gebühr muss weg! Sie gefährdet in Deutschland mindestens 200.000 gut bezahlte Industrie-Arbeitsplätze.“

Weiterlesen auf nius.de

+++

Gekürzter Beamtenlohn: Nun treffen Folgen der Ömpel-Politik auch bisher geschützte Bereiche

Die österreichische Regierung feiert den “moderaten” Beamtenabschluss als Erfolg. Tatsächlich kürzt sie die Löhne und bricht ihre eigenen Zusagen.

Auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst tragen nun die Last der selbstverschuldeten Wirtschaftskrise. Während Polizisten und Lehrer mit Reallohnverlusten kämpfen, sprudelt das Geld weiter für Ukraine, Gaza und Brüssel. FPÖ-Chef Kickl spricht von einer puren Verhöhnung der Beschäftigten. Kickl nennt den Abschluss einen “finanziellen Schlag ins Gesicht” für Polizisten, Soldaten und Lehrer. Eine “Absolute Verhöhnung” der Menschen, die schon täglich in ihren Berufen die Fehler der Systemparteien ausbügeln müssen, Stichwort Asylinvasion. Herbert Kickl wirft der Regierung “skandalösen Verrat an den Leistungsträgern” vor. Weiterlesen auf report24.news

+++

Mutter irritiert – Schule boykottiert Schweinefleisch

Elsa besucht seit heuer eine Wiener Volksschule. Als ihre Mutter den Speiseplan ansah, war sie verwirrt. Die Wahl war vegetarisch oder „ohne Schwein“.

„Entwicklung in die falsche Richtung“

„Als ich den Speiseplan zu Beginn des Schuljahres angeschaut habe, dachte ich natürlich, dass ich das mit Fleisch nehme“, erinnert sich die 37-Jährige. Zuerst habe sie gar nicht begriffen, dass Schweinefleisch hier ausgeschlossen war. „Meinem Mann ist dann aufgefallen, dass das eigentlich seltsam ist“, so die Wienerin.

Sie selbst ist Landwirtin und sieht ein größeres Problem in der Sache:

„Müssen die Schweinebauern dann auf Geflügel oder Lamm umsteigen?“,

fragt sich die Mutter. Das Ganze gehe ihrer Meinung nach ganz klar in die falsche Richtung. Weiterlesen auf heute.at

+++ MENSCH UND TIER +++

+++SATIRE +++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.