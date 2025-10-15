Nunmehriger „Gaza-Deal“ war von Biden und Netanjahu vor einem Jahr abgelehnt worden

Bild: AFP via Getty Images file

Die Hamas hatte den Bedingungen des aktuellen Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen bereits vor über einem Jahr zugestimmt. Damals jedoch wurde das mögliche Abkommen sowohl vom israelischen Premierminister Netanjahu als auch vom damaligen US-Präsidenten Biden abgelehnt, wie ein, an den Verhandlungen beteiligter Israeli, nun berichtet.

Abkommen hätte lange beschlossen sein können

„Wir sollten auch wissen, dass dieses Abkommen schon vor langer Zeit hätte abgeschlossen werden können. Die Hamas stimmte im September 2024 denselben Bedingungen zu, wie sie im „Drei-Wochen-Deal“ dargelegt waren, den ich in schriftlichen und mündlichen Nachrichten auf Arabisch und Englisch erhalten hatte“, erklärte Gershon Baskin gegenüber der Times of Israel.

„Aber zu diesem Zeitpunkt antworteten die israelischen Unterhändler, dass ‚der Premierminister nicht damit einverstanden sei, den Krieg zu beenden. Obwohl der Vorschlag für den ‚Drei-Wochen-Deal‘ auf dem Schreibtisch von Präsident Biden gelandet war, weigerte sich sein zuständiger Vertreter, Bret McGurk, von dem schlechten Deal, über den er verhandelte, abzuweichen“, fügte er hinzu.

Baskin erklärte, er habe sich im Oktober 2024 mit Mitgliedern des US-Verhandlungsteams getroffen, die ihm sagten, sie seien „genauso frustriert wie ich über ihre Unfähigkeit, Biden und Bidens Leute davon zu überzeugen, sich ernsthaft mit dem vorliegenden Abkommen auseinanderzusetzen“.

Biden war vor Netanjahu „eingeknickt“

Anfang des Jahres sagte Michael Herzog, der während der Biden-Regierung als israelischer Botschafter in den USA diente, Biden habe nie Druck auf Israel ausgeübt, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen.Herzog wörtlich:

„Gott hat dem Staat Israel einen Gefallen getan, dass Biden in dieser Zeit Präsident war, denn es hätte viel schlimmer kommen können.“

„Wir haben über ein Jahr lang gekämpft, und die Regierung ist nie auf uns zugekommen und hat gesagt, ‚Waffenstillstand jetzt‘. Das hat sie nie getan. Und das ist nicht selbstverständlich.“

Die Biden-Regierung verbreitete zudem die Darstellung, die Hamas sei das einzige Hindernis für ein Waffenstillstandsabkommen, obwohl klar war, dass Israel es blockierte. Baskin sagte, die arabischen Vermittlungsländer Katar und Ägypten hätten ihm beide zu verstehen gegeben, dass Israel eine Einigung blockiere:

„Das ist die gleiche Botschaft, die ich vom ägyptischen Geheimdienst erhalten habe, die Hamas war zu einem Abkommen bereit, das die Freilassung aller Geiseln, die Beendigung der Herrschaft über Gaza und die Beendigung des Krieges vorsah. Israel war jedoch nicht bereit, dies zu tun.“

Baskin erklärte, nach Gesprächen mit israelischen Beamten im Dezember 2024 sei ihm klar gewesen, dass „der Krieg nur dann enden würde, wenn Präsident Trump beschließt, dass er enden muss.“

