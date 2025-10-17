Syrer reisen „auf Probe“ in die Heimat – Sozialleistungen laufen weiter

In Syrien ist derweil aktuell ein regelrechter Tourismusboom zu verzeichnen. Das neue Regime tut alles, um so viel der fast eine Million nach Deutschland ausgewanderte Landsleute zurück zu locken. „Wir möchten, dass viele Syrer zurückkommen und das Land wieder aufbauen“, sagt der stellvertretende Tourismusminister Giath Farah. „Wir verstehen natürlich, dass viele Syrer in Deutschland arbeiten, geheiratet und Kinder bekommen haben, die dort zur Schule gehen.“ Die Regierung freue sich über jeden, der komme – sei es als Tourist oder als jemand, der ein Geschäft aufbaue und das Land auf diese Weise voranbringe.

Einbürgerung statt Rückkehr

Viele in Deutschland lebende Syrer tummeln sich dann auch in den Straßen von Damaskus oder Aleppo und besichtigen ein weitgehend zerstörtes Land, das sie entweder noch nie oder seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Dabei handelt es sich sowohl um Berufstätige als auch um Bürgergeldbezieher. Allerdings stoßen die Rückkehrappelle der Regierung auf wenig Resonanz. Von den 955.000 Syrern, die in Deutschland leben, sind bis Ende August laut Bundesinnenministerium nur ganze 1.867 von ihnen in ihre Heimat ausgereist, während 25 mal soviele – 83.150 Syrer – alleine 2024 die deutsche Staatsbürgerschaft. „Insbesondere die politisch instabile Lage sowie die fehlende Infrastruktur in Syrien und die daraus resultierenden Erschwernisse führen zu einer erschwerten Umsetzung der Reintegrationsunterstützung im Zielland“, teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dazu gewunden mit.

Es besteht also verständlicherweise wenig Interesse daran, sich den Mühen des Wiederaufbaus zu unterziehen, wenn man auch in Deutschland von staatlichen Leistungen leben kann, die um ein Vielfaches über den Löhnen in Syrien liegen und zugleich noch als Tourist ins eigene Land reisen oder sogar einen einjährigen Aufenthalt absolvieren kann, der ebenfalls komplett vom deutschen Staat bezahlt wird, der Syrien offiziell noch immer als so gefährliches Land einstuft, dass Syrer hierzulande Schutzstatus genießen, während sie ihre Ferien in dem Land verbringen, wo ihnen angeblich Gefahr für Leib und Leben droht. Dem neuen Regime bringt dies Devisen, die Syrer, von denen Zigtausende dank der deutschen Turboeinbürgerung längst den deutschen Pass haben, können das Beste aus beiden Welten für sich mitnehmen, während der Deutsche, wie immer, von den eigenen Politikern zum Zahlmeister und Vollidioten gemacht wird. (TPL)

