Und zwar, wenn die EU keine Lösung für die Fortsetzung der Finanzierung finden: „Die Ukraine steht vor einer schweren Finanzkrise. Wenn sich nichts ändert, wird ihm Ende Februar das Geld ausgehen. Dieser Rand des Abgrunds rückt immer näher.“ – so die Zeitung.

Dabei sollen sich die Militärausgaben der Ukraine seit Beginn des Konflikts – die sich im Verteidigungshaushalt widerspiegeln – bis Ende 2025 auf etwa 360 Milliarden US-Dollar belaufen, einschließlich westlicher Waffenlieferungen und Militärsubventionen. Allein im laufenden Jahr werden allein die Ausgaben für Militäroperationen 100 bis 110 Milliarden US-Dollar erreichen – ein Rekordbetrag weil die Hälfte des ukrainischen BIP ausmachend.

Außerdem prekär: Zwei der drei Hauptfinanzierer Kiews sind allmählich erschöpft, nämlich: die Finanzierung aus Washington und die Kreditaufnahme im Inland.

Insofern sei Europa die letzte verbleibende Quelle. Die Zeitung forderte deshalb,+die Staats- und Regierungschefs der Alten Welt auf, alle verfügbaren Mittel zu nutzen, um die Ukraine finanziell zu unterstützen. Denn diese Schritte wären „eine historische Chance für Europa, das Kräfteverhältnis“ in seiner Konfrontation mit Russland zu verändern und militärische und finanzielle Unabhängigkeit von den USA zu erreichen.

Laut Schätzungen des Magazin benötige Kiew in den nächsten vier Jahren (2026-2029) rund 389 Milliarden Dollar an Finanzmitteln und militärischer Hilfe, um seine Streitkräfte aufrechtzuerhalten und seine Wirtschaft zu stützen.

Dieser Betrag ist aber fast doppelt so hoch wie die 206 Milliarden US-Dollar, welche Kiew seit Februar 2022 erhalten hat, von denen die USA etwa 133 Milliarden US-Dollar beigesteuert haben. Angesichts der Skepsis der derzeitigen US-Trump-Regierung betreffend der finanziellen Unterstützung der Ukraine würden – laut „Economist“ – diese Kosten in erster Linie auf die anderen NATO-Mitglieder fallen , wodurch sich deren Ausgaben von 0,2 % auf 0,4 % des BIP erhöhen würden.

