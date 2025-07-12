+ USA wollen Einreiseverbot auf mehr als 30 Länder ausweiten + Start-Up-Investor Christian Miele: „Hinter verschlossenen Türen ist man sich doch längst einig, dass diese Regierung es nicht schaffen wird“ + Die verheerenden Folgen des Rentenpaketes + Ärzteschaft muss frei von politischer Einflussnahme sein + uvm. …

USA wollen Einreiseverbot auf mehr als 30 Länder ausweiten

Die US-Heimatschutzministerin Kristi Noem, eine führende Politikerin der Republikanischen Partei, machte die Politik der Vorgängerregierung unter Präsident Joe Biden für die Rückstände bei Asylverfahren verantwortlich.

Sie begründete die geplante Ausweitung des US-Einreiseverbots mit Sicherheitsbedenken und der Instabilität bestimmter ausländischer Regierungen. […]

Trump sagte, seine Regierung werde daran arbeiten, die Einwanderung aus „Drittweltländern“ auszusetzen, um dem US-System eine vollständige Erholung zu ermöglichen. Am 30. November erklärte er gegenüber Reportern, dass er damit „Menschen aus verschiedenen Ländern, die uns nicht freundlich gesinnt sind“, sowie „Länder, die außer Kontrolle geraten sind“ meinte. Als Beispiel nannte er Somalia. Via epochtimes.de

USA warnen vor „zivilisatorischer Auslöschung“ Europas – Wadephul verbittet sich Ratschläge

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat zurückhaltend auf die neue US-Sicherheitsstrategie reagiert. „Wir werden die neue Strategie der Vereinigten Staaten in allen Punkten intensiv auswerten, das konnten wir bisher nicht machen“, sagte Wadephul am Freitag. Die USA seien und blieben der wichtigste Verbündete im Nato-Bündnis.

Dabei gehe es aber vor allem um verteidigungs- und sicherheitspolitische Fragen. „Ich glaube, Fragen der Meinungsäußerungsfreiheit oder der Organisation unserer freiheitlichen Gesellschaften hier – jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland – gehören nicht dazu“, betonte der CDU-Politiker. „Wir glauben auch nicht, dass irgendjemand uns dazu Ratschläge geben muss.“ Via welt.de

Start-Up-Investor Christian Miele: „Hinter verschlossenen Türen ist man sich doch längst einig, dass diese Regierung es nicht schaffen wird“

„Aber erst dann, wenn die Illusionen verbrannt sind, entsteht Raum für rationale Entscheidungen und harte Reformen, die uns allen etwas zumuten. Schwere Jahre liegen vor uns. Schwarz rot wird es auf jeden Fall nicht lösen“, so Miele.

[…]

Zum Abschluss reflektiert Miele fast schon fatalistisch die Notwendigkeit eines „Crashes“, damit es bergauf gehen kann: „Vielleicht braucht dieses Land den Crash, weil die Politik ihn nicht mehr aus eigener Kraft vermeidet. Ob es ein externer Schock sein wird oder der innere Druck reicht? Offen.“ Weiterlesen auf nius.de

Die verheerenden Folgen des Rentenpaketes – Welt-Herausgeber Ulf Poschardt bringt es auf den Punkt

Was Schwarz-Rot unter Kanzler Merz heute beschlossen hat, ist mathematischer Realitätsverlust und wird Deutschland endgültig in den Ruin treiben!

Das ist kein Regierungshandeln mehr, das ist vorsätzliche Zerstörung unserer Zukunft. Merz lügt, bricht Versprechen und hinterlässt Trümmer. Die Rechnung? Zahlen unsere wir und unsere Kinder! Hochverrat an der nächsten Generation!…“

.@ulfposh bringt es auf den Punkt: Was Schwarz-Rot unter Kanzler Merz heute beschlossen hat, ist mathematischer Realitätsverlust und wird Deutschland endgültig in den Ruin treiben! Das ist kein Regierungshandeln mehr, das ist vorsätzliche Zerstörung unserer Zukunft. Merz lügt,… pic.twitter.com/Oi7DBNIzVj — Anna Nina (@annaninii) December 5, 2025

„Vorbild im Kampf gegen die politische Linke“: AfD-Politiker Markus Frohnmaier in New York geehrt

Der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, wird Mitte Dezember bei der jährlichen Gala des New York Young Republican Club als Ehrengast ausgezeichnet.

[…]

Laut dem Magazin Politico wird Frohnmaier vom Club als «bedeutende Persönlichkeit» und führender außenpolitischer Vertreter der AfD gewürdigt. Der Club erklärte, die Partei sei ein «Vorbild im Kampf gegen die politische Linke». Erst im August hatte der Verband eine Erklärung veröffentlicht, in der er zu einer «neuen bürgerlichen Ordnung» in Deutschland aufrief. Via weltwoche.de

ÖSTERREICH: Debatte um Ärztekammern – Ärzteschaft muss frei von politischer Einflussnahme sein

Nach den Debatten um die Gehaltsexplosion in der Wirtschaftskammer geraten nun auch Österreichs Ärztekammern verstärkt ins Visier. Die mediale Berichterstattung über hohe Funktionärsbezüge in der Ärztekammer Oberösterreich führte zu scharfer Kritik – auch aus der Politik.

DDr. Michael Stelzl, Sprecher des Ärzteverbands Oberösterreich, warnt jedoch vor einer Einmischung: Es gehe um eine interne Angelegenheit der Ärzteschaft, die aus gutem Grund frei von politischem Einfluss sein müsse. Ärzte sollten rein dem Patientenwohl verpflichtet sein und keinen politischen Interessen.

Das Zwangsbeitragssystem der Kammern und fürstliche Gagen für Kammerfunktionäre bringen immer mehr Bürger auf die Barrikaden. Nach Berichten über hohe Bezüge und fragwürdige Spesen in der Ärztekammer Oberösterreich schaltet sich nun auch die Politik ein. DDr. Michael Stelzl, Sprecher des Ärzteverbands Oberösterreich, reagiert darauf mit einer klaren Botschaft: Die Probleme seien real, die Kritik berechtigt – aber die Lösungswege müssen innerhalb der Kammerstrukturen bleiben, betont er. Politische Interventionen lehnt er deutlich ab.

In einer Stellungnahme mahnt Stelzl die Politik zur Zurückhaltung: „Die Ärzteschaft ist als freier Berufsstand nicht ohne Grund in der Selbstverwaltung organisiert. Sie soll frei von politischem Einfluss sein und den Patienten die Gewissheit geben, dass ihr Arzt oder ihre Ärztin nur dem Patientenwohl und keinen politischen Interessen verpflichtet ist. Weiterlesen auf report24.news

USA vor Änderung des Kinder-Impfplans

Es soll die bislang größte Änderung des Impfplans für Kinder werden, seit Robert F. Kennedy Jr. Gesundheitsminister ist: Die Impfung gegen Hepatitis B bei Babys soll gestrichen werden. Am Donnerstag wird abgestimmt.

In den US-Gesundheitsbehörden tut sich etwas: Die CDC sieht einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus, die FDA sieht mRNA-Behandlungen für Todesfälle bei Kindern verantwortlich. (…) Es wäre ein Richtungswechsel, nach Jahrzehnten eines Impfdogmas, das immer nur mehr impfen wollte. Fast jährlich kamen neue Empfehlungen hinzu, niemals nahm man eine Impfung aus dem Programm. Das kann aber nun passieren.

Weiterlesen auf tkp.at

Das neue „deutsche“ Stadtbild – der zivilisatorische Untergang einer schönen Kultur

„Fremd im eigenen Land“ und „nach Einbruch der Dunkelheit traut sich keiner mehr auf die Straße“ sind nur einige traurige Aussagen der Rest-Deutschen.

Nana! So offene Worte? Das wird den linken, weißen Stadtbild-Töchtern aber nicht gefallen! pic.twitter.com/JczdX6iWqP — Finchen🇩🇪 (@FineFinchen123) December 5, 2025

