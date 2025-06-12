Britische Kronjuwelen attackiert (Video)

Heute Samstag übergossen Aktivisten im Londoner Tower eine Vitrine mit den weltbekannten britischen Kronjuwelen mit Apfelkuchen und Vanillesoße. Dabei wurden vier Personen wurden wegen des Verdachts der Sachbeschädigung festgenommen, der Tower ist aktuell bis auf Weiteres für Besucher gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Die Aktivisten gaben sich als Mitglieder von „Take Back Power“ zu erkennen, entrollten anschließend ein Schild mit der Aufschrift:

„Die Demokratie ist am Ende – besteuert die Reichen! Seit 2011 haben die ärmsten 10 Prozent der Haushalte einen kombinierten Steuersatz von 44 Prozent auf ihre Einkommens- und Vermögenszuwächse gezahlt, während die Reichsten 22 Prozent zahlten. Unsere politische Klasse, sei es diese Regierung, Reform oder Tory, dient den Super-Reichen; Sie kümmern sich nicht um arbeitende Menschen. Deshalb müssen wir echte Demokratie fordern, bei der gewöhnliche Menschen im Mittelpunkt der Entscheidungsfindung steht, durch eine von Bürgern geführte Versammlung, die die Macht hat, die Reichen zu besteuern.„

Erst vor wenigen Tagen erregten „Take Back Power“-Aktivisten Aufsehen, indem sie Säcke mit Mist unter dem Weihnachtsbaum im Ritz-Hotel in Mayfair legten, um so gegen die ‚obszönen Reichen‘ zu protestieren, bevor sie von Sicherheitskräften weggezerrt wurden.

_____________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung