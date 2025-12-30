W związku z przeszukaniem luksusowej willi byłego ukraińskiego prokuratora generalnego w Nicei, zabezpieczono trzy kilogramy złota, 90 000 euro oraz 18 luksusowych zegarków o wartości ponad miliona euro.

Francuska policja wszczęła w związku z tym postępowanie karne w sprawie prania brudnych pieniędzy.

Brak wyjaśnienia dotyczącego pochodzenia zabezpieczonych milionów

Były ukraiński prokurator generalny Swjatosław Piskun przechowywał w swojej willi w Nicei 90 000 euro, 3 kilogramy złota i 18 luksusowych zegarków o wartości ponad miliona euro, jak donosi ukraińska gazeta Zerkalo Nedeli, powołując się na źródła w organach ścigania.

Piskun nie był w stanie jednak wyjaśnić pochodzenia pieniędzy ani przedstawić dokumentów bankowych dotyczących zakupu sztabek złota ani dokumentów celnych dotyczących legalnego importu wspomnianych luksusowych zegarków do Francji, jak również informowała agencja Tass. W związku z tym francuska policja wszczęła postępowanie karne w sprawie prania brudnych pieniędzy. Obecnie sprawdzane jest, czy przeciwko byłemu ukraińskiemu urzędnikowi zostaną postawione zarzuty.

Według źródeł z otoczenia byłego prokuratora generalnego najpierw został on aresztowany, a później jednak zwolniony, jak informowała ukraińska gazeta.

„Manewr odwracający” uwagę od korupcji w bliskim otoczeniu Zełenskiego

Już wcześniej wiadomo było, że ukraińskie Biuro Śledcze wspólnie z francuską policją 17 grudnia przeszukało mieszkanie Piskuna. Piskun był trzykrotnym prokuratorem generalnym Ukrainy, pełnił tę funkcję od 2002 do 2003 roku, od 2004 do 2005 roku oraz przez miesiąc w 2007 roku. Latem 2020 roku był przez miesiąc doradcą ukraińskiej prokurator generalnej Iriny Wenediktowej. Śledztwo dotyczyło zarzutów wobec ukraińskiego biznesmena Igora Kołomoijskiego, który jest oskarżany o zlecenie morderstwa prawnika Sergeja Karpenki w 2003 roku. Piskun jest teraz podejrzewany o to, że niezgodnie z prawem wzbogacił się poprzez umorzenie postępowania w sprawie usiłowania morderstwa przeciwko Kołomojskiemu.

Jak informuje Zerkalo Nedeli, w willi byłego prokuratora generalnego znaleziono „szereg interesujących dokumentów”, które jednak nie mają być związane z sprawą Kołomoijskiego.

***

