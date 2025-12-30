Jeffrey Sachs: Co sprawiło, że Trump był inny niż Franklin Roosevelt, tak jak Theodore Roosevelt?

23.12.2025 – Profesor Jeffrey Sachs (re) gościem sędziego Andrew Napolitano (re) | Źródło: Zrzut ekranu YouTube Judging Freedom

Renomowany profesor, były specjalny wysłannik ONZ, autor i analityk polityczny Jeffrey Sachs, podsumowuje w podcaście Judging Freedom u sędziego Andrew Napolitano wyzwania i słabości amerykańskiej polityki zagranicznej na koniec roku.

Jeffrey Sachs: „Z technicznego i operacyjnego punktu widzenia

Stany Zjednoczone są obecnie w stanie wojny z Wenezuelą!”

Część 1

Sędzia Napolitano: Witajcie wszyscy, tu sędzia Andrew Napolitano z „Judging Freedom”. Dziś jest wtorek, 23 grudnia 2025 roku i profesor Jeffrey Sachs jest z nami na temat „Niedoceniana Rosja!”. Profesorze Sachs, serdecznie witam, mój drogi przyjacielu. Dziękuję, że poświęciłeś nam czas. Życzę również tobie i twojej rodzinie wspaniałych świąt!

Chciałbym nieco skupić się na europejskiej mentalności oraz jej notorycznym niedocenianiu Rosji. Ale zanim to zrobię, chciałbym poruszyć kilka innych spraw, nie mniej ważnych, dotyczących Chin.

Najpierw jednak kilka aktualnych wiadomości: około godziny temu Greta Thunberg, aktywistka klimatyczna i pokojowa, została aresztowana w Londynie za trzymanie plakatu z napisem „Wspieram więźniów palestyńskich i odrzucam ludobójstwo!”. Ponieważ reprezentowała to na kawałku papieru w Londynie, Anglia, została przewieziona do więzienia. Czy to może być prawda?

Jeffrey Sachs: To się dzieje w całym zachodnim świecie. To odpowiada zachodnim wartościom. W Stanach Zjednoczonych moi studenci byli po prostu aresztowani, dosłownie wyrwani z akademików na oczach ich żon i przetrzymywani przez wiele miesięcy. W Europie zatrzymuje się ludzi za proste wyrażanie opinii. W Europie kontynentalnej – w Unii Europejskiej – ludzie są umieszczani na listach sankcyjnych na podstawie raportów naukowych, które…

… sprzeciwiają się wypowiedziom Komisji Europejskiej!

To, co obecnie przeżywamy, jest ogólnym ograniczeniem wolności. Sędzio, w twoim programie mowa jest o wolności, ale doświadczamy, jak wolność w tzw. zachodnim świecie, który udaje, że broni zachodnich wartości wolności, jest drastycznie ograniczana, gdy ludzie sprzeciwiają się dominującej opinii.

Powiedziałbym, że napotykamy na pewną formę paranoi wśród władz w Stanach Zjednoczonych, w Zjednoczonym Królestwie i w Unii Europejskiej, a także na akty desperacji. Działa to w różnych miejscach na nieco różne sposoby, ale ograniczenia dotyczące wolności wypowiedzi i podstawowych dyskursów politycznych są wprowadzane w sposób absolutnie dramatyczny!

Sędzia Napolitano: W ciągu ostatnich dwóch tygodni miały miejsce trzy wydarzenia związane z Chinami:

– Administracja Trumpa opublikowała swoją Krajową Strategię Bezpieczeństwa, w której stwierdzono, że Chiny nie są już wrogiem, ale ekonomicznym konkurentem – to dobra obserwacja.

– Jednak tydzień później Kongres przyjął Ustawę o Upoważnieniu do Obrony Narodowej [National Defense Authorization Act], którą podpisał prezydent Trump. Ustawa ta przewiduje, że Ministerstwo Obrony, które teraz nazywa się Ministerstwem Wojny, otrzyma w przyszłym roku bilion dolarów i przeznaczy 11 miliardów dolarów na broń ofensywną dla Tajwanu. Według Scotta Rittera ta broń może sięgać Pekinu!

Jeffrey Sachs: Tak, to było znane!

Sędzia Napolitano: Zgadza się! Ale potem prezydent wysłał marynarkę wojenną USA, aby przejąć tankowiec ropy z Wenezueli, którego zawartość została kupiona i opłacona przez chińską firmę. A Trump powiedział: „Zatrzymamy tę ropę i ten statek!“…

Jeffrey Sachs: … i nowe sankcje dotyczące handlu z Chinami, które również zostały nałożone zaledwie kilka godzin temu, dotyczą półprzewodników dla Chin. Mamy więc do czynienia z administracją USA, która działa w bardzo chaotyczny i niejasny sposób. Pokazuje bardzo brutalną stronę. Czasami też występuje retoryka, która nie jest brutalna. Ale nie ma spójnej linii! Waszyngton jest pełen jastrzębi wojennych, co kto chce z tym zrobić. Tych jastrzębi wojennych szybko wciąga się w działania antychiny i takie działania przeciwko Chinom będą nieuchronnie kontynuowane:

Przejęcie tankowca pod flagą panamską, który nie był objęty sankcjami, jest aktem wojny!

Ponieważ Stany Zjednoczone – prezydent Trump, który nie jest do tego upoważniony konstytucyjnie – nakazały wprowadzenie blokady nad Wenezuelą. Blokada to akt wojny. To jest również niezgodne z konstytucją: Ale ty i ja wiemy, że właściwie nie mamy już Kongresu. Nic o tym nie słychać i nie ma on już znaczenia. Kongresmeni nie pełnią już swoich prerogatyw. Próby ograniczenia władzy prezydenta wobec Wenezueli, pokazujące, że samowolnie ogłosił wojnę, nie powiodły się w Kongresie USA. Większość kongresmenów i oczywiście członkowie jego własnej partii dołączyli do prezydenta:

Z technicznego i operacyjnego punktu widzenia jesteśmy obecnie w stanie wojny z Wenezuelą!

Działo się to z powodu blokady i przejęcia statków. Cele stojące za tym to:

Obalenie rządu w Wenezueli!

– Zagarnięcie lub kradzież wenezuelskich rezerw ropy!

– Utrudnianie handlu z Chinami!

Mamy więc do czynienia z wieloma motywami, które dążą do różnych celów, jednak wszystkie są bezwzględne i nieodpowiedzialne, a świat w wieczór przed Świętami Bożego Narodzenia – które same w sobie są dniami pokoju – staje się niebezpieczniejszym miejscem. Tak świat stał się bardzo niebezpiecznym miejscem i Stany Zjednoczone mają w tym swój udział!

Sędzia Napolitano: Odegram dwa klipy: W jednym prezydent Trump bez ogródek mówi, co zamierza zrobić z ropą i statkiem. A w drugim w genialny sposób wypowiada się jeden z jego poprzedników[-prezydentów], po tym jak amerykańskie statki zostały zaatakowane:

Wstawka 1:

Donald Trump podkreśla, że Stany Zjednoczone są ponad prawem międzynarodowym | Źródło: Zrzut ekranu YouTube Judging Freedom

Pytanie do Trumpa: Co się stanie z ropą, którą teraz mamy?

Donald Trump: Co chcesz przez to powiedzieć?

Pytanie: Ropa, którą przejęto: Stany Zjednoczone przejęły 10 grudnia 1,9 miliona baryłek ropy!

Donald Trump: Zachowamy ją – zachowamy ją!

Pytanie: Gdzie jest? Czy sprzedamy ją, czy przechowamy jako rezerwy strategiczne?

Donald Trump: Może ją sprzedamy – może ją zatrzymamy. Może wykorzystamy ją jako rezerwy strategiczne. Zachowamy ją – razem z statkami!

Wstawka 2:

Franklin Roosevelt w „Kamingespräch 18“ w odniesieniu do incydentu „Greer” | Źródło: Zrzut ekranu YouTube Judging Freedom

Franklin Roosevelt: Nie szukaliśmy zbrojnego konfliktu z Hitlerem. Nie szukamy go także teraz. Ale nie musimy aż tak bardzo pragnąć pokoju, aby zgodzić się na ataki na nasze statki wojenne i handlowe, które wykonują swoje legalne zadania…

Uwaga redakcji: W „Kamingespräch 18“ Franklin Roosevelt 11 września 1941 roku omawiał zatonięcie kilku amerykańskich statków transportowych przez niemieckie łodzie podwodne i Franklin Roosevelt ostro krytykował.

Koniec uwagi

[…]

Franklin Roosevelt: … Kiedy widzisz grzechotnika gotowego do ataku, nie czekasz, aż zaatakuje, zanim go zadepczesz. Te niemieckie łodzie podwodne i rabusie to grzechotniki Atlantyku. Stanowią zagrożenie dla wolnych szlaków handlowych na morzu. Stanowią wyzwanie dla naszej suwerenności. Atakują nasze najczystsze prawa, atakując statki pod amerykańską flagą, które są symbolami naszej niezależności, naszej wolności i naszego życia.

[…]

Sędzia Napolitano: Czy Donald Trump wysłał grzechotniki na Karaiby?

Jeffrey Sachs krytykuje tematy, o których wielu jego kolegów zwykle milczy | Źródło: Zrzut ekranu YouTube Judging Freedom

Jeffrey Sachs: Kluczowym punktem amerykańskiej polityki obecnie jest, aby wszyscy wiedzieli, że można robić, co się chce: Jakby nie było żadnych zasad i międzynarodowego prawa ani nikogo, kto mógłby powstrzymać Stany Zjednoczone.

Prezydent Trump czerpie z tego przyjemność, aby wydawać się tak bezczelny, jak to tylko możliwe, i próbując komunikować, że…

… użycie surowej przemocy i każdy, kto odważy się sprzeciwić, zostanie przez Stany Zjednoczone zniszczony!

To jest przeciwieństwem rządów prawa. To jest przeciwieństwem tego, co dawało światu bezpieczeństwo. Wręcz przeciwnie, zaostrza to już rozpalony nastrój wojenny w Europie i w Stanach Zjednoczonych. To jest niezwykle lekkomyślne i niebezpieczne. Wiele krajów jest zbyt zastraszonych, aby obecnie sprzeciwiać się Trumpowi, ponieważ się go boją. Ale to dokładnie to, co Trump chciał osiągnąć. To jest dramatyczna demonstracja siły!

Dobrze, że włączyłeś Franklin Roosevelta. Moim zdaniem był on niewątpliwie największym prezydentem XX wieku i pozostał nim do dziś. Sledził dwie wspaniałe idee, które powinni pamiętać Amerykanie:

– Po pierwsze, zaprojektował Organizację Narodów Zjednoczonych w trakcie II wojny światowej, ponieważ sądził, że potrzebujemy prawa międzynarodowego, które opierałoby się na współpracy globalnej, a nie na surowej przemocy. Stany Zjednoczone walczyły przeciwko surowej przemocy nazizmu. Franklin Roosevelt chciał, aby świat działał zgodnie z prawem międzynarodowym i globalną współpracą.

– Drugą ważną ideą Franklina Roosevelta, która jest nadal aktualna, była jego deklaracja na początku jego pierwszej kadencji:

„Polityka dobrego sąsiedztwa USA” w stosunku do krajów Ameryki!

Jego daleki kuzyn szóstego stopnia, Teddy Roosevelt, na początku XX wieku, jak już rozmawialiśmy, jako prawdziwy imperialista ogłosił uzupełnienie Roosevelta [Roosevelt Corollary] do doktryny Monroe. Uzupełnienie Roosevelta, ogłoszone przez Theodore’a Roosevelta jako prezydenta w pierwszych latach XX wieku, mówiło:

Stany Zjednoczone będą policjantem Ameryki i będą interweniować według własnego uznania!

Tak, marines lądowali niezliczoną ilość razy na Karaibach i w Ameryce Środkowej na mocy tzw. uzupełnienia Roosevelta.

Teraz ten [inny] Roosevelt, którego właśnie widzieliśmy, [czyli] Franklin Roosevelt, powiedział: „To nie jest w porządku! To nie działa! To prowadzi do zamieszania! To zwiększa niepewność w całej zachodniej hemisferze!” Obiecał „politykę dobrego sąsiedztwa”, zgodnie z którą Stany Zjednoczone nie będą brutalnie ani militarnie ingerować w sprawy innych krajów Ameryki!

Dotrzymał słowa, a w 1948 roku kraje zachodniej hemisfery podpisały kartę ustanawiającą Organizację Państw Amerykańskich:

W tej karcie zapisano zasady nienaruszania wewnętrznych spraw innych krajów!

Donald Trump nie tylko powraca do [Theodore-] Roosevelta uzupełnienia [Roosevelt Corollary]. On idzie znacznie dalej. Ogłosił rodzaj brutalnego uzupełnienia: „Zrobimy to, co chcemy, gdzie chcemy – wbrew wszelkim zasadom, wszelkim regułom, …

… wszystemu prawu międzynarodowemu, wszelkim regionalnym umowom, wszelkim kartom – zatrzymujemy ropę – to jest nasze i po prostu ją mamy!

Dokładnie to ogłasza z wielką pasją: Stara się wprawić resztę świata w strach i przerażenie. Jeśli ktoś sądzi, że to przyniesie bezpieczeństwo tobie, mnie i amerykańskiemu narodowi, muszę się z tym nie zgodzić. To wręcz zwiększa naszą niepewność w czasie, kiedy moglibyśmy być najbezpieczniejszymi ludźmi na świecie, gdybyśmy tylko przestali podgrzewać atmosferę na planecie wszystkimi tymi groźbami – tym unilateralizmem i robieniem, co chcemy, ponieważ bylibyśmy najtwardszymi, najgorszymi i najgorszymi facetami w „okolicy”.

Co robimy? Sprzedajemy broń Tajwanowi. Czy bylibyśmy zadowoleni, gdyby Chiny chciały sprzedać broń stanowi Pensylwania? Nie sądzę, aby nam się to podobało – w żadnym wypadku! A mimo to mieszamy się w wewnętrzne sprawy innych krajów w najbardziej intensywnych i niebezpiecznych miejscach:

Czy to był próbę przyciągnięcia NATO do Ukrainy, czy przejęcie tankowców, co narusza prawo międzynarodowe, czy sprzedaż broni Tajwanowi wbrew stanowczemu oporowi Chin i ich wyraźnym czerwonym liniom.

Ale my uważamy, że to jest mądre i dobre i odpowiada amerykańskiemu stylowi. Tymczasem zagraża to nam jeszcze bardziej. Dokładnie to się dzieje. To jest niesamowite! To tak, jakby nie było dorosłych, którzy zrozumieli podstawową ideę, że należy postępować zgodnie z zasadami, jeśli chce się zapewnić bezpieczeństwo i że, jeśli działa się jak tyran, można sprowadzić katastrofę.

Część 2 wkrótce.

