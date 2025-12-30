Rosja twierdzi, że Ukraina zaatakowała rezydencję Władimira Putina za pomocą ponad 90 dronów.

Rosja dzisiaj oświadczyła, że Ukraina w nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowała oficjalną rezydencję Władimira Putina za pomocą ponad 90 dronów, które wszystkie zostały zestrzelone.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił twierdzenie ministra spraw zagranicznych Kremla Siergieja Ławrowa i oskarżył Moskwę o stworzenie podstawy do odwetowych ataków na Kijów po spotkaniu Zełenskiego z prezydentem Trumpem w niedzielę w Mar-a-Lago.

Ławrow dodał, że Rosja przeglądnie swoją pozycję negocjacyjną w rozmowach dotyczących zakończenia prawie czteroletniej inwazji na Ukrainę.

Czytaj więcej na nypost.com

+++

Badanie epidemii gwałtów w Szwecji: problem importowany

Szwecja kocha wizerunki tolerancji i otwartości. Jednak rzeczywistość jest surowa, zwłaszcza w odniesieniu do gwałtów na kobietach. Obszerne badanie jasno pokazuje, że jest to w dużej mierze problem importowany.

Szwecja ma problem z gwałtami. Nie tylko dlatego, że Szwedzi znacznie wężej definiują gwałt niż inne kraje na świecie, ale również w odniesieniu do pochodzenia sprawców. To pokazuje obszerne badanie wyroków. Czyli rzeczywistych skazań, a nie oskarżeń.

W Szwecji prawie dwie trzecie wszystkich gwałtów popełniają imigrantki pierwszej i drugiej generacji.

Czytaj więcej na report24.news

+++

Dania wprowadza krajowy zakaz zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej

Dania zaostrza swoje stanowisko wobec religijnych zasłon na twarzy. Od 2018 roku w Danii obowiązuje zakaz noszenia zasłon całkowitych, takich jak burka i nikab, w przestrzeni publicznej.

W 2025 roku rząd ogłosił, że zamierza rozszerzyć ten zakaz również na szkoły i uniwersytety. Duńscy politycy uzasadniają ten krok tym, że zasłony na twarzy nie powinny być akceptowane w instytucjach edukacyjnych, a wartości demokratyczne oraz udział w zajęciach powinny być ważniejsze niż całkowite zakrycie twarzy. Ponadto, władze chcą zniechęcić do tworzenia pomieszczeń modlitewnych na uniwersytetach, ponieważ według rządu takie pomieszczenia raczej sprzyjają społecznemu naciskowi niż inkluzyjności. Zwolennicy uważają to za krok w stronę integracji i zachowania wspólnych wartości, podczas gdy krytycy i organizacje praw człowieka ostrzegają, że kobiety muzułmańskie mogą być narażone w nieproporcjonalny sposób, a swobody religijne mogą być ograniczone.

Via kosmopolit

+++

Ekspert ostrzega: redaktor naczelny Weltwoche Köppel może zostać objęty sankcjami UE

W szwajcarskiej prasie spekuluje się, czy redaktor naczelny Weltwoche i polityk Roger Köppel również może znaleźć się w kręgu zainteresowania. Powodem są oceny ekspertów z zakresu prawa sankcji.

Po tym, jak UE nałożyła sankcje na byłego szwajcarskiego oficera za rzekomą prorosyjską propagandę, zaczęto również spekulować o możliwych konsekwencjach dla publicysty i polityka Rogera Köppela, redaktora naczelnego Weltwoche. Punktem wyjścia debaty jest ocena niemieckiego prawnika Viktora Winklera, profesora prawa gospodarczego i eksperta w dziedzinie międzynarodowego prawa sankcji.

W wywiadzie dla gazet Tamedia Winkler stwierdził, że nie uważa za mało prawdopodobne, iż Köppel może znaleźć się w kręgu zainteresowania UE. W gronie fachowców ta możliwość jest już od dłuższego czasu omawiana.

Czytaj więcej na apollo-news.net

***

Z powodu treści książka usunięta z obiegu przez lewicową cenzurę w Niemczech!

