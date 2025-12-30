Kolejny wybuch Etny: fontanny lawy i chmury popiołu nad Sycylią
Wulkan Etna po raz kolejny wybuchł, wyrzucając lawę na wysokość do 400 metrów w niebo, podało Narodowe Instytut Geofizyki i Wulkanologii Włoch (INGV). Powstała również ogromna chmura dymu i popiołu. W międzyczasie rzeka lawy o długości około dwóch kilometrów przemieszcza się w kierunku wschodnim.
Z powodu silnych emisji popiołu władze ogłosiły najwyższy poziom zagrożenia dla ruchu lotniczego. Międzynarodowe lotnisko w Katanii pozostaje jednak otwarte.
Teraz tym bardziej! Jak Niemcy bronią się przed fantazjami o zakazach z prawej i lewej strony
Pełne półki na koniec 2025 roku mówią same za siebie: pomimo intensywnych debat na temat zakazów i coraz bardziej rozwiniętej kultury zakazów, niemiecki przemysł fajerwerków osiąga rekordy sprzedaży. (…)
Proszą się raczej o przeciwieństwo tego, czego pragną. Im bardziej zażarta jest debata o zakazach, tym bardziej zuchwale kupuje się i odpala. Sylwestrowe fajerwerki stają się symbolem większego konfliktu – między tymi, którzy chcą regulacji, a tymi, którzy nie zamierzają oddać swojej wolności. (…)
Dziś doświadczamy upiornego powrotu tej dynamiki. Grupy z lewicową samoświadomością działają z portalami doniesień, takimi jak Berlińska rejestr, które przypominają praktyki autorytarne. Prawicowy oboz fantazjuje o zakazach mediów i czyszczeniu kulturowym. Obie strony nie nauczyły się niczego z historii.
Sondaż: Większość spodziewa się przynajmniej jednego ministra-prezydenta z AfD w następnych wyborach regionalnych
Większość Niemców spodziewa się, że AfD po wyborach regionalnych w przyszłym roku zatrzyma przynajmniej jednego ministra-prezydenta. Według reprezentatywnego badania przeprowadzonego przez instytut badania opinii YouGov na zlecenie niemieckiej agencji prasowej, 53 procent spodziewa się takiego scenariusza. 27 procent nie przewiduje tego, a 20 procent nie podaje żadnych informacji.
W 2026 roku w pięciu landach przeprowadzone zostaną nowe wybory do parlamentów regionalnych: Badenia-Wirtembergia (8 marca), Nadrenia-Palatynat (22 marca), Saksonia-Anhalt (6 września), Berlin i Meklemburgia-Pomorze Przednie (20 września).
Srebro, opium i ogniwa słoneczne – cena uncji srebra eksploduje
Czy Chiny właśnie ujawniają wieloletnią manipulację cenową kartelu bankowego?
Fani srebra od lat twierdzą, że kartel bankowy sztucznie utrzymuje niską cenę srebra. Technicznie może to działać. „Spoofing“ polega na składaniu zleceń sprzedaży dużej ilości na początku handlu. To sygnalizuje rynkowi: jest presja sprzedażowa. W rzeczywistości te zlecenia są szybko anulowane. Niemniej jednak sygnał pozostaje. (…)
Ale to nie wszystko: kluczowa jest również Londyńska Giełda Metali Szlachetnych (LBMA), gdzie odbywa się nieprzejrzysty handel międzybankowy. Banki rzekomo nie tylko dają sygnały, ale także sprzedają srebro, które pożyczają od innych banków. Ta sama uncja srebra jest więc wielokrotnie pożyczana i sprzedawana. Działa to, dopóki wszyscy współpracują.
Podążając dalej za tą teorią, giełda surowców w Szanghaju zakończyła tę grę. Tam nie handluje się kontraktami terminowymi, a jedynie fizycznym srebrem. Nie ma już manipulacji cenowych, dlatego cena eksploduje.
