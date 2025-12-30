Kolejny wybuch Etny: fontanny lawy i chmury popiołu nad Sycylią

Wulkan Etna po raz kolejny wybuchł, wyrzucając lawę na wysokość do 400 metrów w niebo, podało Narodowe Instytut Geofizyki i Wulkanologii Włoch (INGV). Powstała również ogromna chmura dymu i popiołu. W międzyczasie rzeka lawy o długości około dwóch kilometrów przemieszcza się w kierunku wschodnim.

Vulkan Ätna

Z powodu silnych emisji popiołu władze ogłosiły najwyższy poziom zagrożenia dla ruchu lotniczego. Międzynarodowe lotnisko w Katanii pozostaje jednak otwarte.

via @satellit_de

+++

Teraz tym bardziej! Jak Niemcy bronią się przed fantazjami o zakazach z prawej i lewej strony

Pełne półki na koniec 2025 roku mówią same za siebie: pomimo intensywnych debat na temat zakazów i coraz bardziej rozwiniętej kultury zakazów, niemiecki przemysł fajerwerków osiąga rekordy sprzedaży. (…)

Proszą się raczej o przeciwieństwo tego, czego pragną. Im bardziej zażarta jest debata o zakazach, tym bardziej zuchwale kupuje się i odpala. Sylwestrowe fajerwerki stają się symbolem większego konfliktu – między tymi, którzy chcą regulacji, a tymi, którzy nie zamierzają oddać swojej wolności. (…)

Dziś doświadczamy upiornego powrotu tej dynamiki. Grupy z lewicową samoświadomością działają z portalami doniesień, takimi jak Berlińska rejestr, które przypominają praktyki autorytarne. Prawicowy oboz fantazjuje o zakazach mediów i czyszczeniu kulturowym. Obie strony nie nauczyły się niczego z historii.

Czytaj więcej na berliner-zeitung.de

+++

Sondaż: Większość spodziewa się przynajmniej jednego ministra-prezydenta z AfD w następnych wyborach regionalnych

Większość Niemców spodziewa się, że AfD po wyborach regionalnych w przyszłym roku zatrzyma przynajmniej jednego ministra-prezydenta. Według reprezentatywnego badania przeprowadzonego przez instytut badania opinii YouGov na zlecenie niemieckiej agencji prasowej, 53 procent spodziewa się takiego scenariusza. 27 procent nie przewiduje tego, a 20 procent nie podaje żadnych informacji.

W 2026 roku w pięciu landach przeprowadzone zostaną nowe wybory do parlamentów regionalnych: Badenia-Wirtembergia (8 marca), Nadrenia-Palatynat (22 marca), Saksonia-Anhalt (6 września), Berlin i Meklemburgia-Pomorze Przednie (20 września).

Czytaj więcej na welt.de

+++

Srebro, opium i ogniwa słoneczne – cena uncji srebra eksploduje

Czy Chiny właśnie ujawniają wieloletnią manipulację cenową kartelu bankowego?

Fani srebra od lat twierdzą, że kartel bankowy sztucznie utrzymuje niską cenę srebra. Technicznie może to działać. „Spoofing“ polega na składaniu zleceń sprzedaży dużej ilości na początku handlu. To sygnalizuje rynkowi: jest presja sprzedażowa. W rzeczywistości te zlecenia są szybko anulowane. Niemniej jednak sygnał pozostaje. (…)

Ale to nie wszystko: kluczowa jest również Londyńska Giełda Metali Szlachetnych (LBMA), gdzie odbywa się nieprzejrzysty handel międzybankowy. Banki rzekomo nie tylko dają sygnały, ale także sprzedają srebro, które pożyczają od innych banków. Ta sama uncja srebra jest więc wielokrotnie pożyczana i sprzedawana. Działa to, dopóki wszyscy współpracują.

Podążając dalej za tą teorią, giełda surowców w Szanghaju zakończyła tę grę. Tam nie handluje się kontraktami terminowymi, a jedynie fizycznym srebrem. Nie ma już manipulacji cenowych, dlatego cena eksploduje.

Przeczytaj więcej na tichyseinblick.de

***

Z powodu treści książka usunięta z obiegu przez lewicową cenzurę w Niemczech!

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).



