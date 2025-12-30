To ogłoszenie budzi zapewne u niektórych nieprzyjemne wspomnienia. Niemieckie władze zdrowotne i prawdopodobnie „znane” fachowcy, zwani również ekspertami, sprawdzają, jak można by w odpowiednim czasie zapewnić i dystrybuować szczepionki.

Kto się jeszcze na to „zgadza”…..

„Niemcy pracują nad strategią zapobiegawczą przeciwko ewentualnemu rozprzestrzenieniu się ptasiej grypy u ludzi, władze zdrowotne i eksperci badają, jak można by szczepionki w odpowiednim czasie zapewnić i rozdzielić, brzmi oficjalne oświadczenie. Kto jednak może być przekonany o jakiejkolwiek konieczności nowej masowej akcji szczepień, temu prawdopodobnie już „nie można pomóc”.

W centrum tej „strategii” znajduje się ocena aktualnej sytuacji wirusowej, umowy z producentami oraz planowanie logistyczne na szybką kampanię szczepień w razie potrzeby. Po raz kolejny eksperci z Charité wyjaśniają, które grupy społeczne mają być najpierw chronione i jak Niemcy koordynują się z europejskimi partnerami.

Jednocześnie „obserwuje się”, czy istnieją już wskazówki na zwiększone przekazywanie wirusa na ludzi. Te „przygotowania” są z pewnością częścią szerszego konceptu ochrony przed pandemią i chorobami zakaźnymi, który, co mało zaskakujące, został opracowany na bazie doświadczeń związanych z pandemią COVID-19.

Celem jest szybsze i „efektywniejsze” reagowanie na nowe sytuacje zakaźne oraz unikanie niedoborów szczepionek. Wiadomo, że Międzynarodowe Organizacje Zdrowia „nawykowo” zalecają regularne aktualizowanie odpowiednich planów i dostosowywanie ich do nowych odkryć naukowych.”

Niestety, można się obawiać, że ta kolejna próba znów zaprowadzi niezliczone osoby do „centrów dystrybucji kiełbasek”.

