„Sukces“ w planie pokojowym Ukrainy – największe problemy nierozwiązane

Rozmowy na temat zmodyfikowanego 20-punktowego planu pokojowego po spotkaniu Trumpa z Zełenskim na Florydzie wydają się wkraczać w nową fazę… Zełenski sam określił spotkanie jako wymuszenie optymizmu i pod presją USA jako „bardzo dobre spotkanie”, a według Trumpa Rosja i Ukraina były „może bardzo blisko” zakończenia wojny. Zgodnie z doniesieniami „New York Times“ wciąż słychać sceptyczne głosy z Moskwy.

Plan przedstawiony przez Kijów po rozmowach z USA obejmował szeroki zakres tematów, od zachodnich gwarancji bezpieczeństwa po kwestie terytorialne i odbudowę. Według Zełenskiego dokument jest „w 90 procentach gotowy”. W związku z tym Waszyngton i Kijów są zasadniczo zgodni co do tego, że Ukraina potrzebuje silnych gwarancji bezpieczeństwa, aby zapobiec kolejnemu atakowi Rosji, mianowicie:

– armię liczącą około 800 000 żołnierzy, finansowaną przez Zachód,

– członkostwo w UE oraz

– bilateralne porozumienie dotyczące bezpieczeństwa między USA a Ukrainą, zatwierdzone przez Kongres USA.

Jednakże główny ciężar wsparcia militarnego, w tym w formie sił pokojowych, będzie teraz musiał być poniesiony przez Europę.

Moskwa chłodno odrzuca

Jednak Moskwa zdecydowanie odrzuca zachodnie wojska stacjonujące na terytorium Ukrainy i traktowałaby je jako legalne cele.

Ponadto przyszłość regionu Doniecka jest niemal niemożliwa do rozwiązania. Kijów stanowczo odrzuca wycofanie ukraińskich wojsk. Nowy kompromis przewiduje międzynarodowo kontrolowaną zdemilitaryzowaną strefę, z której obie strony wycofałyby swoje wojska. Temat elektrowni jądrowej w Zaporożu pozostaje również delikatny: USA proponują wspólną kontrolę między Rosją a Ukrainą, jednak Kijów wolałby amerykańsko-ukraiński model wspólnych operacji.

Jednak przede wszystkim chodzi o kwestie ekonomiczne: na przykład o utworzenie funduszu rozwoju Ukrainy – do inwestycji w projekty technologiczne oraz w sektorze energii i surowców. Zgodnie z „New York Times”, wspomniano również o nazwie amerykańskiego zarządcy aktywów BlackRock. To właśnie on ma prowadzić nadchodzącą odbudowę po wojnie. Niemniej jednak Moskwa pozostaje obojętna. Celem Rosji jest i pozostaje militarne lub dyplomatyczne zdobycie całego regionu Donbasu. Ponieważ Putin wie, że prędzej czy później odniesie zwycięstwo militarne, jego zdaniem Ukraina powinna podjąć „odpowiedzialną decyzję polityczną” – jak to się nazywa w cynicznym języku dyplomatycznym.

Zgodnie z „NYT” przestrzeń do prowadzenia dyplomacji wprawdzie się rozszerzyła, ale pozycje stron pozostają nadal bardzo odległe, a zakończenie wojny na chwilę obecną jest bardziej możliwością niż niemal realnym istnieniem.

