Ekspert ds. Rosji Patrik Poppel. | Zdjęcie: Prywatne

Ponieważ austriacki ekspert ds. Rosji, Patrick Poppel, regularnie przebywa po drugiej stronie obecnej „Żelaznej Kurtyny“, ma nieco więcej wglądu w rosyjską rzeczywistość niż niektórzy członkowie rządów w Europie.

Od początku konfliktu ukraińskiego w 2014 roku rosyjskie społeczeństwo znacznie się zjednoczyło, obejmując wszystkie grupy społeczne. Pokonano nawet ideologiczne przepaści między różnymi grupami politycznymi. Komuniści i konserwatyści stoją teraz w Rosji razem w takim samym stopniu jak chrześcijanie i muzułmanie, twierdzi Poppel.

Ten konflikt otworzył nowy rozdział w historii Rosji. Można nawet powiedzieć, że rozpoczął się proces, który stopniowo kształtuje Nową Rosję. Dzieje się to zarówno na poziomie społecznym, jak i ekonomicznym.

Sankcje w wielu aspektach wzmocniły Rosję

Również na poziomie ekonomicznym Rosja znacznie się zmieniła od 2014 roku, i to na lepsze. Sankcje Zachodu znacząco wzmocniły gospodarkę w Rosji, ponieważ teraz trzeba produkować więcej we własnym kraju. Ponadto Rosja zyskała wielu nowych partnerów gospodarczych.

„Rosja już wygrała społecznie i gospodarczo. Militarny zwycięstwo to tylko kwestia czasu.“ Patrick Poppel

Według Poppela wola walki rosyjskiego społeczeństwa jest niezmieniona, a sankcje nie mają wpływu. Ludzie są zadowoleni i mają przed sobą jasno określone cele. Obraz, który zachodnie media masowe rozpowszechniają, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, którą można zobaczyć w Rosji na co dzień.

„Zachód musi zrozumieć, że Rosja już wygrała.“ Patrick Poppel

W tym kontekście kluczowe dla Rosji, Ukrainy i Zachodu jest szybkie osiągnięcie pokoju w interesie wszystkich. Kontynuacja wojny spowodowałaby nie tylko ogromne koszty finansowe, ale także niepotrzebne straty w ludzkich życiach.

Uwaga: Opinia autorów niekoniecznie odzwierciedla punkt widzenia redakcji.

