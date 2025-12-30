web analytics

Interwencja policji i wysokie kary za „niewypełnienie” ankiety dotyczącej służby wojskowej

Dez. 29, 2025 #ankieta służby wojskowej, #interwencja policji, #niewypełnienie, #wysokie kary

W związku z ciągłą „płonącą wojenną histerią” niemieckiego rządu federalnego oraz nowym prawem o służbie wojskowej, wszyscy 18-letni mężczyźni i kobiety w kraju otrzymają kwestionariusz.

Ten kwestionariusz, wysyłany od początku 2026 roku, nie powinien być ignorowany, ponieważ grożą wtedy poważne „konsekwencje”.

Interwencja policji i grzywna

W ramach nowego prawa o służbie wojskowej wszyscy 18-letni mężczyźni i kobiety od początku 2026 roku otrzymają kwestionariusz. Lepiej go nie ignorować, ponieważ według Ministerstwa Obrony Narodowej może to wiązać się z dużymi kosztami.

Ignorowanie nowych przepisów dotyczących służby wojskowej może zatem być kosztowne. Jeśli przyszły zdolny do służby wojskowej lub przyszła zdolna do służby kobiet nie wypełni obowiązku wypełnienia kwestionariusza lub poda błędne informacje, może to skutkować co najmniej grzywną do 1000 euro. Jak oświadczył rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej 23 grudnia, jeszcze „na czas” przed Bożym Narodzeniem, wręczając to jako „prezent Bożonarodzeniowy”, potwierdził tym samym odpowiedni raport gazety Bild.

Nowa służba wojskowa (Wehrdienst ) rozpoczyna się zatem na początku roku. Już w styczniu pierwsi młodzi ludzie otrzymają „swoje” kwestionariusze do rejestracji do służby wojskowej, a Personalny Urząd Bundeswehry wyśle listy do pierwszych „dopiero co” 18-latków. Znajduje się w nich krótki tekst, 16-cyfrowy kod oraz pole QR. Kto je zeskanuje, zostanie przekierowany na stronę www.deinwehrdienst.de do „kwestionariusza służby wojskowej”.

