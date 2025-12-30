WŁOCHY: 30 mln na konserwację – jacht oligarchy kosztuje Włochy fortunę

Od ponad trzech lat superjacht rosyjskiego oligarchy leży w Zatoce Trieste. To kosztuje Włochy wiele pieniędzy: raport pokazał, ile pieniędzy jacht żaglowy przyjaciela Putina pochłonął od momentu jego zatrzymania.

Jacht żaglowy rosyjskiego oligarchy Andreja Melnichenko od 2022 roku znajduje się w Trieste.

Największy na świecie jacht żaglowy „A” leży w Zatoce Trieste od marca 2022 roku. To nie oznacza, że statek leży bez nadzoru w porcie, wręcz przeciwnie: zamrożone statki muszą być utrzymywane w jak najlepszym stanie. Włoski rząd wydał do tej pory około 30 milionów euro na konserwację jachtu, jak donosi triesteńska gazeta „Il Piccolo”. Jacht wart około 530 milionów euro został zatrzymany w marcu 2022 roku po wybuchu konfliktu na Ukrainie. Zdaniem włoskich władz statek należy do białoruskiego oligarchy Andreja Melnichenko, który uważany jest za bliskiego Putina.

Berlińska Misja Miejska: Podpalacze podpalili dwa autobusy ratunkowe

Przy mroźnych temperaturach wielu wolontariuszy Berlińskiej Misji Miejskiej co noc działa, aby pomagać ludziom w potrzebie. Teraz sami ratownicy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy w niesieniu pomocy.

Wolontariusz i operator kina Gerhard Gross (65) nie może zrozumieć, kto mógłby coś takiego zrobić. Foto: Timo Beurich

Dwa z trzech autobusów ratunkowych Berlińskiej Misji Miejskiej stanęły w ogniu w nocy z soboty na niedzielę. Po tym, jak pracownicy zaparkowali pojazdy na koniec zmiany około godziny 2 w nocy na Sydlitzstraße w Moabit, świadek zauważył około godzinę później podejrzaną osobę przy autobusach ratunkowych. Wkrótce potem VW Crafter (wartość około 60 000 euro) należący do stowarzyszenia stanął w ogniu. Pojazd ze specjalnym wyposażeniem został podarowany zaledwie trzy lata temu przez Deutsche Bahn Stiftung. Ogień przeniósł się również na inny autobus ratunkowy, który był zaparkowany obok.

WATYKAN: Papież Leon wysyła 100 000 zup do Ukrainy

Papież Leon XIV. wysłał na święta pomoc żywnościową do Ukrainy. Chce pokazać swoje wsparcie osobom dotkniętym wojną, wysyłając 100 000 gotowych zup.

Papież Leon XIV. wsparł na święta tysiące Ukraińców. (Zdjęcie: AFP/ANDREAS SOLARO)

Trzy ciężarówki dostarczyły na święta 100 000 gotowych zup drobiowych i warzywnych w pobliże frontu, gdzie miały zostać rozdane potrzebującym, powiedział kardynał Konrad Krajewski według mediów watykańskich w weekend, jak podaje Kathpress.

Handel online: Oddzielne wesela, żywność dla niemowląt, chusty dla dzieci – rynek halal w Niemczech rośnie w siłę

W Niemczech można znaleźć wiele produktów halal: czy to żywność dla niemowląt, chusty dla dzieci czy etui na telefony dla oddzielnych wesel.

Oprócz firm muzułmańskich, także regularni sprzedawcy internetowi często oferują produkty halal w swoim asortymencie. […] Przykładowo, na Instagramie firma „Fotofrei.Hamburg" reklamuje specjalne etui na telefony, które blokują aparaty w telefonach, aby podczas wesel czy wieczorów hennowych nie można było robić nieautoryzowanych zdjęć. Poza tym telefony mają być nadal używane normalnie do pisania wiadomości i przeglądania internetu. Etui na telefony mają być przeznaczone na „twoje halal wydarzenie".

Czytaj więcej na apollo-news.net

