Szef Kancelarii Kanclerskiej Frei: W systemie zdrowia niektóre usługi muszą być zlikwidowane

„To nie sprawi, że będziemy bardziej chorzy”, mówi polityk CDU w rozmowie z RND. Narzeka, że Niemcy mają najdroższy system na świecie, ale nie mają ponadprzeciętnie zdrowej populacji. Francuzi rzadziej odwiedzają lekarza.

BERLIN – Minister Kancelarii Kanclerskiej Thorsten Frei (CDU) przygotowuje społeczeństwo na ograniczenie świadczeń w systemie zdrowia. „Jasne jest również, że niektóre usługi muszą zostać zniesione, aby uczynić system zdrowia tańszym, co w innych krajach również działa”, powiedział w rozmowie z RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „To nie sprawi, że będziemy bardziej chorzy.” To wywoła wprawdzie opór. „Ale musimy to wdrożyć w interesie ogółu.”

Czytaj więcej na rnd.de

+++

Meteorolog Maue: „Jeśli znowu nadejdzie stuleciowy zimowy sezon, Niemcy będą na końcu“

Gdyby znów miał się zdarzyć stuletni zimowy sezon, jak na początku lat 60-tych XX wieku, byłoby to katastrofą dla Niemiec i wielu innych europejskich krajów. Żaden „stuletni letni sezon“ nie byłby w stanie spowodować takich głębokich szkód.

Meteorolog Dr. Ryan Maue przedstawił na platformie X prognozę, której w Berlinie nie chcą słyszeć: jeśli zima taka jak w 1962/63 roku miała by się powtórzyć przy dzisiejszej sieci energetycznej opartej na ekologicznych źródłach, Niemcy po prostu nie dadzą rady. „Niemcy nie przetrwają“, pisze. Żaden tryb warunkowy, żadna grzeczność, tylko zimna logika człowieka, który zrozumiał, że wiatraki i panele słoneczne nie zastąpią funkcjonującego systemu zasilania w zimie.

Czytaj więcej na report24.news

+++

NIEMCY: Ponad jedna trzecia straciła wiarę w czarno-czerwony rząd

Szokowa ankieta dla koalicji: Aktualne badanie pokazuje rosnące wątpliwości co do przetrwania czarno-czerwonej koalicji. Zwłaszcza mężczyźni i wyborcy opozycji nie liczą na utrzymanie się do 2029 roku.

Według badania instytutu YouGov 37 procent ankietowanych zadeklarowało, że jest „bardzo” lub „raczej mało prawdopodobne”, że sojusz CDU/CSU i SPD przetrwa całą kadencję. Tylko 53 procent uważa, że trwanie koalicji jest prawdopodobne, dziewięć procent wyraziło brak opowiedzenia się.

Czytaj więcej na jungefreiheit.de

+++

AUSTRIA: Katastrofa sondażowa dla kanclerza Stockera – i ÖVP

Kanclerz federalny Christian Stocker (ÖVP) ma historycznie złe wyniki w sondażach, dla jego wice nie jest lepiej. FPÖ i Herbert Kickl osiągają natomiast rekordowe poparcie.

LINZ – Ostatnia fala sondaży instytutu Market z Linzu w tym roku potwierdza to, co od trzech lat widać we wszystkich sondażach (potwierdzone przez wybory europejskie i krajowe): na poziomie krajowym FPÖ jest na czołowej pozycji, obecnie osiąga 37 procent, co niemal dwukrotnie przewyższa partię kanclerską ÖVP, która w prognozach Market dla STANDARD uzyskuje tylko 19 procent.

Czytaj więcej na derstandard.at

***

