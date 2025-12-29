Brigitte Bardot zmarła w wieku 91 lat.

Brigitte Bardot zmarła 28 grudnia 2025 roku w wieku 91 lat, jak potwierdziła Fondation Brigitte Bardot. Zmarła w swojej willi La Madrague w Saint-Tropez, gdzie mieszkała od lat 50. XX wieku.

B.B. była jedną z najsłynniejszych francuskich aktorek i międzynarodowym symbolem seksu lat 50. i 60. XX wieku. Stała się światową sławą dzięki filmom takim jak „Et Dieu… créa la femme” (1956), który przyniósł jej przełom i uczynił ją postacią kultową. Zagrała w ponad 45 filmach i była nie tylko aktorką, ale także piosenkarką (Sängerin). Uważana jest za jedną z najważniejszych postaci w historii francuskiego kina oraz pionierkę nowoczesnego ruchu ochrony zwierząt.

Po wycofaniu się z przemysłu filmowego w 1973 roku poświęciła swoje życie ochronie zwierząt. Założyła Fondation Brigitte Bardot, która szybko stała się jednym z najbardziej znanych stowarzyszeń zajmujących się ochroną zwierząt we Francji. Organizacja ogłosiła w oświadczeniu:

„Fundacja Brigitte Bardot z ogromnym smutkiem ogłasza śmierć swojej założycielki i prezydentki, Madame Brigitte Bardot – światowej sławy aktorki i piosenkarki, która postanowiła porzucić swoją wspaniałą karierę, aby poświęcić swoje życie i energię ochronie zwierząt oraz swojej fundacji.”

Bardot była znana nie tylko ze względu na swój filmowy wpływ, ale także z powodu swoich politycznych stanowisk, które (oczywiście, ponieważ często były niezgodne z systemem) były częściowo ostro krytykowane.

Reakcje i hołdy we Francji

Emmanuel Macron uhonorował Bardot jako „une légende du siècle” („legendę wieku”) i podkreślił jej wolność oraz charyzmę. Wiele francuskich osobistości i polityków wyraziło smutek i szacunek, w tym Marine Le Pen, Line Renaud oraz wielu twórców kultury i sztuki.

Ville de Saint-Tropez ogłosiło, że Bardot jest nierozerwalnie związana z reputacją miasta i honoruje ją jako lokalną ikonę.

