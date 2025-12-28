Śmierć w sporcie 3

AKTUALIZACJA z dnia 19.02.2025

USA: Piłkarz futbolowy Ben Christman (†21) niespodziewanie zmarł „w trakcie snu“

Christman grał w futbol amerykański przez dwa lata na Ohio State University, zanim w 2023 roku przeniósł się do Kentucky, gdzie ukończył studia z wyróżnieniem. Ostatnio grał jako student na Uniwersytecie Nevadzie w Las Vegas na początku tej zimy. Zmarł w dzień przed swoimi 22. urodzinami.

„Ci, którzy znali Bena, będą go pamiętać za jego radosny duch, życzliwe serce i niezłomne zaangażowanie w pomoc innym” – mówi nekrolog. „Zostawia rodzinę, która go uwielbiała, przyjaciół i kolegów z drużyny, którzy go podziwiali, oraz społeczność, która na zawsze będzie cenić wpływ, jaki wywarł w swoim krótkim czasie z nami.”

Źródło tekstu: beaconjournal.com

Źródło zdjęcia: si.com

+++

AKTUALIZACJA z dnia 12.02.2025

Francja – Piłkarka ręczna (†21) nagle i niespodziewanie zmarła

FRANCJA – Świat piłki ręcznej jest w szoku. 21-letnia zawodniczka Jemima Kabeya zmarła w poniedziałek rano w niespodziewanych okolicznościach.

Według lokalnych doniesień, Kabeya czuła się źle w niedzielny wieczór i udała się do szpitala, a następnego ranka bramkarka zmarła. Przyczyna śmierci nie jest publicznie znana.

Klub Handball Plan-de-Cuques, w którym Kabeya grała jako bramkarka, odwołał zaplanowany na wtorek mecz ligowy, a koleżanki z drużyny 21-latki są w szoku i są wspierane przez zespół kryzysowy.

„Jej uśmiech pozostanie niezapomniany”

„Jemima była nie tylko utalentowaną bramkarką, ale również promienną, serdeczną i zawsze przyjazną młodą kobietą. Jej uśmiech i zaangażowanie na zawsze pozostaną w naszej pamięci” – czytamy w oświadczeniu klubu z ekstraklasy.

+++

AKTUALIZACJA z dnia 30.01.2025

Tragiczna strata w świecie piłki nożnej: Philippa zmarła w wieku 17 lat

Świat piłki nożnej w regionie Oststeiermark zamarł: Philippa Fasch-Tauschmann, utalentowana zawodniczka klubu sportowego Fürstenfeld, zmarła nagle w wieku zaledwie 17 lat. Szok po jej tragicznej śmierci jest głęboki.

„Całkowicie wstrząśnięci i głęboko poruszeni, otrzymaliśmy wiadomość o nagłym odejściu naszej zawodniczki Philippy Fasch”, pisze klub sportowy Fürstenfeld w publicznym oświadczeniu w mediach społecznościowych. 17-letnia zawodniczka z Oststeiermark była częścią klubu od 2014 roku i „była czymś więcej niż tylko zawodniczką – była prawdziwą przyjaciółką”.

W niedzielę zmarła „Phili” – jak ją nazywali z miłości członkowie klubu – po nagłym incydencie medycznym „zupełnie niespodziewanie”. Jeszcze tydzień temu uczestniczyła w walnym zgromadzeniu oraz w następnych treningach. „A teraz nagle jej nie ma”, szok w klubie jest wciąż głęboki. Bowiem już zanim stała się oficjalną częścią drużyny kobiet Fürstenfeld, była zapaloną piłkarką, „była sto procent piłkarką, całkowicie” wspomina członek klubu. Zawsze motywowała swoich kolegów z drużyny. „Była prawdziwym koniem pociągowym”.

Źródła: kleinezeitung.at i 5min.at

+++

Piłkarz (†15) umiera nagle i niespodziewanie po załamaniu się w sali sportowej

Nastolatek z Gautier zmarł po nagłym wypadku medycznym, potwierdził szef policji David Bever w czwartek. | Zdjęcie: zrzut ekranu wideo www.wlox.com

GAUTIER, Miss. – Nastolatek z Gautier zmarł po nagłym wypadku medycznym, potwierdził szef policji David Bever w czwartek. Uczeń został zidentyfikowany jako 15-letni Shermarion Miner. Miner był w drugiej klasie i grał jako liniowy w drużynie futbolowej szkoły.

Nagle się załamał

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, uczeń nagle załamał się około 15:40, tuż przed końcem zajęć, w sali sportowej Gautier High School. Trenerzy natychmiast przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową i wezwali pogotowie.

„Nagły wypadek medyczny”

Jednostki policji i straży pożarnej zostały wysłane na miejsce, a uczeń został przewieziony karetką do szpitala Ocean Springs, gdzie miał zostać poddany leczeniu, jednak ostatecznie zmarł. Szef policji Bever wyjaśnił, że „nie ma podejrzenia o działanie osób trzecich” i potwierdził, że sytuacja „najwyraźniej dotyczy incydentu medycznego”.

Źródło: wlox.com

+++

AKTUALIZACJA z dnia 07.01.2025

Był częścią podstawowego składu SSV Reutlingen. Klub opłakuje Lucę Meixnera (†22)

SSV Reutlingen ma do przekazania straszne wieści tuż po nowym roku. 22-letni piłkarz Luca Meixner niespodziewanie zmarł po świętach Bożego Narodzenia. Informację tę tradycyjny klub podał na Instagramie.

W komunikacie Reutlingen napisał:

„W miniony weekend dotarła do nas straszna wiadomość, że nasz zawodnik Luca Meixner zmarł niespodziewanie w piątek, 27 grudnia, w wieku 22 lat.” (podkreślenie redakcyjne)

Cała rodzina SSV jest głęboko wstrząśnięta i osłupiała. „Jego koledzy z drużyny, wszystkie organy i pracownicy opłakują razem z bliskimi Lucasa, a nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i towarzyszami”, dodano w komunikacie.

Z raportu „Reutlinger General-Anzeiger” wynika, że Meixner został znaleziony martwy w swoim łóżku, jak na razie nie ma szczegółów dotyczących przyczyny śmierci. 22-latek w bieżącym sezonie wystąpił 22 razy dla Reutlingen i był częścią podstawowego składu klubu z Oberligi.

Źródło: online.de

+++

AKTUALIZACJA z dnia 16.12.2024

Collegiatka siatkarka († 15) zemdlała podczas treningu i zmarła.

15-letnia siatkarka zemdlała podczas treningu i doznała zatrzymania akcji serca w szpitalu, gdzie zmarła pomimo wysiłków medycznych.

Dziewczyna, której nazwisko nie zostało ujawnione, przygotowywała się do treningu z klubem siatkarskim Dream Chasers, kiedy zaczęła wykazywać oznaki obciążenia fizycznego i upadła na boisko.

Pracownicy Parks & Recreation w College Park natychmiast udzielili pomocy, wspólnie z trenerami klubu siatkarskiego i innymi dorosłymi, jak poinformowali przedstawiciele miasta. Ratownicy straży pożarnej z College Park dotarli na miejsce krótko po zgłoszeniach, około 18:00. Miasto podało, że ratownicy ustabilizowali nastolatkę, która w tym czasie była przytomna i rozmawiała. W szpitalu doznała zatrzymania akcji serca i zmarła pomimo wysiłków medycznych.

Dr Emmanuel Adediran, menedżer miasta College Park, wyraził żal z powodu straty. „Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą tragiczną utratą w tak młodym wieku”, powiedział, chwaląc szybkie działania personelu rekreacyjnego, strażaków i trenerów siatkarskich.

+++

AKTUALIZACJA z 14.12.2024

W trakcie meczu: Piłkarz (†17) umiera nagle i niespodziewanie

Kaylen Dennis (l.) zmarł w środę podczas amatorskiego meczu

Świat traci kolejnego utalentowanego piłkarza! Zaledwie 17-letni Kaylen Dennis zmarł w środę podczas meczu amatorskiego klubu Walthamstow Football Club. Jak informuje londyński klub, wydarzenie miało miejsce w trakcie gry.

„Jesteśmy zdruzgotani, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci jednego z naszych zawodników U23, Kaylena Dennisa, podczas meczu” – napisał klub na „X”. I dalej: „Składamy nasze najgłębsze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom, kolegom z drużyny i wszystkim, którzy go znali.” Przyczyny nagłej śmierci nastolatka nie zostały bliżej wyjaśnione. Tragiczne: Jego kuzyn Rhian Brewster (24) musiał kilka godzin po ogłoszeniu śmierci zagrać z klubem Sheffield United w Millwall.

„To straszne, dowiedzieć się, że 17-letni chłopak, którego miałem przyjemność poznać z niezwykłym talentem, zmarł wczoraj na boisku” – napisał Scott Chickelday, były trener akademii Tottenham, na Facebooku. Chwalił wspomnienie o „utalentowanym piłkarzu, ale także o wspaniałym człowieku.”

+++

AKTUALIZACJA z 10.12.2024

Sportowcy i rodzina w szoku: Profesjonalny szermierz umiera w wieku 26 lat

Łzy w lidze szermierskiej! Australijski profesjonalny szermierz Boston Fawkes-Kotevski zmarł w wieku zaledwie 26 lat. Wkrótce miała nastąpić wyjątkowa chwila w rodzinie.

Minął zaledwie rok, odkąd Boston i Aleksandra Fawkes-Kotevski wzięli ślub. Teraz, tuż przed ich pierwszą rocznicą, Boston zmarł w wieku 26 lat. Zostawił nie tylko żonę, która również jest profesjonalną szermierką, ale także syna, brata oraz pogrążonych w żalu rodziców.

Australijski związek szermierski oraz jego członkowie także opłakują Boston’a, opisując go jako „wpływową osobę” w społeczności szermierczej w kraju. Boston był nie tylko szermierzem – był także trenerem oraz sędzią.

Boston Fawkes-Kotevski cieszył się dużym uznaniem w australijskiej szermierce: zdobył cztery złote medale, jeden srebrny i dwa brązowe na krajowych zawodach, zanim zrobił dłuższą przerwę. W zeszłym roku zdobył znowu brąz na National Opens. Ostatnio brał także udział w międzynarodowych zawodach. Teraz pozostawia za sobą pogrążoną w żalu rodzinę – przyczyna jego śmierci jest nieznana.

Źródło: RT

***

Z powodu treści książka usunięta z obiegu przez lewicową cenzurę w Niemczech!

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).



