Śmierć w sporcie 5

Norweski czołowy biatlonista Bakken (†27) nagle i niespodziewanie zmarł

Kto uważnie śledził doniesienia medialne, dostrzega, przy bliższym przyjrzeniu, wyraźny wzór: szpicowi sportowcy „nagle i niespodziewanie“ upadają podczas uprawiania swojego sportu i potem borykają się z poważnymi problemami zdrowotnymi, o ile przeżyją. Równolegle rośnie liczba doniesień o dzieciach, które mają zapalenie mięśnia sercowego, ogólne problemy z sercem, a nawet krwotoki mózgowe i udary (!) Kto by pomyślał, że mogą być to skutki szczepień przeciwko koronawirusowi?

AKTUALIZACJA z dnia 23.12.2025

W wieku 27 lat – norweski biathlonista Bakken niespodziewanie zmarł.

Świat biathlonu opłakuje Norwega Siverta Bakkena, który zmarł niespodziewanie w wieku zaledwie 27 lat.

Norweski biathlonista Sivert Guttorm Bakken zmarł w wieku zaledwie 27 lat. Taką informację przekazały norweski związek i Międzynarodowa Unia Biathlonowa (IBU). Jak podano, Bakken, który w sezonie 2021/22 wygrał zawody Pucharu Świata na Holmenkollen w Oslo i zdobył małą kulę w biegu masowym, zmarł podczas zgrupowania treningowego we Włoszech.

„IBU jest głęboko zszokowana i smutna z powodu tragicznej wiadomości o nagłej śmierci Siverta Bakkena” – powiedział prezydent IBU Olle Dahlin: „Jego śmierć w tak młodym wieku jest niewyobrażalna, ale nie zostanie zapomniana i na zawsze pozostanie w naszych sercach”.

Po sezonie Pucharu Świata 2021/22 u Bakkena zdiagnozowano myocarditis, zapalenie mięśnia sercowego. W listopadzie 2024 roku powrócił do rywalizacji w zawodach IBU. Ostatnio wystartował na stacji Pucharu Świata w Le Grand Bornand, zajmując m.in. piąte miejsce w sprincie.

Źródło: srf.ch

+++

AKTUALIZACJA z dnia 13.11.2025

NIZZA: Maratończyk (†27) zemdlał przed metą i zmarł

Prawie 22.000 biegaczy amatorów i kilku profesjonalistów wystartowało w niedzielę w Maratonie Lazurowego Wybrzeża – wydarzeniu biegowym, które od 2008 roku odbywa się wzdłuż francuskiej riwiery i przyciąga także wielu międzynarodowych biegaczy. Start miał miejsce na słynnej Promenade des Anglais w Nicei. 100 metrów przed metą, która znajduje się w Cannes na Boulevard de la Croisette, doszło do tragedii.

27-letni uczestnik doznał zawału serca i upadł. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i prób reanimacji, młody mężczyzna zmarł, jak poinformowali organizatorzy. „Ten piękny dzień został przyćmiony tragiczną śmiercią jednego z naszych biegaczy, który doznał zawału serca tuż przed metą. Składamy najgłębsze kondolencje jego rodzinie i bliskim.“

Według doniesień medialnych biegacz pochodził z Alzacji i przyjechał na wydarzenie do Côte d’Azur z żoną. Pascal Thiriot, dyrektor wyścigu w Azur Sport Organisation, poinformował francuską gazetę „Nice Matin” o zmarłym uczestniku: „Był sportowcem i regularnie trenował. Przygotowywał się do maratonu przez rok i był gotowy.”

Źródło: welt.de

+++

SZWAJCARIA: Dziewczynka (†13) zasłabła podczas meczu piłki nożnej i zmarła!

W ubiegłą sobotę w Schaffhausen 13-letnia uczennica szkoły średniej nagle zasłabła podczas mistrzostw w piłkę nożną i zmarła na miejscu.

13-latka grała w piłkę nożną w Sporting Club Schaffhausen od półtora roku. Wiceprezydent klubu relacjonuje dla 20 Minuten, jak doszło do tragicznego zdarzenia.

„Nie czuła się dobrze podczas meczu i dlatego została zmieniona”, opowiada. Trener wysłał ją do szatni, aby mogła odpocząć. „Przed szatnią zasłabła.” Natychmiast wezwano karetkę, „także RGA była na miejscu”, mówi wiceprezydent. Mimo natychmiastowego rozpoczęcia masażu serca nie udało się jej uratować – „zmarła na miejscu”, dodaje wiceprezydent. Nie zna on jeszcze dokładnej przyczyny nagłej śmierci młodej dziewczyny.

Z powodu niej istnieje drużyna kobiet

Jak opowiada współprezydent, drużyna kobiet w Schaffhausen powstała w ogóle dzięki zmarłej dziewczynce. Jej matka skontaktowała się z nim półtora roku temu i powiedziała: „Moja córka chce grać w piłkę nożną.” Wtedy była jednak jedyną zawodniczką w swojej kategori wiekowej. „Powiedziałem jej: To przynieś mi jeszcze 15 innych dziewcząt,” wspomina współprezydent.

Źródło: 20min.ch

+++

AKTUALIZACJA z dnia 25.10.2025

Krótko po zaręczynach na scenie: mistrz bodybuilding (†31) umiera nagle

Brazylijski kulturysta (Bodybuilder9 Ricardo Nolasco Dos Santos, lepiej znany jako Kadu Santos, zmarł w poniedziałek (20 października) w wieku 31 lat. Niedawno oświadczył się swojej dziewczynie na scenie. Tragiczne wieści potwierdził jego ojciec Amauri Santos w mediach społecznościowych. W poście na Instagramie napisał: „Najsmutniejszy dzień w moim życiu. Mój ukochany syn.”

Santos był jedenastokrotnym mistrzem bodybuildingowym, a kilka tygodni temu został mistrzem Brazylii w wadze superciężkiej. Na Instagramie ma ponad 13 000 obserwujących. Brazylijczyk pracował także jako trener personalny i dzielił się wskazówkami fitnessowymi w mediach społecznościowych.

Teraz odszedł zbyt wcześnie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana.

19 lipca Santos oświadczył się swojej dziewczynie Sabrinie Wollman na scenie kulturystycznej. Para jest razem od sierpnia 2021 roku i regularnie zamieszczała swoje zdjęcia w internecie.

Do swojego zaręczyn Wollman, która również pracuje jako trener personalny, napisała wtedy na Instagramie: „Kocham cię z całego serca, podziwiam cię i jestem bardzo dumna z tego, jak się razem rozwijaliśmy przez te lata. Dziękuję, że zawsze sprawiasz, że chcę być najlepszą wersją siebie. Zawsze wybierałabym cię, żeby dzielić to szalone życie ze mną!”

Źródło: bild.de

+++

AKTUALIZACJA z dnia 17.08.2025

Athleta (†29) zmarł podczas World Games

Włoski biegacz na orientację Mattia Debertolis zmarł na World Games w chińskim Chengdu.

29-latek został znaleziony nieprzytomny podczas wyścigu w miniony piątek. Pomimo natychmiastowej pomocy medycznej w szpitalu, zmarł cztery dni później, jak podano w oświadczeniu organizatorów. Nie ujawniono dalszych okoliczności śmierci.

Organizatorzy są „zszokowani tą tragedią i składają rodzinie oraz przyjaciołom sportowca, a także całej społeczności biegaczy na orientację, swoje szczere kondolencje” – napisano w oświadczeniu. W biegach na orientację sportowcy nawigują do punktów kontrolnych za pomocą kompasu i mapy. World Games to najważniejsze i największe wydarzenie multisportowe dla dyscyplin spoza programu olimpijskiego. Podczas dwunastej edycji w Chinach do 17 sierpnia wystartuje około 5.000 sportowców w 34 dyscyplinach.

Źródło: krone.at

+++

AKTUALIZACJA z dnia 14.07.2025

Sukcesywną sportsmenkę trafiła śmierć po zapaści podczas półmaratonu

Partner NBC News, WICU, informuje, że Toby Atwood zemdlała na trasie półmaratonu Erie Runners Club Presque Isle. Została natychmiast udzielona jej pomoc medyczna, jednak zmarła w lokalnym szpitalu.

„Jej obecność dotknęła życie tak wielu osób i będzie nam bardzo brakować,” powiedział Michael McKinney, wiceprezydent ds. życia studenckiego i sportu, w komunikacie prasowym. „W tym poruszającym czasie opłakujemy Toby i składamy nasze najgłębsze kondolencje jej rodzinie, przyjaciołom, kolegom z klasy, kolegom z drużyny, trenerowi, nauczycielom oraz wszystkim, którzy ją znali.”

Przedstawiciele Thiel College wspominają Atwood jako ważną osobę na kampusie, która pełniła funkcję prezydentki stowarzyszenia studenckiego Zeta Tau Alpha i angażowała się w wielu organizacjach akademickich i liderowych. Była również udaną sportsmenką, zajmującą pierwsze miejsce w drużynie tenisowej kobiet oraz pełniła funkcję współkapitan zespołu.

Źródło: msm.com

+++

AKTUALIZACJA z dnia 23.06.2025

10-letni (!) gracz baseballowy nagle umiera na zawał serca

Mały chłopiec z hrabstwa Dauphin zmarł w czwartek po zawał serca, jak poinformował przyjaciel rodziny, który zainicjował internetową zbiórkę funduszy.

Chłopiec rozegrał trzy inningi w zwycięskim meczu o mistrzostwo swojej drużyny baseballowej zaledwie dzień przed swoją nagłą śmiercią, a w społeczności prowadzone są działania w celu zbierania funduszy. Amy i Todd Funk

Bryson Funk, 10-latek z rejonu Lower Paxton, był znany jako żywy i aktywny sportowiec. W dniu swojej śmierci, w środę, rozegrał trzy inningi w meczu o mistrzostwo swojej drużyny baseballowej i wyeliminował ostatniego odbijającego z gry za pomocą strikeoutu.

Zdjęcie do tej historii jest ostatnim, jakie jego rodzice zrobili mu. Jego rodzina i koledzy z drużyny byli wstrząśnięci jego niespodziewaną śmiercią. Zbiórka funduszy ma na celu pomoc rodzinie w pokryciu kosztów pogrzebu oraz innych nieprzewidzianych wydatków. Dalsze szczegóły dotyczące jego śmierci ani stanu zdrowia nie były dostępne.

Źródło: pennlive.com

+++

AKTUALIZACJA z dnia 07.06.2025

Argentyński piłkarz († 35) umiera nagle po upadku podczas meczu.

35-letni pomocnik Enzo Pittau, który niedawno został ojcem małej córeczki, grał dla Don Orione w turnieju Federacji Chaco przeciwko Club Union w Machagai, gdy nagle zapadł się w 41. minucie meczu.

Pittau, który również grał w Europie, natychmiast otrzymał pomoc medyczną i został przewieziony do szpitala prywatnym pojazdem, gdzie jednak krótko po swoim przybyciu został uznany za zmarłego, jak podają lokalne media.

Rzecznik jego klubu Don Orione powiedział: „Z głębokim smutkiem ogłaszamy śmierć Enzo Pittau. Jesteśmy w szoku i poruszeni tą stratą. Dziękujemy za solidarność i zrozumienie w tym trudnym czasie dla naszego klubu i rodziny Enzo.”

Źródło: nationalword.com

***

Z powodu treści książka usunięta z obiegu przez lewicową cenzurę w Niemczech!

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).



