Śmierć w sporcie 4

AKTUALIZACJA z dnia.05.2025

Były gracz futbolu amerykańskiego Gophers (†31) umiera podczas maratonu w Brooklynie

Były futbolista Charles Rogers nagle i niespodziewanie mdleje podczas maratonu w Brooklynie i umiera w wieku 31 lat. Rzecznik drużyny Gophers powiedział w oświadczeniu: „Charles był wspaniałym młodym człowiekiem, który miał zaraźliwy uśmiech i charyzmatyczną osobowość. Pozostaniemy w myślach z jego rodziną i przyjaciółmi, którzy opłakują tę tragiczną stratę.”

NBC New York i inne stacje informacyjne doniosły w sobotę o śmierci. Podano, że Rogers, 31-letni, przebiegł około ośmiu mil przez Brooklyn, gdy doznał „incydentu medycznego” na Ocean Parkway. Spędził również dwa sezony w Iowa State. W jego biografii drużynowej napisano, że pochodzi z Iowa City w stanie Iowa, gdzie odnosił sukcesy zarówno w futbolu, jak i w lekkoatletyce.

Źródło: valleynewslive.com

AKTUALIZACJA z dnia 20.05.2025

Rugbyzysta (†28) zmarł po załamaniu na półmaratonie

28-letni rugbyzysta zmarł po załamaniu na półmaratonie. Jon Devereux z Chester brał udział w Great Bristol Run, gdy w dniu 11 maja zemdlał i musiał otrzymać pomoc medyczną. Później zmarł w szpitalu, jak potwierdziła firma Great Bristol Run. Przyczyna śmierci zostanie ustalona po badaniach medycznych.

Pan Devereux grał w rugby dla Chester RUFC. Klub wydał oświadczenie: „Jon był utalentowanym sportowcem, który grał w rugby seniorskim dla Chester, a jego energia, duch walki i sportowość wywarły niezatarte wrażenie na wszystkich, którzy go znali. Jego nagła śmierć głęboko dotknęła naszych członków oraz całą społeczność sportową.”

Źródło: BBC

AKTUALIZACJA z dnia 13.05.2025

Kobieta (†24) podczas zawodów Crossfit „nagle” doznała zatrzymania krążenia

W trakcie zawodów młoda studentka upadła. Lekarz, który przypadkowo siedział na widowni podczas Cholula Games, oraz sanitariusze z wydarzenia udzielili pierwszej pomocy – jednak wkrótce później Nayeli Clemente zmarła w szpitalu w południowo-wschodnim Meksyku.

Według lokalnych doniesień medialnych, kobieta podczas zawodów Crossfit nagle doznała zatrzymania krążenia. Świadkowie później oskarżyli organizatorów o to, że nie zapewnili wystarczającej liczby ratowników.

Źródło: bild.de

AKTUALIZACJA z dnia 12.05.2025

Gwiazda lekkoatletyki (†16) umiera na zawał serca w drodze do szkoły średniej

16-letnia gwiazda lekkoatletyki umrze po „dramatycznym“ incydencie medycznym w pobliżu swojej szkoły średniej. Biegacz z liceum zmarł po zatrzymaniu akcji serca, informuje strona GoFundMe wspierająca jego rodzinę.

USA – Społeczność w Minnesocie opłakuje niespodziewaną śmierć 16-letniego gwiazdora lekkoatletyki, który zmarł po incydencie medycznym w pobliżu swojej szkoły średniej, poinformowały władze.

Espoir Missite został znaleziony wczesnym wieczorem we wtorek, 25 lutego, na chodniku w pobliżu Maple Grove Senior High School w Maple Grove, Minnesota. Według komunikatu prasowego wydanego przez departament policji Maple Grove, uczeń zmarł później w szpitalu. „Jego żywiołowy duch i pasja do nauki, sportu oraz życia miały wpływ na każdego, kogo spotkał, a jego brak odczuwają wszyscy”, napisał organizator Alain Hambike na stronie zbiórki, nazywając wiadomość o śmierci nastolatka „przytłaczającą”.

Źródło: people.com

AKTUALIZACJA z dnia 08.05.2025

Talent piłkarskie Ousmane Diaby (†14) umiera po zatrzymaniu akcji serca podczas meczu

Ousmane Diaby, zaledwie 14-letni talent piłkarski, doznał zatrzymania akcji serca podczas meczu i zmarł mimo natychmiastowej pomocy medycznej.

AUBERVILLIERS (FR) – Nagła śmierć zaledwie 14-letniego młodego zawodnika Ousmane’a Diaby’ego wstrząsnęła społecznością piłkarską we Francji. Podczas meczu piłkarskiego gracz francuskiego klubu AS Jeunesse Aubervilliers zasłabł. Jeszcze na boisku młody sportowiec doznał zatrzymania akcji serca. Mimo natychmiastowych działań resuscytacyjnych, na początku nie udało się ustabilizować stanu młodego zawodnika.

Śmigłowiec ratunkowy natychmiast przewiózł Diaby’ego do kliniki w Dijon, gdzie mimo intensywnej opieki medycznej zmarł. Jego klub, AS Jeunesse Aubervilliers, wyraził w oficjalnym oświadczeniu głęboki smutek: „Z wielkim żalem ogłaszamy tragiczną śmierć naszego ukochanego Ousmane’a Diaby’ego.” Klub podał niewiele szczegółów na temat dokładnych przyczyn.

Źródło: Storybild wraz z nagłówkiem: moroccoworldnews.com /

Tekst: lauterbacher-anzeiger.de

AKTUALIZACJA z dnia 27.04.2025

Południowoafrykański piłkarz (†20) umiera po upadku podczas rozgrzewki przed meczem ligowym

JAKARTA – Południowoafrykański piłkarz Sinamandla Zondi z klubu Durban City FC (National First Division/Mistrzostwa Południowej Afryki) nagle i niespodziewanie zmarł we wtorek, 22 kwietnia 2025 roku, po upadku podczas rozgrzewki przed meczem.

22-letni piłkarz został przewieziony do szpitala przed meczem Durban przeciwko Milford FC. Mecz został przerwany w pierwszej połowie, kiedy oficjele zostali poinformowani, że Zondi zmarł. Przyczyna śmierci jest nadal nieznana.

Źródło: vrt.id

AKTUALIZACJA z dnia 10.04.2025

Belgia: Od razu 2 (!) kolarzy zmarło na zawał serca – Trzeci przeżył

Podczas „We Ride Flanders”, wyścigu dla amatorów kolarstwa dzień przed Rundą Flandryjską, zmarło dwóch uczestników. Trzeci przeżył. Potwierdzili to organizatorzy.

Holender zmarł z powodu niewydolności serca na Taaienberg w Maarkedal.

Francuski uczestnik zasłabł na Oude Kwaremont w Kluisbergen i zmarł.

Na Eikenberg w Maarkedal „zasłabł” trzeci uczestnik i został przewieziony do szpitala, jednak Holender czuje się już dobrze.

Nie ma dalszych informacji na temat tożsamości ofiar. Z powodu incydentów na trasie inni uczestnicy zostali przekierowani.

„Pomoc medyczna była szybko na miejscu i udzielono natychmiastowej pomocy. Mimo tej szybkiej pomocy i prób reanimacji, Holender zmarł z powodu niewydolności serca,” powiedział Gert Van Goolen z organizacji.

Francuz również został reanimowany na Oude Kwaremont. Został przetransportowany do szpitala za pomocą helikoptera typu Moskito, gdzie mężczyzna jednak ostatecznie zmarł.

Źródło: vrt.be

AKTUALIZACJA z dnia 04.04.2025

Były gwiazdor Swan Districts i AFL Andrew Krakouer (†42) nagle i niespodziewanie umiera na zawał serca.

Zdobywca medalu Sandover i były zawodnik Collingwood oraz Richmond Andrew Krakouer zmarł w wieku 42 lat po rzekomym zawale serca.

Rozegrał 102 mecze dla Tigers i 35 dla Magpies, strzelając trzy gole w przegranym finale Grand Final w 2011 roku przeciwko Geelong. Dla wielu w Zachodniej Australii jednak zwieńczeniem kariery Krakouera była jego sezon WAFL w 2010 roku, w którym zdobył medal Sandover i został wybrany najlepszym zawodnikiem na boisku w finale, gdy Swan Districts odniósł zwycięstwo, zaliczając 41 kontaktów z piłką i cztery gole, w tym zwycięskiego.

„Wyjątkowy człowiek, który odszedł zbyt wcześnie. Nasze myśli są z rodziną, przyjaciółmi i byłymi kolegami z drużyny Andrew”, napisali Giants na koncie X zespołu.

Źródło: thewest.com

AKTUALIZACJA z dnia 03.04.2025

Brytyjska czołowa tenisistka zasłabła w trakcie meczu

Brytyjska tenisistka Fran Jones musiała zostać zniesiona z kortu na wózku inwalidzkim, po tym jak zasłabła podczas swojego meczu w Colsanitas Cup w Kolumbii.

Numer 129 na świecie grała w pierwszej rundzie przeciwko Argentynce Julii Riera, gdy przy stanie 5:3 w trzecim secie przystąpiła do serwisu. Nie udało jej się jednak przeprowadzić serwisu, zasłabła i uderzyła głową o ziemię.

Pomoc medyczna natychmiast przybyła na kort, a Jones została zniesiona na wózku inwalidzkim i musiała zrezygnować z meczu.

„Z powodu problemów zdrowotnych Francesca Jones zrezygnowała ze swojego meczu przeciwko Julii Rierze przy stanie 6:2, 5:7, 5:3 na korzyść Argentynki”

– podano w oświadczeniu organizatorów turnieju.

Źródło: nine.com

