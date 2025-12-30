Nekrolog na temat Bardot: „Seks bez prezerwatywy. Dziś nawet palenie zabronione” (wideo)

Że z Brigitte Bardot odeszło więcej niż tylko symbol seksu, można dostrzec w komentarzach w jej nekrologach, które wprowadzają w niewiarygą, niezrozumiałą zadumę – jakby w rodzaj transu:

„Wieża Eiffla skłania się. Mewy w Saint-Tropez płaczą. Najpiękniejsza kobieta świata schowała swoje złote, bursztynowe oczy. Świat wzdycha. Brigitte Bardot była globalnym mitem kobiet, narodową świętą Francji – i raz kochała ostatniego playboya Niemiec. `Wenus w dżinsach.`” (Bild)

Słyszymy tu rodzaj łabędziego śpiewu: na epokę, która teraz nieodwracalnie tonie w Hadesie perwersyjnego, negującego życie szaleństwa w woke-winnych masach psychicznych, z naturalnym i bezpośrednim oddaniem się życiu w ogóle… Że była „legendą kina, symbolem seksu i niewątpliwie największą gwiazdą Francji, aktorką i działaczką na rzecz praw zwierząt” (BILD), nie trzeba podkreślać. Bardot na zawsze pozostanie w naszej zbiorowej pamięci – subtelna forma wieczności jako przypomnienie o oddaniu się pełnemu życiu PRZED śmiercią:

„Nie żyjemy, by czekać na śmierć. Jesteśmy tutaj, aby zostawić po sobie ślad!” (BB)

Dla mnie samego, Brigitte wówczas, pod koniec lat sześćdziesiątych, gdy miała jeszcze blisko czterdzieści – ja pomiędzy dziecinnym a nastoletnim wiekiem – w jednej z typowych, sztywnych rodzin austriackich z czasów powojennego cudu gospodarczego, ukazywała się jako wcielenie grzechu, ale z aurą podprogową heteroseksualnej erotyki, która wtedy mnie chwiała i nosi do dziś: „I wiecznie kusi kobieta” (film Bardot)

Życie bez miłości: nudne

W średniowiecznej powieści Umberto Eco „Imię róży” były klasztorny nowicjusz, teraz starzec, gotowy na śmierć, wspomina swoją pierwszą i jedyną fizyczną miłość do młodej, obdartej wieśniaczki, którą przez całe życie nigdy nie mógł zapomnieć:

„Kim była ta istota? Wznosiła się, lśniąc jak zorza poranna, czarując jak księżyc. A jednak przerażająca jak całe wojsko.”

Jego towarzysz podsumowuje całą ambiwalencję cielesnej miłości w słowach:

„Jak spokojne byłoby życie bez miłości, jak pewne, jak ciche. I jak nudne.”

Wycofanie przed wyblaknięciem

To, co Bardot wbiła nam wszystkim jako uosobione erotyczne pragnienie: był jednak błyskotliwym instynktem, by odejść w wieku 40 lat (38 lat temu, na początku lat siedemdziesiątych), tuż przed szczytem swojej absolutnej estetycznej mocy uwodzenia. Od tej pory miała więc jeszcze dziesiątki lat, by „starzeć się z godnością jak oliwka” (BILD), w całkowitym milczeniu.

„Tajemnica szczęścia to wolność. Ale tajemnica wolności to odwaga.” (Perikles)

To, że stała się więcej niż legendą – a przede wszystkim pozostała – było jednak czymś więcej, niż to, że obdarzona była „twarzą stulecia”:

„Żyła. Paliła… Zmarszczki jej urody ją otaczały. Żadnego botoksu. Żadnych operacji plastycznych. Wolę szampana: `Moim psom jest obojętne, czy mam zmarszczki. W końcu jestem z ostatniego wieku. Wciąż piszę ręcznie.`” (BILD)

I rzeczywiście, nie miała ani telefonu komórkowego, ani komputera.

W tym sensie, jak i jej męski francuski przyjaciel: Alain Delon („Ta epoka mnie obrzydza!”) uosabiała rodzaj człowieka, który obecnie jest zagrożony wyginięciem, jak dwa ostatnie okazy nosorożca białego w rezerwacie w Kenii: autentycznie podążając za wewnętrznym głosem niepohamowanego impulsu życiowego, bez perwersji przez odrażający woke’owy szaleństwo poprawności politycznej, które właśnie dlatego wkrótce zniknie, że przewinęło się przeciwko pierwotnej zasadzie życia samego w sobie. W tej perspektywie, BB uosabiała pierwotną moc:

„Była eksplozją słońca, erotyczną rebeliantką. Seksualnym wzorem roku 1968 – przed AIDS, telefonami komórkowymi i internetem.” (BILD)

I dokładnie tych, ze skupionych na frustracjach w seksualności oraz nudnych zielonych i feministycznych wkuwaczach, Bardot przez całe życie prowokowała jako wcielona radość życia i „ekstaza wolności” (BILD):

„Jeździliśmy samochodem bez zapinania pasów, na motocyklu bez kasku. I mieliśmy seks bez prezerwatywy. Dziś wszystko jest zabronione – nawet palenie.”

Bardot w tym sensie zrzuciła jedno z najgorszego zła wszystkich religii mojżeszowych, kompleks winy, lekko jak wąż zrzucający za ciasną skórę. Dlatego fascynowała jako femme fatale, ponieważ – jak kiedyś przyznała – „zawsze był mężczyzną mojego życia”.

Jeszcze ledwo jako dziecko została oszołomiona heteroseksualną erotyką tak bardzo, że w wieku 14 lat miała seks z reżyserem Rogerem Vadimem, którego jednak poślubiła dopiero w wieku 18 lat. Nikt inny jak Marguerite Duras („Kochanek”) nie mógł się powstrzymać od zachwytów:

„Gdy pada jej wzrok na mężczyznę, Bardot bez wahania podchodzi do niego. Znika z nim, nie zwracając uwagi na towarzyszącego ją mężczyznę, którego zostawia, nie darując mu nawet spojrzenia.”

Na pytanie o fascynację swoją żoną BB, niemiecki uwodziciel kobiet Gunter Sachs odpowiedział, uśmiechając się „jak po orgazmie” (BILD):

„Żyliśmy jak dzieci w raju. Byliśmy aktorami i widzami naszego szalonego i beztroskiego życia. Często myślę o nocy, kiedy kochaliśmy się na pokładzie mojej motorówki `Dracula`. Ster był ustawiony na południe, a my pędziliśmy przez księżycową noc. Wiedzieliśmy, że w każdej chwili możemy rozbić się o klif! Ciała blisko siebie. Byliśmy szaleńczo zakochani. Wspomnienia tej nocy są nieskończenie piękne. Była jak żaglowiec – a ja byłem jej wiatrem.” (BILD)

Ciemne demony

Ale nad jej życiem ciążył też mroczny cień: w 1960 roku, w wieku 25 lat, poślubiła swojego drugiego męża Jacquesa Charriera (wówczas 23 lata). Małżeństwo trwało trzy lata. Do swojego syna Nicolasa nigdy nie mogła poczuć macierzyńskich uczuć. Wychował się przy ojcu i dziadkach:

„Nie byłam wystarczająco dojrzała, by być matką.”

Jej życie było sprzeczne, pełne bólu i kryzysów: zatrzymanie akcji serca podczas aborcji, cztery próby samobójcze, rak piersi, depresje, za dużo fałszywych mężczyzn. W końcu zrozumiała „Vanitatum Vanitas”, przenikanie świata przez próżność:

„To tylko powierzchnia! Nigdy więcej nie wrócę do Saint-Tropez!” (BB)

Bardot wycofała się w swoją samotność, z godnym spojrzeniem wstecz na swoje życie, jakie mało kto mógł doświadczyć w pełni:

„Prowadziłam życie marzeń, ale było też okropne… Tak – ale niczego nie żałuję!”

W końcu – jak z nieba – BB powiedziała:

„`Stop!` I nagle nie byłam już fenomenem!”

Z duszą zwierzęcia

Sprzedała wszystko, założyła swoją organizację ochrony zwierząt z trzema milionami franków i przez 33 lata żyła całkowicie w odosobnieniu z mężem Bernardem d’Ormale (84), razem z jej zwierzętami (m.in. 50 kotami i psami) oraz dwoma opiekunami zwierząt.

Jedna z najpiękniejszych kobiet świata została cynicznie rozszarpana. Prawdopodobnie z powodu zazdrości o jej wcześniej doświadczone życie w całej pełni zmysłowości i:

„Tajemnica pięknego wieku to godne podejście do samotności.” (Gabriel Garcia Marquez)

Przy tym być może wzorowała się na Picassie:

„Psy przychodzą do naszego życia, aby pozostać. Nie odchodzą, gdy staje się trudno. Nawet gdy pierwszy zachwyt mija, wciąż patrzą na nas tym samym wyrazem w oczach. Robią to aż do ostatniego oddechu. Może dlatego, że od początku widzą nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy: niedoskonałymi, ułomnymi ludźmi. Ludźmi, które wybrały dla siebie w pełni takimi. Pies decyduje się na swojego właściciela raz na całe życie. Nie zastanawia się, czy naprawdę chciałby się z nami zestarzeć. Po prostu to robi. Jego miłość, jeśli ją najpierw zasłużymy, jest absolutna.” (Picasso)

Na tym oparta była jednak imponująca autoocena:

„Właściwie nie należy do gatunku ludzkiego. Mam wygląd człowieka, ale duszę zwierzęcia.” (BB)

I znacząca konsekwencja w odpuszczeniu, jednej z najpiękniejszych cnot starzenia się, do której Bardot przygotowywała się już na szczycie swojej sławy i estetyki seksualnej uwodzenia. To czyni ją niezwykłą…

„Oddałam swoją młodość i piękno mężczyznom – a teraz oddaję swoją mądrość i doświadczenie zwierzętom.”

Pogarda dla woke’owego czasu

Obok swej heteroseksualnej estetyki, była jeszcze jedna rzecz, która uczyniła Bardot nieśmiertelną: jej nieugiętość wobec perwersyjnego czasu w wake, w jego amalgamie uwielbienia dla multikulturalizmu i wszelkiej formy postmodernistycznej dekadencji. Dlatego pozostaje palem w ciele tego trendu. I brała sobie za wzór Alberta Camusa:

„Nie ma przeznaczenia, którego nie można pokonać pogardą.”

Jednak pogarda Bardot doprowadza również wszystkich hipokryckich komentatorów do szaleństwa:

Że…

„…posuwając się do krytyki wobec muzułmanów` i `ubolewając nad `obcością` Francji, potępiła `mieszanie ras`.” (Susanne Ostwald)

Z nienawistną zazdrością przekazują jednocześnie woke’owe autorów artykułów: BB została „wielokrotnie oskarżona o podżeganie do nienawiści rasowej i skazana na grzywny” – (Susanne Ostwald)

BB było to obojętne! Bo już dawno przewidziała to, co powoli staje się politycznym mainstreamem. To odczuwają również dziennikarze uzależnieni od Deep State:

„Dlaczego nowa krajowa strategia bezpieczeństwa Waszyngtonu jest wypowiedzeniem wojny 70-letniemu porządkowi zachodniemu.” (Berliner Morgenpost)

Niezdolni do przeprowadzenia ogólnohistorycznej analizy, jaką właśnie obecnie podejmuje się w czasach Trumpa…: W europejskim kontekście grozi „cywilizacyjne wyniszczenie”. A kontynent „za 20 lat lub mniej nie będzie już możliwy do rozpoznania”, ponieważ „najwcześniej w ciągu kilku dekad niektóre państwa członkowskie NATO będą w większości nieeuropejskie”. (doktryna bezpieczeństwa USA). (20min)

Voilà: Bardot odeszła w zgodzie z samą sobą. Na pytanie o nadrzędną transcendentną moc, Boga, odpowiedziała:

„Bardzo wierzę. Jestem chroniona. To odczuwam.”

Jej kochanek i artysta życia Serge Gainsbourg (†62) napisał dla niej erotyczny hit „Je t’aime … moi non plus”. Bardot zaśpiewała tę piosenkę, ale szybko się z niej wycofała. Piosenka stała się światowej sławy utworem erotycznym z Jane Birkin (†77). W załączeniu kolaż:

***

