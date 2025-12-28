Dziennikarze pytają Trumpa o cele wojenne USA i rolę „Złotej Floty” – Część 2

Wizja przyszłości na obrazie bitwy przedstawia USS DEFIANT z „Złotej Floty“ | Źródło: Zrzut ekranu YouTube Biały Dom

W drugiej i ostatniej części serii prezydent USA Donald Trump odpowiada na pytania dziennikarzy dotyczące działań wojennych i pirackich wobec Wenezueli oraz powodów, dla których Stany Zjednoczone chciałyby również zdobyć Grenlandię.

Odpowiedzi Donalda Trumpa na pytania prasy,

w skróconej i zmienionej wersji niemieckiej – Część 2

22.12.2025 – Po prezentacji „Złotej Floty“ Donald Trump odpowiada na pytania dziennikarzy | Źródło: Zrzut ekranu YouTube Biały Dom

Trump: Tak, proszę!

Pytanie: Jaki jest Pański harmonogram dotyczący pierwszych dwóch statków?

Trump: Zaczniemy niemal natychmiast i prawdopodobnie zajmie to około dwóch i pół roku.

Uwaga redakcji: Taki harmonogram wydaje się całkowicie nierealistyczny!

Pytanie: W odniesieniu do misji: Czy widzi ją Pan jako przeciwwagę dla Chin?

Trump: To przeciwwaga dla wszystkich – nie tylko dla Chin. Mamy świetne relacje z Chinami. Mam doskonałą znajomość z prezydentem Xi i nie tylko z Chinami. To po prostu skierowane jest przeciwko wszystkim. Nigdy nie wiadomo, kto nadchodzi. Ale chcemy pokoju przez siłę. Mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli używać tych statków. Ale już nigdy nie zostanie zbudowane coś podobnego…

Pytanie: … Właśnie podkreślił Pan spadającą ilość nielegalnych narkotyków, które napływają drogą morską i powiedział Pan, że wkrótce chcecie uruchomić ten sam program na lądzie. Czy odnosi się to tylko do Wenezueli, czy także do innych krajów?

Trump: Dotyczy wszystkich krajów, z których pochodzą narkotyki, nie tylko Wenezueli.

Pytanie: A propos wenezuelskiej ropy, co z ropą, którą już mamy?

Trump: Z czym?

Pytanie: Z zajętą ropą: Stany Zjednoczone zajęły 10 grudnia 1,9 miliona baryłek ropy!

Trump: Zachowujemy ją!

Pytanie: Dokąd trafia: Sprzedamy ją czy przechowamy jako rezerwę strategiczną?

Trump: Sprzedamy ją – może też ją zatrzymamy. Może wykorzystamy ją jako rezerwę strategiczną.

Zachowamy ją, tak jak statki!

Pytanie: Co do Wenezueli, Panie, czy rozmawiał Pan z amerykańskimi firmami naftowymi, których aktywa zostały zajęte (Uwagi redakcji: w 1976 roku), o tym, co mogłaby oznaczać Wenezuela bez Maduro dla nich?

Trump: Co?

Pytanie: Czy wrócą i wznowią działalność?

Trump: Z wielkimi: Tak, rozmawiałem!

Pytanie: Dlaczego uważa Pan, że ta inicjatywa była przez tak wiele lat zaniedbywana? Czy ma to miejsce w kontekście rosnących napięć między USA a Wenezuelą?

Trump: Mówicie o Wenezueli?

Pytanie: Tak!

Trump: Cóż, przede mną byli inni prezydenci. Nie przeszkadzało im to, że byli okradani. Nie przeszkadzało im, że narkotyki płynęły do naszego kraju. Nie przeszkadzało im, że więzienia w Wenezueli, czyli [Tren de] Aragua [Uwagi redakcji: Transnarodowa organizacja przestępcza], były opróżniane do USA, gdzie przejmowali Colorado i inne miejsca. Mnie to przeszkadza. Miałeś innych prezydentów. Mam nadzieję, że ludzie to docenią, bo nigdy nie mieliśmy takiego szacunku jak dzisiaj.

[…]

Pytanie: Jak rząd zamierza zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, aby zbudować te statki?

Trump: Będziemy ich mieli. Będziemy mieć ogromną liczbę pracowników. Automatyzacja pomoże nam uzupełnić brakujące siły robocze…

Tylko żebyś wiedział, niedawno opublikowano liczbę: Obecnie w Stanach Zjednoczonych pracuje więcej ludzi niż kiedykolwiek w historii naszego kraju. Całkiem niesamowite! Oprócz automatyzacji poprzez maszyny będą ogromne możliwości zatrudnienia. Ludzie będą zarabiać dużo pieniędzy i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej!

Pytanie: Panie Prezydencie, niektórzy [ludzie] mogli dzisiaj oczekiwać innego rodzaju oświadczenia, po tym jak przyniósł Pan swojego ministra wojny i ministra spraw zagranicznych. W swoich ostatnich wypowiedziach mówił Pan ponad 15 razy o atakach przeciwko Wenezueli: Dlaczego Maduro miałby traktować Pana groźby poważnie?

Trump: Może robić, co chce!

Pytanie: Jaki jest Pański ostateczny cel?

Trump: Może robić, co chce. Mam na myśli, że mamy ogromną armadę – największą, jaka kiedykolwiek zebrała się przed południową Ameryką i [przed wybrzeżem Wenezueli]. Może robić, co chce. To byłoby w porządku…

Jeśli będzie się zachowywał agresywnie, to byłoby ostatni raz, gdy mógłby się tak zachować…

Wenezuela wykorzystywała otwarte granice Bidena – bardziej niż jakiekolwiek inne państwo. Mieliśmy gangi wszędzie… Zobaczcie, co działo się w Colorado, gdzie zajmowano domy, a gubernator nie chciał tego zmienić, bo się przestraszył…

Pytanie: W odpowiedzi na to, że Stany Zjednoczone skonfiskowały sankcjonowany tanker ropy z Wenezueli, kolumbijski prezydent Gustavo Petro skrytykował Stany Zjednoczone, twierdząc, że USA [sama] kiedyś ukradły ziemię i powinny ją zwrócić Ameryce Łacińskiej. Chciałbym wiedzieć, jak Pan na to reaguje?

Uwaga redakcji: W trakcie amerykańskiej floty przeciwko Wenezueli, kolumbijski prezydent Gustavo Petro szydził z argumentów prezydenta USA, mówiąc, że nawet dzisiejszy stan Teksas został wcześniej „najechany“. Petro krytycznie ocenił wypowiedzi Trumpa dotyczące blokady Wenezueli i próby uzasadnienia konfiskaty wenezuelskich tankowców. Petro stwierdził: „Teksas to obszar, który został zdobyty. Nie został sprzedany. To samo dotyczy Kalifornii i całego południa USA“ i odnosił się do żądania Trumpa, aby Wenezuela zwróciła wszystkie aktywa, które została znacjonalizować dziesiątki lat temu.

Koniec uwagi redakcji.

Trump: Cóż, powinien uważać, bo ma fabryki narkotyków, a w Kolumbii produkowane jest kokainy. Nie jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych i jest bardzo złym człowiekiem. Ale musi uważać, bo produkuje kokainę i wysyła ją z Kolumbii do Stanów Zjednoczonych. Kochamy naród kolumbijski. To wspaniali ludzie: energiczni, mądrzy, wspaniali. Ale ich nowy przywódca to awanturnik! Lepiej niech uważa. Lepiej niech zamknie te fabryki kokainy. Mają przynajmniej trzy duże fabryki kokainy. Wiemy, gdzie są. Lepiej niech je szybko zamknie. Przy okazji tam produkuje się kokainę i trafia ona przez Meksyk do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest sprzedawana.

Pytanie: Dziękuję bardzo. Panie, powołał Pan gubernatora [Jeffa] Landry’ego na nowego pełnomocnika do spraw Grenlandii. Co Pana zdaniem obejmuje ta rola? Czy nadal zamierza Pan, aby Grenlandia stała się częścią…

Trump: „Zakupu Luizjany w USA,“ powiedział Landry, że jest gubernatorem Luizjany… Nie dzwoniłem do niego. On zadzwonił do mnie i okazał się bardzo proaktywny – to wspaniały facet, który doprowadza do zawierania umów:

Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego!

Grenlandia ma bardzo małą populację… ale Dania nie wydała pieniędzy, a Grenlandia nie otrzymała ochrony wojskowej. Mówią, że Duńczycy przybyli tam łodzią 300 lat temu. Cóż, my też tam byliśmy łodziami, jestem tego pewien! Więc trzeba wszystko wyjaśnić.

Jeff Landry jest bardzo przekonany: Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego, a nie z powodu minerałów. Mamy tyle miejsc z minerałami, ropą i wszystkim innym. Mamy więcej ropy niż jakiekolwiek inne państwo świata. Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego!

Patrząc na Grenlandię, wzdłuż wybrzeża widać wszędzie rosyjskie i chińskie statki. Potrzebujemy jej z powodów bezpieczeństwa narodowego:

Musimy mieć Grenlandię!

Jeff Landry zaoferował, że przejmie prowadzenie. Dlatego dzisiaj powołujemy go na pełnomocnika do spraw Grenlandii. Grenlandia to wielka sprawa!

Uwaga redakcji: Trump wspomina o „bardzo małej populacji“ Grenlandii. Jest to niezwykle interesujące w kontekście potencjalnego ludobójstwa:

Między 1966 a 1975 rokiem tysiące grenlandzkich Inuitek i kobiet, pod przewodnictwem rządu duńskiego i duńskich lekarzy, miały wprowadzone wkładki wewnątrzmaciczne (IUP) w celu zapobieżenia ciąży. Połowa z 9 000 kobiet w Grenlandii, które mogły mieć dzieci, otrzymała IUP w pierwszych pięciu latach programu. Niektóre z dziewcząt miały zaledwie 12 lat, a w wielu przypadkach kobiety lub, w przypadku dziewcząt, ich rodzice, nie wyrazili zgody na ten zabieg.

Grenlandzcy politycy Aki-Matilda Høegh-Dam, Mimi Karlsen i były premier Múte Bourup Egede…

…określili przymusową kampanię kontroli urodzeń Danii względem Grenlandii jako ludobójstwo!

Biorąc pod uwagę takie „duńskie realia“, nie dziwi, że w innym kontekście duński rząd postanowił tymczasowo zawiesić ponad 20 ustaw i przepisów, aby przyspieszyć budowę fabryki dla firmy Fire Point w Danii do produkcji paliwa stałego do rakiet dla Ukrainy. Oznacza to, że budowę lub działalność fabryki można rozpocząć z pominięciem zwykle obowiązujących przepisów, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wypadków oraz ograniczenie szkód dla ludzi i środowiska.

Tak prezentują się dzisiaj domniemane państwa sprawców w różnorodnych przebraniu!

Koniec uwagi.

[…]

Pytanie: Zamyka Pan termin Bożego Narodzenia w związku z Rosją i Ukrainą? Rozmawiał Pan z Putinem lub Zełenskim, czy planuje Pan posunąć ten układ naprzód?

Trump: Muszę to zrobić – to znaczy, chciałbym, aby wojna się skończyła. Ale, zobaczcie:

Już nie tracimy pieniędzy na tę wojnę!

Biden wydał 350 miliardów dolarów [na wojnę w Ukrainie] i kto wie, co się z tym stało. Ale teraz sprzedajemy rakiety, samoloty, najlepszy sprzęt wojskowy NATO!

Zmusiliśmy kraje do podniesienia swojego PKB na NATO z 2% do 5%. Nikt nie wierzył, że to możliwe. Nikt nie chce o tym pisać. Nikt w to nie wierzył. Oni [Uwagi redakcji: Europejczycy z UE] biorą te pieniądze i płacą je Stanom Zjednoczonym za broń. To znaczy:

Sprzedajemy broń NATO po pełnej cenie!

Sprzedajemy broń NATO, a oni ją przyjmują i rozdzielają. Duża część idzie prawdopodobnie do

Ukrainy:

Więc nie tracimy już pieniędzy, jak miało to miejsce za kadencji Bidena!

Biden wydawał pieniądze jak szaleniec i też był szaleńcem. To, co zrobił naszemu kraju, jest straszne…

Pytanie: Wczoraj Stany Zjednoczone aktywnie ścigały tanker ropy objęty sankcjami. Czy może Pan powiedzieć, co się stało z tym tankowcem? Czy Stany Zjednoczone mogły go przejąć?

Trump: To postępuje i w końcu go dostaniemy. Tak, ścigamy go. Możecie sobie wyobrazić: bo pochodził z niewłaściwego miejsca – z Wenezueli – i jest objęty sankcjami.

Pytanie: Czy celem w Wenezueli jest obalenie Maduro?

Trump: Cóż, myślę, że to prawdopodobnie byłoby celem. Nie mogę tego powiedzieć. To od niego zależy, co zamierza zrobić. Myślę, że byłoby mądrze z jego strony to zrobić. Ale jeszcze raz, dowiemy się.

Zobaczcie, Wenezuela zrobiła Stanom Zjednoczonym straszne rzeczy. Przesłali setki tysięcy, miliony ludzi przez nasze otwarte granice…

[…]

… Mam nadzieję, że spodobają się Państwu pancerniki:

Będą piękne!

Dziękuję bardzo i życzę Wam wesołych świąt bożonarodzeniowych, jeśli nie będę miał okazji porozmawiać z Wami przedtem – dziękuję!

Koniec serii!

