Pierwsze Boże Narodzenie papieża Leona: Ostrzeżenie dla rosnących militarystów

Leo XIV w swoim pierwszym Bożym Narodzeniu jako papież organizuje prawdziwy maraton mszy. Po raz pierwszy papież Leo XIV obchodzi w tym roku mszę w Rzymie w okresie Bożego Narodzenia i nowego roku.

Dodano wiele innych rytualnych okazji – również w związku z zakończeniem Świętego Roku.

Papież Leo XIV wygłosi tradycyjne błogosławieństwo „Urbi et Orbi” 25 grudnia. (Zdjęcie: AFP/ANDREAS SOLARO)

Ostra krytyka globalnego zbrojeniowego wyścigu: W Nowy Rok papież odprawi mszę o godzinie 10 w Bazylice Świętego Piotra. Jego przesłanie na 59. Światowy Dzień Pokoju, obchodzone przez Kościół katolicki tego dnia, zostało już wcześniej opublikowane. Krytykuje w nim obecną globalną eskalację zbrojeń i narastającą militarystykę myślenia.

Po 30 latach znowu trąd w Europie – co mówią eksperci o ryzyku infekcji

Berlin. W Chorwacji i Rumunii zgłoszono nowe przypadki rzadkiej choroby Hansena. Czy zatem grozi nowa epidemia w Europie?

[…] W Chorwacji zarejestrowano pierwszy znany przypadek od 1993 roku. Jak informuje Chorwacki Instytut Zdrowia Publicznego, pacjent pochodzi z Nepalu. Od około dwóch lat mieszka z rodziną w popularnym kurorcie Split. Jego infekcja została szybko wykryta, a mężczyzna natychmiast otrzymał terapię antybiotykową. Bliskie osoby otrzymały zapobiegawczo tzw. profilaktykę poekspozycyjną.

Święta Bożego Narodzenia Bundeswehry: Pierwsza zwrotka hymnu Niemiec – dowódca rezygnuje

Chociaż od razu się zdystansował i zgłosił incydent swoim przełożonym, dowódca szkoły podoficerskiej musi odejść.

DELITZSCH – DJ na przyjęciu bożonarodzeniowym puścił pierwszą, a nie trzecią zwrotkę hymnu Niemiec. To, że na przyjęciu bożonarodzeniowym szkoły podoficerskiej wojsk lądowych w Delitzsch cywilny DJ puścił pierwszą zwrotkę hymnu Niemiec („Niemcy, Niemcy ponad wszystko”) (o czym informowała JF), ma teraz konsekwencje dla dowódcy: pułkownik Andreas Schnebelt zgodnie z informacjami Bundeswehry rezygnuje ze swojego stanowiska. W oświadczeniu cytuje się 58-latka:

„Bardzo żałuję tego incydentu i przejmuję na siebie konsekwencje. Odtwarzanie pierwszej zwrotki oraz dotychczas niewystarczające rozwiązanie sprawy nie odpowiadają kulturze przywództwa w wojsku. Aby zapobiec dalszym szkodom w szkole podoficerskiej, złożyłem moje stanowisko.”

Nagi 13-latek rzucał jabłkami w policjantów

Rodzina wzbudzała strach i przerażenie w ośrodku azylowym w Wiener Neustadt w Dolnej Austrii. Dla nastolatka jednak nie ma większych konsekwencji.

Matka, która regularnie narusza zakaz palenia, zaprósza cały budynek. Syn (13), który nagle zniknął – „rodzina uchodźcza” z Syrii wzbudzała wielkie emocje od momentu przybycia do kwatery w Wiener Neustadt. A było coraz gorzej.

[…] Wielokrotnie blokowali drogę ucieczki swoim bagażem. Na prośbę o usunięcie ich, 13-latek, który wcześniej chodził nago po korytarzach, zareagował wyjątkowo agresywnie. Uderzył opiekuna drzwiami wejściowymi w głowę. Zawiadomiona policja od razu została przez chłopca obrażona. Co więcej: rzucił – wciąż nagi – jabłkami w funkcjonariuszy.

Przyp. red.: Aby nie szerzyć fałszywych informacji, w powyższym tekście przed słowem „rodzina uchodźcza” dodaliśmy słowo „słynna” i ujęliśmy „rodzina uchodźcza” w cudzysłów.

SPD-Linke planuje ogólnokrajowe demonstracje przeciw reformie Bürgergeld

SPD-Linke sprzeciwia się zaostrzeniom w Bürgergeld (Pieniądze obywatelskie). Inicjatorzy wniosku dotyczącego członków przygotowują ogólnokrajowy dzień akcji przeciwko reformie. Chcą zmobilizować związki zawodowe i organizacje socjalne.

Części SPD sprzeciwiają się reformie Bürgergeld Źródło: Christian Lademann/dpa

Po tym, jak wniosek członków SPD przeciwko reformie Bürgergeld przeszedł następną przeszkodę, inicjatorzy planują ogólnokrajowy dzień akcji, by przenieść swój protest na ulice i zmobilizować także opinię publiczną. „Zorganizujemy wydarzenia, demonstracje i protesty w wielu miejscach” – powiedziała współinicjatorka Franziska Drohsel w wywiadzie dla „Spiegel“. W tym celu chcą między innymi skontaktować się związkami zawodowymi i organizacjami socjalnymi, jak mówi była szefowa Juso. „Chcemy pokazać, że opór przeciwko zaostrzeniom w Bürgergeld jest duży i że sięga daleko poza lewicowe skrzydło SPD.”

