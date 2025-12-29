Lewicowi faszyści oklejają produkty Müllera ze względu na kontakty Weidel z naklejkami – „Protest” również w Augsburgu

W supermarkecie w Würzburgu produkty mleczarskie zostały ozdobione anty-AfD naklejkami. Menadżer rynku mówi o „dziecięcej postawie”. Protesty miały też miejsce w Augsburgu.

Würzburg/Augsburg – Lewicowi faszyści w supermarkecie w Würzburgu powielali produkty szwabskiego mleczarskiego giganta Theo Müllera naklejkami takimi jak „Teraz z smakiem AfD” i uszkodzili prawicowe magazyny takie jak „Tichys Einblick” i obserwowany przez Urząd Ochrony Konstytucji „Compact”. Szef AfD Alice Weidel według „Spiegla” brała udział w 85. urodzinach Müllera w Freising-Weihenstephan koło Monachium latem tego roku. Według doniesień także przedstawiciele FDP i CSU byli obecni.

Uwagi redakcji: Odbiegając od oryginalnego tekstu, dla porządku zastąpiliśmy słowo „działacze” słowem „lewica faszystowska”.

Trio Arabów dźgnęło 17-latka nożem w żebra

SAARBRÜCKEN – Gdy wezwana pomoc dotarła na miejsce w pobliżu byłego budynku Kaufhof, „grupa sprawców” już się oddaliła.

Na miejscu okazało się, że wcześniej doszło do fizycznej konfrontacji między 17-latkiem a „grupą osób”, jak donosi policja.

Policja opisuje „grupę sprawców” następująco: miało być to trzech mężczyzn, wszyscy ubrani na ciemno i w wieku około 20 do 25 lat. Mężczyźni mieli mieć arabski wygląd.

„Polowanie na faszystów”: Rząd krajowy ogłasza fantazje o przemocy przeciwko AfD jako „obywatelską powinność”

Minister nauki z SPD wyraził w odniesieniu do protestów przeciwko powołaniu organizacji młodzieżowej AfD tezę, że państwo i obywatele mają „moralny obowiązek otwarcie i zdecydowanie walczyć z ekstremizmem i wrogością wobec demokracji”.

NIEDERSACHSEN – Wywołane przez Apollo News wezwania do przemocy przeciwko „faszystom” w wydarzeniach studenckich przed protestami przeciwko AfD nie są przez rząd Niedersachsen uznawane jedynie za dozwolone. Twierdzi, że część studentów skrajnie lewicowych „angażuje się w wartości konstytucji”.

Specjaliści i choinka bożonarodzeniowa

Z powodu treści książka usunięta z obiegu przez lewicową cenzurę w Niemczech!

