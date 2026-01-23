US-Armada auf dem Weg in den Iran

„Viele unserer Schiffe fahren in diese Richtung, nur um sicherzugehen…“ – wie der US-Präsident verkündete. Gleichzeitig äußerte Trump aber die Hoffnung, dass es keine Notwendigkeit geben werde, die Schiffe einzusetzen.

„Viele unserer Schiffe fahren in diese Richtung, das steht fest… Ich möchte lieber nichts sehen, aber wir beobachten sie (den Iran: Anmerkung) genau im Auge.„

Wie Trump am Donnerstag Ortszeit an Bord des Präsidentenflugzeugs „Air Force One“, zurück von Davos in die USA, drohte. Laut Schiffsverfolgungsdaten steuern der amerikanische Flugzeugträger Abraham Lincoln und drei weitere Kriegsschiffe tatsächlich in die Nahostregion.

Außerdem kündigte Trump einen 25-prozentige Zoll auf Länder an, welche mit dem Iran Geschäfte machen. Dieser würde „sehr bald“ in Kraft treten.

Trump hatte wiederholt mit Angriffen gegen Iran gedroht:

Und zwar wegen des unverhältnismäßig harten Vorgehens gegen landesweite regierungsfeindliche Proteste, die Ende Dezember ausbrachen waren. Letzte Woche dann aber stimmte Trumps versöhnlichere Töne gegenüber Teheran an. Und zwar, weil die iranische Führung die Hinrichtung der während der Proteste Festgenommenen gestoppt habe. In einer Erklärung an Bord des Präsidentenflugzeugs, solle Teheran aufgrund seines Einflusses fast 840 Hinrichtungen verschoben haben.

„Ich sagte ihnen: Wenn ihr diese Leute aufhängt, werdet ihr härter getroffen werden als je zuvor.“

Dann nämlich würden die geplanten Angriffe stärker sein als die Angriffe auf Irans Nuklearanlagen im vergangenen Juni. Dem gegenüber warnte aber auch der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden die USA davor, dass Iran „den Finger am Abzug halte„. (MTI, vad)

