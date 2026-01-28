Fico weist Äußerungen über Trumps Geisteszustand zurück

Der slowakische Premierminister Robert Fico („Smer“) wies heute die von „Politico“ erhobenen Behauptungen zurück, wonach er bei der Sitzung des Europäischen Rates letzte Woche mit mehreren EU-Staats- und Regierungschefs Bedenken hinsichtlich Donald Trumps „Geisteszustand“ erhoben habe.

Kurz zuvor hatte er sich ja bekanntlich mit dem US-Präsidenten in Florida in Trumps Privat-Ferien-Domizil getroffen. „Politico“ bezog sich auf die Behauptungen von insgesamt fünf anonym gehaltenen europäischen Diplomaten. Diese Vorwürfe wies Fico als Lüge zurück. „TASR“ hatte Ficos, am Mittwoch auf Facebook veröffentlichte Stellungnahme, publiziert.

Zwei Diplomaten behaupteten: Fico habe sogar das Adjektiv „gefährlich“ verwendet, als er über seinen Eindruck von Trump vom Treffen am 18. Januar in Palm Beach gesprochen habe. Laut dem slowakischen Premierminister wurde dort über die Ukraine, die EU und bilateralen Beziehungen gesprochen.

Der EU-Gipfel war ja am 22. Januar wegen Trumps Grönland-Drohungen einberufen worden. Laut diplomatischen Quellen soll Fico seine angeblichen Aussagen über Trump während informeller Gespräche mit einigen EU-Führern, nicht am Verhandlungstisch, getätig haben.

Laut einer Erklärung des slowakischen Regierungsbüros weist allerdings der Premierminister die Behauptungen der Zeitung entschieden zurück:

„Niemand hat etwas gehört, niemand etwas gesehen, es gibt keine Ohrzeugen. Trotzdem aber hindert „Politico“ nichts daran, Lügen zu verbreiten.„

Vier der o.g. fünf Quellen sollen Mitglieder von Regierungen verschiedener EU-Staaten, und die fünfte ein EU-Politiker sein. Alle meinten freilich, nicht genau zu wissen, was Trump zu Fico gesagt habe. Aber der slowakische Premierminister sei nach diesem Treffen „traumatisiert“ gewesen. Laut einem Diplomaten hätte Fico sogar gemeint, Trump wäre nicht mehr bei Verstand gewesen.

Fico stelle klar:

„Ich habe beim inoffiziellen Gipfel in Brüssel gar nicht gesprochen, ebenso wenig wie einer der V4-Premierminister. Davor kritisierte ich offen die Einberufung und Vorbereitung des Gipfels. Ich habe auf dem Gipfel mit keinem Regierungs- oder Staatsoberhaupt über meine Reise in die Vereinigten Staaten gesprochen.„

Und Fico weiters:

„Wenn ich meine Meinung äußern will, brauche ich kein Sprachrohr.„

