Wie Regierungen Angst und Schrecken zur Kontrolle nutzen

Hans Fallada hat schon früh erkannt, was viele Schlafschafe bis heute nicht begreifen: Regierungen nutzen Angst, um Kontrolle auszuüben. Allein in der jüngsten Vergangenheit konnte man das gut beobachten, wenn man nicht total blind ist.

„Denn so sind die Menschen: eine gemeinsame Furcht führt sie leichter zusammen als eine gemeinsame Liebe.“

Beispiel Corona-„Pandemie“: Politik und Medien überschlugen sich mit Horrormeldungen zum tödlichsten Killervirus aller Zeiten, nutzten Fake-Fotos, manipulierten Zahlen, erzählten den Menschen, sie würden sterben, wenn sie sich keine experimentellen Genspritzen injizieren lassen würden usw. In bundesdeutschen Ministerien wurden sogar Panikpapiere erstellt, mit Anleitungen, wie man die Menschen größtmöglich in Angst und Schrecken versetzen kann. Panikmache und Angst waren die Mittel der Wahl, um Grundrechtseingriffe nie dagewesener Art durchzudrücken und Menschen zur Nadel zu drängen, auch gegen ihren Willen.

Klimaschwindel und CO2 Abzocke

Beim Klimaschwindel sieht es ähnlich aus. Wenn wir den „Klimawandel“ nicht stoppen, dann sterben wir alle. Wenn sich die Temperatur erhöht und es mehr CO2 gibt, dann ist das unser Ende, so oder so ähnlich lauten die Panikmeldungen der Klimaschwindler. Dass warme Perioden stets Blütezeiten der Zivilisationen waren und Pflanzen CO2 zum Wachstum benötigen, wird einfach ausgeblendet bzw. sogar negiert. Karl Lauterbach kommt plötzlich mit Hitzeschutzplänen, um Hitzetote zu verhindern, es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Hitzeschutzimpfung kommt.

Gefahr von „Rechts“

Und was in der BRD quasi ein Dauerbrenner ist, ist die „Gefahr von Rechts“. Deshalb müssen die Menschen mehr Steuern zahlen, die dann linksextremen NGOs in den Rachen geworfen werden, man muss mehr Überwachung über sich ergehen lassen usw. Dass die meisten politischen Straftaten in der BRD sogar laut BKA-Statistik islamistisch oder linksextrem motiviert sind, stört die Herrschenden in ihrer Propaganda nicht.

Man könnte diese Liste noch endlos weiterführen. Ohne Angst- und Panikmache könnte sich dieses Regime schon längst nicht mehr an der Macht halten. Das merkt man auch daran, dass die Methoden immer aggressiver werden. Wegen Kritik an der Regierung gibt es Hausdurchsuchungen, GEZ-Verweigerer landen im Knast, wer die „falsche“ Partei wählt, verliert seinen Arbeitsplatz. Das Regime verhält sich zunehmend aggressiver und versucht, seine Macht noch zu sichern, bevor es irgendwann zum großen Umwälzungsprozess kommt, weil das Volk sich nur eine bestimmte Zeit lang belügen und unterdrücken lässt. Aber irgendwann ist Schluss.

Via Ken Jebsen



