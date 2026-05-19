UNICEF-Studie: Schulleistungen in Deutschland fallen ins Bodenlose

Fremdsprache Deutsch: Schulklasse in Deutschland (Symbolfoto: Durch Tolga Sezgin/Shutterstock)

Der Bildungsstandort Deutschland ist Geschichte. Die neueste Studie von UNICEF zum Kindeswohl in Europa offenbart und objektiviert, was im Bildungsbetrieb ohnehin jeder weiß: Die Analphabeten-Quote in Deutschland explodiert und das deutsche Bildungssystem stürzt ins Bodenlose. Beim Kindeswohl nimmt Deutschland nur noch Platz 25 von 37 ein.

Nicht nur UNICEF, auch die meisten massenmedialen und politischen Akteure ignorieren bei der Diskussion über die deutsche Bildungskatastrophe den Elefanten im Raum: Viele Grundschüler sprechen bei der Einschulung wenig oder gar kein Deutsch, weil in ihren Familien Deutsch nur als Fremdsprache bekannt ist. Ohne brauchbare deutsche Sprachkenntnisse können sie dem Unterricht kaum folgen. Das Debakel ist politisch hausgemacht und eine direkte Folge der Zuwanderungspolitik. Nicht nur UNICEF, auch die meisten massenmedialen und politischen Akteure ignorieren bei der Diskussion über die deutsche Bildungskatastrophe den Elefanten im Raum: Viele Grundschüler sprechen bei der Einschulung wenig oder gar kein Deutsch, weil in ihren Familien Deutsch nur als Fremdsprache bekannt ist. Ohne brauchbare deutsche Sprachkenntnisse können sie dem Unterricht kaum folgen. Das Debakel ist politisch hausgemacht und eine direkte Folge der Zuwanderungspolitik.

Eine Zuwanderungspolitik kann erfolgreich sein, falls mit ihr ein sofortiger, umfassender Spracherwerb einhergeht. Sie ist zum Scheitern verurteilt, falls ihr Ausmaß – wie in Deutschland bereits seit Jahrzehnten – die Sprachvermittlungs-Kapazitäten übersteigt.

Deutschland ist ein Land nahezu ohne Rohstoffe. Die einzige Ressource, die seit 1871 die wachsende deutsche wirtschaftliche Geltung in der Welt befeuert hat, war die Bildung und die praxisorientierte Ausbildung der deutschen Bevölkerung. Diese Ressource ist erfolgreich zerstört worden von politischen Analphabeten, deren Wüten die Analphabetisierung größer werdender Bevölkerungsteile auf dem Fuße nachfolgt.

Zum Autor: Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt, wo auch dieser Artikel zuerst erschiwen . Bitte folgen Sie ihm hier bei X! Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.



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