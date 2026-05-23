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Deutschland galt lange als industrielle Lokomotive Europas. Doch immer mehr Unternehmer, Ökonomen und Wirtschaftsverbände schlagen Alarm: Der Standort verliere an Wettbewerbsfähigkeit – mit potenziell weitreichenden Folgen für Wohlstand und Arbeitsplätze.

Warnungen aus Wirtschaft und Forschung

Die Sorgen reichen vom Mittelstand bis zu Großkonzernen. So warnte beispielsweise Unternehmer Reinhold Würth jüngst vor einem grundlegenden Niedergang Deutschlands als Wirtschaftsnation. Auch führende Wirtschaftsinstitute sehen eine problematische Entwicklung. Ifo-Präsident Clemens Fuest spricht von einem wirtschaftlichen Abwärtstrend, der bereits seit Jahren anhalte.

Industrieverbände formulieren ihre Kritik ebenfalls deutlich: Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht den Standort massiv unter Druck, während Industrie- und Handelskammern von einer außergewöhnlich schwierigen Lage berichten.

Hohe Energiekosten und Standortnachteile statt „Grünem Wirtschaftswunder“

Als zentraler Belastungsfaktor gelten die hohen Energiepreise. Seit der Energiekrise 2022 kämpfen insbesondere energieintensive Branchen wie Chemie, Stahl oder Glas mit deutlich gestiegenen Produktionskosten. Im internationalen Vergleich verliert Deutschland dadurch an Attraktivität.

Viele Unternehmen reagieren bereits. Konzerne wie BASF, die gerade in China eine gewaltige Industrieanlage errichtet, investieren verstärkt im Ausland, während auch zahlreiche mittelständische Betriebe über Produktionsverlagerungen nicht nur nachdenken., sondern bereits an Angriff nehmen. Wo Energie, Steuern und Regulierung günstiger sind, entstehen neue Investitionsziele.

Mehr als nur ein Energieproblem

Neben den Energiekosten nennen Unternehmen weitere strukturelle Herausforderungen: hohe Bürokratie, umfangreiche Regulierung, Fachkräftemangel sowie steigende Lohn- und Steuerbelastungen. Kritiker sehen darin eine Kombination, die Investitionen erschwert und Innovationen bremst. Die Folge: sinkende Industrieproduktion, steigende Insolvenzen und wachsende Unsicherheit über die Zukunft des Standorts.

Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft

Eine fortschreitende De-Industrialisierung würde weit über einzelne Unternehmen hinausreichen. Deutschlands exportorientiertes Wirtschaftsmodell basiert stark auf industrieller Wertschöpfung. Regionen mit hoher Industriedichte wie Baden-Württemberg, Bayern oder das Ruhrgebiet könnten die Auswirkungen besonders deutlich spüren.

Besonders kritisch ist die zeitliche Verzögerung solcher Entwicklungen: Der wirtschaftliche Abschwung zeigt sich oft erst spät in voller Breite. Sinkende Steuereinnahmen, schwächere Lieferketten und steigender finanzieller Druck könnten sich erst nach und nach bemerkbar machen.

Die entscheidende Frage lautet daher: Gelingt es Deutschland, seine Wettbewerbsfähigkeit wieder zu stärken – oder verliert der Industriestandort dauerhaft an Substanz? Die Antwort darauf ist klar: Mit der derzeitigen Regierung wird ein Aufschwung wohl kaum möglich sein. Der Vorschlag von Friedrich Merz einfach nur mehr zu arbeiten ist eher vor dem Hintergrund der anhaltenden Geldvernichtung eher als Unverschämtheit zu interpretieren.



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