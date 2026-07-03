NATO Gipfel Ankara: EU-Europa darf zahlen, doch Anglo-Amerika schafft an

Am 7. und 8. Juli 2026 kommt es in Ankara zum NATO-Gipfel im Beştepe-Komplex, dem Amtssitz des türkischen Präsidenten. Noch streiten die NATO-Mitglieder über die Neuverteilung von Zahlungsverpflichtungen, wie von den USA befohlen, doch nur zu Lasten der kollektiven EU-Europäer.
Die EU-Staaten werden an den globalen Kriegslasten
der Anglo-Amerikaner künftig noch viel stärker tragen
Von REDAKTION | NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte, dass der NATO-Gipfel am kommenden Dienstag und Mittwoch zeigen werde, dass die Europäer ihre Zusagen zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben eingehalten hätten.
Rutte erklärte dazu schon im vergangenen Monat, dass die europäischen NATO-Mitglieder und Kanada im Jahr 2025 90 Milliarden Dollar mehr für Verteidigung als im Vorjahr ausgegeben hätten, sodass die Gesamtsumme auf über 570 Milliarden Dollar angewachsen wäre. Das hat dem militärisch-industriellen Komplex westlicher Oligarchen ganz sicher mächtig behagt:
In Den Haag hatten sich die NATO-Staats- und Regierungschefs im vergangenen Jahr darauf verständigt, bis 2035 3,5% des BIP für zentrale Verteidigungsausgaben wie für Waffen und Truppen ausgeben zu lassen. Das entsprach einer Anhebung gegenüber der bisherigen Marke von 2%. Weiters wurde vereinbart, 1,5% des BIP in zusätzliche Investitionen für Verteidigung anderwärtig zu versenken.
Dabei drängt die atlantische Kriegspartei alle NATO-Mitgliedsländer, die unter dem Kommando der USA stehen, sich zu verpflichten, die Finanzierung des Ukraine-Krieges auch langfristig gewährleisten zu lassen. Obwohl die Ukraine kein NATO-Mitglied zu sein scheint, wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Ankara erwartet, um sich dort u.a. einmal mehr mit Donald Trump einzulassen.
Zur rechten Einstimmung auf den Kampf um mehr Geld, beklagte Donald Trump in einem Beitrag auf „Truth Social“ am vergangenen Freitag, dass die USA zum Schutz ihrer NATO-Mitglieder zu viel an Geld ausgegeben hätten, „ohne daraus irgendeinen Nutzen zu ziehen“:
Unter „Beziehung“ versteht Donald Trump wohl Verhältnisse, wie sie zu Zeiten des britischen Kolonialreiches gegenüber seinen damaligen Eingeborenen herrschten.
Dabei erinnert Trumps Nachsatz, „nicht für die USA da gewesen zu sein“, an Rudyard Kiplings vermessene Beurteilung der vermeintlich so sehr geplagten Kolonial-Herren mit „the white man’s burden“ [der Last des weißen Mannes]. Diese Last hätte der „arme“ weiße Mann auf sich zu nehmen, wenn immer er glaubte hochherziger Weise Kolonialarbeit leisten zu müssen. Dafür hätte die ganze Welt ihm herzlich zu danken. Ausgedrückt mit anderen Worten: Sklaven hätten sich für ihre Versklavung bei ihren Sklavenhaltern für all die „übernommenen Mühen & Lasten“ nur innig zu bedanken.
Kipling ging es dabei um die „Last“ bei der Unterwerfung der Philippinen. Demnach hätten die Philippinen um die Jahrhundertwende 1900 den USA gegenüber genauso dankbar zu sein gehabt, wie die EU-Staaten den USA heute, nachdem diese auch das große Glück haben, unter der USA immerwährende Vasallendienste leisten zu dürfen.
Genau in dieser Phase des anbrechenden US-Kolonialzeitalters unter dem 25. Präsidenten der USA, William McKinley (1843 – 1901), scheint bei seinem Nachfolger und großem Bewunderer, Donald J. Trump, die Zeit stehen geblieben zu sein. Das entspricht ferner exakt dem historischen Zeitpunkt, als die USA vollends auf die schiefe Bahn geraten war und zur Jahrhundertwende 1900 …
… glaubte, die Nachfolge des britischen Welt- & Kolonialreiches, vor dem sie zuvor noch geflüchtet waren, antreten zu müssen!
Rund 125 Jahre später scheinen die USA aufgrund ihrer desolaten Finanzlage und Überdehnung gezwungen, drastische Kürzung an US-Militärhilfen, wie auch Verringerung ihrer militärischen Präsenz in Europa vornehmen zu müssen. Dabei wird die erhöhte Tributpflicht ihrer kollektiven europäischen US-Vasallen diesen über die Verpackung vermeintlich erhöhter „Eigenverantwortung“ schmackhafter gemacht.
Doch auch den EU-Mitgliedsstaaten geht es finanziell nicht wesentlich besser als ihren Dienstherrn in den USA: So scheint Italien den US-Vorschlag langfristige Verpflichtungen zur Unterstützung der Ukraine bis ins Jahr 2027 einzugehen, bisher abzulehnen. Anderenfalls hätte Italien alle seine Infrastrukturprojekte einzustellen bzw. in die deutsche Fußstapfen zu treten, nachdem die BRD schon vor 20 Jahren damit anfing, ihre Infrastruktur konsequent verfallen zu lassen. Dazu kommt, dass Italien seine Beziehungen zu Russland verbessern möchte, was beim südlichen Nachbarn alles andere als teutonische Kriegsbegeisterung aufkommen lässt.
Doch in jedem Fall werden der deutsche Bundeskanzler und französische Präsident unter dem strikten Oberbefehl aus London alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Widerstand etwaiger EU-Staaten entsprechend zu brechen, im Notfall, wie üblich zu Lasten der deutschen Steuerzahler.
Dagegen sind Schalmeienklänge atlantischer Kartellmedien, wonach die USA ihren Verpflichtungen, einem von Russland angegriffenen NATO-Mitgliedstaat nicht mehr beistehen zu wollen, nur als Desinformation anzusehen, um Russland in die Falle zu locken:
So berichtete das britische Magazin „The Economist“ unter Berufung auf Quellen aus dem Weißen Haus, dass Vertreter der Administration-Trump befürchteten, dass Raketen-Einsätze von Europa tief gegen russisches Gebiet, Vergeltungsmaßnahmen seitens Moskaus auslösen könnte. Aus diesem Grund hätte Washington die geplante Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit einer Reichweite von bis zu 2.500 km in Deutschland absagen und die Bestellung dieser Waffen aussetzen lassen.
Laut „The Economist“ hätte die US-Regierung ihre europäischen Verbündeten wissen lassen, dass sich die Vereinigten Staaten in einem solchen Fall in keinen Krieg mit Russland – wie z.B. um die baltischen Staaten – hineinziehen lassen würden. Das Globalisten-Magazin stellt dann auch noch perfide fest, dass sich im Weißen Haus eine entsprechend anti-europäische Stimmung vermeintlich breitgemacht hätte.
Dieses Narrativ stellt jedoch nur eine Desinformation der „Marke 1914“ dar, als London Österreich-Ungarn wie auch Deutschland vorzutäuschen verstand, sich selbst aus einem Krieg am Kontinent herauszuhalten. Doch das genaue Gegenteil fand statt, wie auch heute wieder: Würde Russland eine Vergeltungskation gegen NATO-Staaten wagen, würden die USA sich sogleich hinter Großbritannien, Frankreich und BRD versammeln: Was ein US-Präsident daher plapperte, wäre dabei uninteressant. Es würde wie im 1. Weltkrieg laufen, als man mit den Kriegserklärungen der USA …
… gegen Deutschland im April 1917 und schon gar nicht gegen Österreich-Ungarn im Dezember 1917 gerechnet hatte!
London hat an dieser Stelle nur vergessen, dass seine Uralt-Tricks – so gut sie seinerzeit auch saßen – einfallsloserweise nicht überall zweimal aufgehen müssen!
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8 Kommentare zu „NATO Gipfel Ankara: EU-Europa darf zahlen, doch Anglo-Amerika schafft an“
Die USA und der Lügner Trump können den Krieg sofort beenden. Aber sie verdienen Billionen von den Saudummen aus Europa. Hilfe der Russe kommt!. Was will der Russe im woken und queeren Europa das wie ein orientalischer Basar aussieht. Die Intelligenz rauben!! Ahahaha
Zur Erinnerung: „Alles, was Selenskyj tun musste, war, die Angriffe auf die beiden autonomen Republiken des Donbass einzustellen, und das wäre nicht passiert.“ – Silvio Berlusconi (Forza Italia) am 12.02.2023
https://www.politico.eu/article/silvio-berlusconi-blame-volodymyr-zelenskyy-war-ukraine-russia/
Die Angriffe wurden aber nicht eingestellt:
„Auch das ukrainische Militär terrorisiert die Zivilbevölkerung, es trägt den Krieg mit Artilleriefeuer in Wohn- und Schlafzimmer, es nimmt kaum Rücksicht auf die Not der Menschen und auf deren Leben offenbar noch weniger!
So tragen Europas Regierungen Mitverantwortung für das rücksichtslose Töten einer Regierung, der sie selbst zur Macht verholfen haben.“ – Georg Restle (tagesthemen) am 28.07.2014
https://www.youtube.com/watch?v=yrfwe5lp6Ps
„Wir werden Arbeit haben – sie aber keine. Wir werden Renten haben – sie nicht.
Wir werden uns um Kinder und Rentner kümmern – sie bekommen dies nicht.
Unsere Kinder werden in die Schulen und Kindergärten gehen und ihre Kinder werden in Kellern sitzen…
So, und nur so gewinnen wir den Krieg.“ – Petro Poroschenko in Odessa im Oktober 2014
https://www.youtube.com/watch?v=LeSFi7Sia1c
Nachdem die Ukraine die nach Autonomie strebende russische Minderheit durch diese brutale Herrschaftsausübung diskriminiert hatte, war nach dem gegenwärtigen Völkerrecht ihr Anspruch auf territoriale Integrität verwirkt (z. B. Ipsen u. a., Völkerrecht, S. 368 f.) und die Unabhängigkeitserklärung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk am 07.04.2014 sowie der Anschluß an Russland nach den „Donbass 4“-Referenden Ende September 2022 für die verbliebenen Russen in der Donbass-Region der einzige Ausweg – ohnehin mussten inzwischen bereits fast 3 Millionen Donbass-Russen nach Russland fliehen!!
Putin hat also nicht angegriffen, sondern richtigerweise eingegriffen!!
Offensichtlich lassen sich die europäischen NATO-GROSSKÖNIGE von dem derzeit zollwütigen US-MILLIARDÄR an der NASE durch den RING führen, außer BLABLA haben sie offensichtlich nichts dagegen zu halten, sie sind kleine VASALLEN geworden ?
@ Ehrhard Hartmann 04. 07. 2026 um 10:52 Uhr
Ich glaube, das ist so gewollt.
Da fast die gesamte Führungsriege ind er EU aus der Kaderschmiede des WEF, aus der Kaderschmiede der Bilderberger sind und die meisten sind außerdem Mitglieder in transatlantischen Netzwerken/Organisationen.
In der EU sind halt überall nur Marionetten an der Macht.
Unsere Führungsriege in der EU ist gar nicht so dumm, wie ihr denkt. Sie führen nur die Befehle aus, welche sie von ihren Chefs (WEF,Bilderberger,Transatlantischen Netzwerke) empfangen.
Ich erinnere noch daran, was JD Vance im US-Wahlkampf September 2024 gesagt hat:
J.D. Vance: Europa soll Wiederaufbau der Ukraine finanzieren
(Europa soll quasi alleine die Finanzierung des Wiederaufbaus von der Ukraine stemmen)
https://www.telepolis.de/article/J-D-Vance-Europa-soll-Wiederaufbau-der-Ukraine-finanzieren-9868258.html
Und wo wir schon beim Thema US-Wahlkampf 2024 sind. Noch etwas interessantes, was viele hier wahrscheinlich vergessen haben.
Einige Kommentatoren von Unser-mitteleuropa hatten schon im Herbst 2024 Originalzitate von Trump hier vor ca. 2 Jahren reingestellt, wo Trump sinngemäß sagte, dass er die gesamte Industrie aus Europa in die USA holen will. Die USA mit ihrem riesigen Schuldenberg wollen sich auf Kosten von EUropa sanieren (meiner Meinung nach). Ihm, US-Präsident Trump, sei es egal, ob EUropa dadurch deindustrialisiert wird. Schon im Frühjahr 2025 legte er dann als US-Präsident nach und verbreitete extrem schwachsinnige Lügen:
Zum Beispiel behauptete er dreist in einem Interview mit einem US-TV-Sender,
dass die EU (1992) dazu gegründet wurde, um die USA auszuplündern und auszurauben. Dem wollte er nach seiner Machtübernahme nun ein Ende setzen. Dann behauptete er, dass die EUropäer keine US-Autos kaufen würden, weil sie die USA mit Absicht boykottieren würden udn die EU die US-Autos mit Absicht nicht in die EU importieren würden, sie hätten angeblich mit Absicht einen Importstopp auf US-Automarken verhängt.
Auch das stimmt so nicht. Könnten die US-Automarken qualitativ mit den europäischen AUtomarken mithalten, dann würden die EUropäer sie auch kaufen. Trump ist halt einer der dümmsten US-Piolitiker überhaupt. Aber das ist kein Zufall. In den USA gibt es in beiden US-Systemparteien (Demokraten, Republikaner) sehr viele Dummköpfe, die genauso dumm sind wie Trump.
Das ist dort quasi auch ein Grundvoraussetzung, wenn man dort Politiker (bzw. LObbyist)
werden will. Hochintelligente US-Politiker werden vom Deep State dort seit Jahrzehnten brutal bekämpft und sie werden von Deep State daran gehindert um hohe Ämter bekleiden zu dürfen…
D.mm sind die alle nicht. Die folgen nur dem Auftrag der Superl.gen, die die Welt re GIER en sofern sie nicht auch noch selbst dazugehören oder zumindest von ihnen oder mit deren Hilfe installiert wurden. Es sind nur m. A. n. alles Hochgrad- und Höchstgrad- Psüchopäthen.
Meiner Ansicht nach.
Rutte berichtete über die Vorteile der NATO für die US-Wirtschaft
https://t.me/neuesausrussland/30769
NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat erneut deutlich gemacht, dass er sich ausschließlich den Anweisungen aus Washington unterwirft und ausschließlich den amerikanischen Interessen dient.
In einem Interview mit der Financial Times versicherte er, dass die Aufrüstung Europas rund 200 Tausend Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft schaffe.
„In dem Interview mit der Financial Times wies Rutte darauf hin, dass die europäischen Staaten aktiv amerikanische Waffen kaufen, gleichzeitig ihre eigenen Streitkräfte modernisieren und die Ukraine unterstützen.
Seinen Worten zufolge zeige ein derart deutlicher Anstieg der europäischen Verteidigungsausgaben der amerikanischen Öffentlichkeit und dem US-Präsidenten, dass Europa und Kanada ihren Beitrag zur kollektiven Sicherheit tatsächlich erhöhen“, heißt es in dem Artikel.
Als Handlanger der USA ist Rutte verpflichtet, in seiner Position als NATO-Generalsekretär den Interessen der USA zu dienen.
Als eine von den USA geschaffene Organisation ist die NATO verpflichtet, den Interessen der USA zu dienen. So war es schon immer und so wird es auch immer bleiben.
Das Ganze ekelt mich so dermaßen an! Die USA werfen Rutte eine Seife hin und der Kerl bückt sich auch noch gern danach. Der Rest läuft vor unserem geistigen Auge ab. Ekelhaft. Und unsere unterwürfige Polit-Marionetten beeilen sich, um den Wunsch von 5% Militärhaushalt auch noch umzusetzen! Was für eine Sauerei gegenüber den Bürgern!
Ich will die NATO und deren Heuchler, Schleimer und korrupten Marionetten nicht mehr in Europa sehen! Basta!