„Anti-AfD Bündnis Widersetzen gibt Tipps für Sprengstoffanschläge: „Achte darauf, keine Spuren zu hinterlassen“

Russische Truppen führten einen massiven Schlag gegen die Ukraine aus + Deutschland in der Ukraine: Die Kriegspartei, die keine sein will + Bluttat in Stade: „Nichts ist so groß wie die Angst vorm Jugendamt bei migrantischen Familien“ + Übergriff am Badeplatz: 18-jähriger Afrikaner terrorisiert Frauen + EU dreht Bargeld-Hahn zu + Wiener SPÖ-Politiker verteidigt Porno-Festival
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Russische Truppen führten einen massiven Schlag gegen die Ukraine aus
Am stärksten traf es Kiew: Eines der Ziele des Angriffs war ein Unternehmen, das Steuerungssysteme für die Raketen „Flamingo“ und Fire Point herstellt. Raketen und Drohnen suchten außerdem Gasverteilungsstationen auf, die den Betrieb von Unternehmen der ukrainischen Rüstungsindustrie sicherstellen.
Wohin sonst noch eingeschlagen wurde:
🔸Ein Industrieunternehmen, in dem Mittel des EW-Komplexes „Lima“ hergestellt und gelagert wurden
🔸Ein Raketen-Teile- und Baugruppenwerk in Kiew, das Visiere für gepanzerte Fahrzeuge der Streitkräfte der Ukraine herstellt und modernisiert sowie Komponenten für UAVs
🔸Ein Treib- und Schmierstofflager, das die Dieselversorgung der Kiewer Garnison sicherstellt
🔸Ein Transport- und Logistikzentrum, in dem UAVs, Sprengköpfe und Munition dafür sowie Komponenten für die Technik gelagert wurden
🔸Unternehmen und Objekte des städtischen Energie- und Wärmeversorgungskomplexes
🔸Militärflugplätze in den Gebieten Kiew, Dnipropetrowsk, Poltawa, Tscherkassy und Tschernihiw
The targets that our missiles and UAVs hit in Kiev today…
The Russian Defense Ministry announced the targets that were hit in Kiev today:
– The Antonov plant – manufacturers of the „Lutiy“ UAV and more;
– The „Radioniks“ plant – produces missile control systems „Flamingo“,… pic.twitter.com/eKm2f7B4L1
— 🇷🇺 Yuri Podolyaka (@YuriPodolyaka) July 2, 2026
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Deutschland in der Ukraine: Die Kriegspartei, die keine sein will
Während die Bundesregierung offiziell beteuert, keine Kriegspartei zu sein, finanziert Deutschland den Großteil der entscheidenden Satellitenaufklärung für die ukrainischen Streitkräfte – darunter Starlink, Eutelsat und die finnische ICEYE-Aufklärung. Diese Daten werden direkt für Kampfhandlungen genutzt.
Hinzu kommt ein enger operativer Datenaustausch mit der ukrainischen Armee zur Optimierung deutscher Waffensysteme wie der Panzerhaubitze 2000. Gleichzeitig entwickelt und produziert Deutschland gemeinsam mit ukrainischen Partnern Drohnen für „Deep Strikes“ weit hinter der Front, auch gegen Ziele im russischen Kernland.
Völkerrechtlich mag das noch in einer Grauzone liegen. Faktisch aber macht sich Deutschland durch diese enge technische und operative Verflechtung zum aktiven Mitspieler im Krieg. Die Regierung wiederholt das Muster aus Afghanistan und dem Kosovo: offiziell nie im Krieg – doch de facto tief involviert.
Russland wird diese Unterstützung nicht ewig ignorieren. Berlin spielt mit dem Feuer und nimmt eine weitere Eskalation billigend in Kauf. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de
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Bluttat in Stade: „Nichts ist so groß wie die Angst vorm Jugendamt bei migrantischen Familien“
Nach der Bluttat von Stade warnt Extremismus-Experte Ahmad Mansour vor patriarchalen Strukturen in migrantischen Familien. Es gäbe mitunter eine regelrechte Angst vor staatlichen Institutionen.
Aufgrund ihrer Sozialisation wüssten viele dieser Familien nichts über die eigentlichen Aufgaben des Jugendamtes. Es herrsche die Angst, dass diese Institution Kinder aus den Familien reiße. „Dass es da zu Gewalt kommt, ist alltäglich. Ich hörte von Jugendämtern, wo zum Beispiel ein roter Knopf vorhanden ist, wo dann in Gewaltsituationen ganz schnell Hilfe gerufen wird“, berichtet Mansour in einem Interview mit der Welt.
Vor allem da, wo „patriarchalische Strukturen herrschen, da, wo Gewalt als legitime Erziehungsmethode stattfindet“, sei diese groß. Mansour nannte die europaweite syrische Community, die türkische Community derer, die nicht integriert sei, und „viele andere Migranten“.
Weiters schreibt die Bild, dass der Sechsfach-Mörder ein pädokrimineller Knastausbrecher sei.
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Anti-AfD Bündnis Widersetzen gibt Tipps für Sprengstoffanschläge: „Achte darauf, keine Spuren zu hinterlassen“
Das Anti-AfD-Bündnis Widersetzen hat eine Rechtshilfsbroschüre für die Blockierer des Bundesparteitags in Erfurt veröffentlicht. Darin geht es auch um Brandstiftung und sogar um Sprengstoffanschläge. Der wichtigste Tipp:
„Lass dich nicht erwischen.“ (…)
In der Broschüre wird zudem nahegelegt, dass jüngere Protestteilnehmer falsche Angaben über ihr Alter machen könnten. „Bist du unter 18 Jahre alt („minderjährig“) – oder könntest von der Polizei dafür gehalten werden –, solltest du dich über deine speziellen Rechte und mögliche Szenarien in Aktion zusätzlich informieren“, heißt es im Kapitel „Personalienfeststellung und -verweigerung“.
Weiterlesen auf apollo-news.net
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Übergriff am Badeplatz: 18-jähriger Afrikaner terrorisiert Frauen
Ein idyllischer Sommertag am Wasser verwandelte sich in der Schweizer Stadt Luzern in einen Albtraum. Ein 18-jähriger Asylant aus Guinea terrorisierte am beliebten Badeplatz „Nordpol“ völlig ungehemmt die Leute, beging sexuelle Übergriffe und beklaute Badegäste.
Der eigentliche Skandal folgte jedoch im Anschluss: Die Behörden ließen den Täter nach wenigen Stunden wieder laufen – woraufhin er prompt an den Tatort zurückkehrte, um seine Opfer weiter zu drangsalieren.
Die Vorfälle vom 28. Juni an der Reuss in Luzern reihen sich nahtlos in die immer länger werdende Liste von importierter Gewalt und sexuellen Übergriffen im öffentlichen Raum ein. Weiterlesen auf report24.news
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EU dreht Bargeld-Hahn zu – das ändert sich für Österreich
Ab 2027 gelten in der EU neue Regeln beim Bezahlen mit Bargeld – und Österreich ist besonders betroffen.
Die Europäische Union setzt künftig klare Grenzen beim Bezahlen mit Bargeld im Geschäftsverkehr. Auf Grundlage der EU-Verordnung 2024/1624 tritt ab dem 10. Juli 2027 eine einheitliche Höchstgrenze für Barzahlungen in Kraft: Transaktionen von mehr als 10.000 Euro gegenüber Unternehmen oder Selbständigen sind dann nicht mehr zulässig. Hintergrund der Regelung ist der Kampf gegen Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Aktivitäten. Ausdrücklich untersagt ist dabei auch das bewusste Aufteilen eines Gesamtbetrags in mehrere Teilzahlungen, sofern ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen diesen besteht.
Die EU-Verordnung (EU) 2024/1624 erlaubt den Mitgliedstaaten ausdrücklich, bereits bestehende oder künftig festzulegende nationale Barzahlungsobergrenzen unterhalb von 10.000 Euro beizubehalten oder einzuführen. Österreich kann somit auch strengere Regelungen erlassen, ist dazu jedoch nicht verpflichtet. Via kosmo.at
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Ich bin nicht betrunken!“ – Wiener SPÖ-Politiker verteidigt Porno-Festival
Es sollte eine seriöse Verteidigung des Steuergeld-geförderten Wiener Porno-Film-Festivals werden – doch dann geriet die Rathaus-Rede von SPÖ-Mann Thomas Reindl endgültig aus dem Ruder. Zwischen der Venus von Willendorf als angebliche „Porno-Darstellung“, einem Tipp zum Therapeuten und der Beteuerung „Ich bin nicht betrunken!” blieb im Kulturausschuss vor allem eines: Gelächter.
Konkret ging es auch um das „Porn Film Festival Vienna”, dass das Kulturresort von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) mit 25.000 Euro Steuergeldern unterstütze. Das Festival brachte an fünf Tagen im April viel nackte Haut auf verschiedene Kinoleinwände in ganz Wien. (…) Der erste Vorsitzende des Wiener Gemeinderats, Thomas Reindl (SPÖ), verteidigte in seiner Rede im Rathaus das Porno-Festival – und leitete den Teil über die Schmuddel-Filmchen mit einer Binsenweisheit an: „Porno und Pornografie ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema“. Weiterlesen auf exxpress.at
+++ SATIRE +++
Neues zum Thema HIJABIMAN
Behandelt euren #Hijabiman mit Respekt und nur mit leichten Schlägen ☝️
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24 Kommentare zu „Anti-AfD Bündnis Widersetzen gibt Tipps für Sprengstoffanschläge: „Achte darauf, keine Spuren zu hinterlassen““
„Faktisch aber macht sich Deutschland durch diese enge technische und operative Verflechtung zum aktiven Mitspieler im Krieg.
Die Regierung wiederholt das Muster aus Afghanistan und dem Kosovo: offiziell nie im Krieg – doch de facto tief involviert.“
GG … Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Das Massaker von Stade, bei dem der 45-jährige Türke Fatih G. am Montag in einer Mutter-Kind-Einrichtung sechs Mitarbeiter erschoss, entwickelt sich immer mehr zu einem Musterbeispiel für den Migrationswahnsinn in diesem Land.
Die Stader „Staatsanwältin Julia Pirk“ teilte mit, dass sie keine Erkenntnisse über Straftaten des 45-Jährigen in der Türkei habe. (sie macht sich mit dieser Aussage mitschuldig)
Der Fluchtwagen, mit dem G. vom Tatort fliehen wollte, wurde von einer Frau namens Silvia S. gefahren, die als Familien- und Migrationsberaterin bei einer Organisation arbeitet,
die sich als „antirassistische Interessenvertretung für migrantische Familien versteht „… unter anderem zu Familiennachzug, Aufenthaltsrecht und Einbürgerung berät und -natürlich- durch das Förderprogramm „Demokratie leben!“
des Familienministeriums unterstützt wird. (Steuergelder)
https://journalistenwatch.com/2026/07/03/stade-und-die-abgruende-des-linksstaats-ein-tuerkischer-massenmoerder-seine-ngo-fluchthelferin-und-ihre-familiaeren-bande-zur-spd/
ein Bio Deutscher … wäre nie so weit gekommen .. was sind das für Frauen .. in diesem Land …
https://journalistenwatch.com/2026/07/03/fall-stade-es-wird-immer-irrer/
„Anti-AfD Bündnis Widersetzen gibt Tipps für Sprengstoffanschläge: „Achte darauf, keine Spuren zu hinterlassen“
wenn .. diese „Demokraten“ solche Hinweise abgeben & benötigen, um ihrem Kampf durchführen zu können .. ist der Horizont nicht weit weg ..
„Übergriff am Badeplatz: 18-jähriger Afrikaner terrorisiert Frauen …“
die CH hat Ihr Ansehen .. durch ihre Geldgier und Bankengeschäfte … mit gewissen NGO’s .. selbst ruiniert .. Schade drum.
https://cividata.org/de/deutschland/ .. die Gewalt wird gekauft ..
https://www.humanrightscareers.com/issues/biggest-ngos-in-the-world/
Vor NATO-Gipfel
Ukraine darf auf 140 Milliarden Euro Militärhilfe hoffen
Kommende Woche findet der NATO-Gipfel in Ankara statt. Schon jetzt ist durchgesickert: Die europäischen NATO-Staaten und Kanada wollen der Ukraine beim Gipfel insgesamt 140 Milliarden Euro Militärhilfe zusagen.
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-ukraine-hilfe-100.html
Wenn alle Kriegstreiber es mit ihrem eigenen Geld finanzieren, habe ich nichts dagegen.
Die schärfste Waffe der linksextremen Demonstranten ist der Neid auf die wirtschaftlich erfolgreichen weissen Männern und deren Gehalt.
Und da haben sie natürlich alle gesellschaftlichen Versager auf ihrer Seite.
Was für Schönheiten auf dem Pörno-Photo. 😉
Meiner Ansicht nach.
Ich habe eher den Eindruck, dass bei allen st.atlichen Institutionen vielmehr die Angst vor dieser m. A. n. archischen Brütalo-Klientel vor-herr-scht, die m. A. n. nur allzugerne mal mit ein paar Patriarchen auflaufen mit dem Argument „Isch weiß wo Dein Haus wohnt, Deine Familie wohnt“ und das nicht erst seit kurzem. Und wenn dann nicht gespurtet wird seitens der Institutionen, dann kommt so was wie Stade oder auch damals vermutlich Kirsten Heisig.
Wenn ich zu sagen hätte….
Meiner Ansicht nach.
Live aus Erfurt:
Übertragung von AFD-Parteitag: https://www.youtube.com/live/TzRV8kl-BOU
Das mit Millionen Euro an Steuergeld finanzierte Fest der Demokratie ;-)))
Ich höre schon den Obdachlosen Stephan Joachim Kramer in Thüringen heulen, dass rechte Horden seine Antifa Jünger verprügelt hätten obwohl die nur wie immer friedlich gegen die bösen neuen Nazis eine Demo abhalten wollten. ;-)))
Na wenn das nicht die Kriminalstatistik weiter nach oben schraubt gegen rechts, na dann weiß ich auch nicht weiter ;-))))
Mit besten Grüssen
Stephan Joachim Kramer (* 1968 in Siegen) ist ein deutscher politischer Beamter (SPD, zuvor FDP, zuvor CDU).
Er war von 2004 bis 2014 Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland und Leiter des Berliner Büros des European Jewish Congress.
Seit 2015 ist er Präsident des Amtes für Verfassungsschutz Thüringen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_J._Kramer
Erfurt: Linksextreme prügeln Apollo-News-Reporter blutig: https://www.bild.de/regional/thueringen/afd-parteitag-in-erfurt-linke-treten-auf-reporter-von-rechtem-magazin-ein-6a48c7d50b14ed961bb51933
Die Hetzjagd auf Apollo-News-Reporter: https://apollo-news.net/ihr-wichser-so-niedertrchtig-war-die-hetzjagd-auf-die-apollo-news-reporter/
Monaco:
Attentatsopfer wollte Korruption in Ukraine aufdecken
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Ein ehemaliger französischer Geheimdienstmitarbeiter hat einen AN-Bericht bestätigt, wonach es sich beim Bombenanschlag in Monaco nicht um Terrorismus, sondern um einen Mordversuch der ukrainischen Behörden gehandelt hat. Der Oligarch Wadim Jermolajew, gegen den sich das Attentat richtete, wollte Korruption in Kiew öffentlich machen.
https://www.anonymousnews.org/international/monaco-attentatsopfer-wollte-korruption-in-ukraine-
Was Merkels USA-Besuch den Steuerzahler kostet
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Altkanzlerin Merkel hat sich nach ihrem Abgang aus der Politik fast vollständig zurückgezogen.
Doch wenn die Schlepperkönigin einen Auftritt hat, wird es teuer für den Steuerzahler.
Ein Flug in die USA im Juni ist ein aktuelles Beispiel dafür.
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Der Besuch von Altkanzlerin Angela Merkel zur Einweihung des Obama Presidential Center in der US-amerikanischen Stadt Chicago im Juni dieses Jahres hat den deutschen Steuerzahler fast 12.000 Euro gekostet.
Für die An- und Abreise und die Übernachtung wurden 6.593,38 Euro gezahlt sowie 5.030,75 Euro „für ihre Begleitung“, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner hervorgeht, die der Redaktion
vorliegt.
https://www.anonymousnews.org/deutschland/was-merkels-usa-besuch-den-steuerzahler-kostet/
21 tote Kinder: Was geschah vor der Deutschen Botschaft?
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Ende Mai bombte die ukrainische Armee mit deutscher Drohnen-Technik 21 russische Schüler aus dem Leben.
Der Angriff auf das Wohnheim in Starobelsk erfolgte nachts und in mehreren zielgerichteten Wellen.
Militärische Zielen waren nicht in der Nähe.
Die Opfer verbrannten lebendig. Ein barbarisches Verbrechen!
Friedrich Merz bestreitet, dass es den Angriff und die Toten überhaupt gegeben hat.
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https://www.anonymousnews.org/videos/21-tote-kinder-was-geschah-vor-der-deutschen-botschaft/
Unsere normale WELT aus der einstigen geordneten WELT ist im ARSCH, das zwischenzeitlich angehäufte MILLIARDEN-VERMÖGEN in sehr wenigen einzelnen
Händen stiftet an allen Enden dieser Welt nur „UNHEIL“ !
Die fünf ERDTEILE sind in große UNORDNUNG geraten, daran wird sich nichts mehr ändern. Das daraus entstehende MENSCHENBILD wird ein völlig anderes sein, wahrscheinlich ein dann sehr untertäniges MISCHVOLK ?
Oder gar kein V.lk mehr – nur noch KaI/KSI-Andröiden und diese Superl.gentypen in ihren Bünkern oder wo auch immer. Die können dann mit den Andröiden kuscheln.
Meiner Ansicht nach.
Beschwerde gegen SRF: So hetzt die Schweitzer „tagesschau“ gegen die AFD: https://weltwoche.ch/daily/beschwerdeinstanz-ruegt-srf-bericht-ueber-afd-proteste/
Markus Lanz spricht sich vorab mit Talkshow-Gästen gegen andere unliebsame Gäste ab: https://norberthaering.de/news/markus-lanz-spricht-sich-vorab-mit-talkshow-gaesten-gegen-andere-gaeste-ab/
…aber Lanz konnte Siegmund nicht das Wasser reichen???
Er sah alt aus!!!
@Marc Damlinger ,
dennoch war Schwanz mit Komparsen gegen einen Ulrich Siegmund komplett unbewaffnet. ;-))) Schwanz sollte das nächste mal wieder sexy Melanie – bin ich voll Amann- einladen. Wie ich hörte duzen sich die Sessel schon mit ihrem Oasch so oft wie sie da ist
Würden Rechtsradikale sagen, ich niemals…. ;-)))
Mit besten Grüssen
Der digitale Euro: Wie Brüssel uns die letzte Bastion der Freiheit nehmen will
https://www.kettner-edelmetalle.de/news/der-digitale-euro-wie-brussel-uns-die-letzte-bastion-der-freiheit-nehmen-will-27-06-2026
Der Nutzen übersteigt die Kosten um das Dreifache
Sprengstoffanschläge gegen unliebsame politische Gegner haben in Deutschland Tradition: siehe „Celler-Loch“….mit Spuren bis in die Gegenwart, aber das interessiert heute niemand. Solange die FAZ und ARD nicht darüber berichten, existiert es auch nicht, wie mir kürzlich ein Deutscher Lehrer versicherte.
Die AfD sieht wieder Gespenster. Sie fürchtet, ihre Gegner könnten ähnlich radikal sein, wie sie selbst. Sind sie aber nicht. die Gegner sind zahlenmäßig viel weniger und sie sind viel weniger radikalisiert.