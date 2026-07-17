Das Kind, das mit wilden Tieren aufwuchs: Tippi Degré

Tippi Degré wuchs in der afrikanischen Wildnis auf. Sie wurde 1990 in Namibia geboren und verbrachte ihre ersten zehn Lebensjahre dort mit ihren Eltern, den französischen Naturfotografen Alain Degré und Sylvie Robert.

Das Kind, das mit Afrikas gefährlichsten Tieren lebte

In dieser Zeit lebte sie fernab der Zivilisation und entwickelte eine enge Bindung zu wilden Tieren, darunter ihrem besten Freund, dem Elefanten Abu, sowie Leoparden und Schlangen. Ihre Eltern dokumentierten diese außergewöhnliche Kindheit in tausenden Fotos, die später in dem Bestseller-Bildband Tippi aus Afrika veröffentlicht wurden. Nach ihrem zehnten Lebensjahr zog die Familie nach Paris zurück, wobei Tippi später als Naturschützerin und Dokumentarfilmerin tätig war.

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