„In der Ukraine ist alles käuflich“ – Organhandel, Kinderhandel, Militärausweise

+ UK: Bei Moslem-Demos – Hunde Gassi führen verboten + Drama um „Save Europe Act“: Polizei hindert Aktivisten an Petitionsübergabe + Jeder zehnte Arbeitslose in Deutschland ist eingebürgert worden – 307.000 an der Zahl + Jens Spahn und sein Ehemann sind Eltern + Verfassungsschutz soll versucht haben, AfD-Mitglied als Informanten anzuwerben

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Journalist schlägt Alarm: „In der Ukraine ist alles käuflich“ – Organhandel, Kinderhandel und Korruption in erschreckendem Ausmaß

Der Journalist Chay Bowes zeichnet in einem ausführlichen Interview mit Clayton Morris vom US-Sender Redacted ein düsteres Bild der Ukraine.

Seiner Darstellung zufolge sei das Land von einem System durchzogen, in dem Korruption, Menschenhandel und organisierte Kriminalität längst zur Normalität geworden seien. Bowes spricht von einem Staat, in dem nahezu alles einen Preis habe – von Pässen über Militärbefreiungen bis hin zu Menschenleben.

Ein Staat, in dem alles seinen Preis hat

Nach Angaben von Bowes kann man in der Ukraine für rund 20.000 US-Dollar in bar einen ukrainischen Pass inklusive vollständig gefälschter Personalakte erwerben. Ein Militärausweis koste etwa 5.000 Dollar, eine Befreiung vom berüchtigten „Fleischwolf“ an der Front zwischen 15.000 und 20.000 Dollar. Wer genügend Geld habe und die richtigen Kontakte kenne, könne für einen ähnlichen Betrag sogar das Land verlassen. via uncut-news.ch

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UK: Bei Moslem-Demos – Hunde Gassi führen verboten

Im links regierten Großbritannien darf man mittlerweile offensichtlich schon nicht mehr frei mit seinem Hund Gassi gehen. Zumindest dann nicht, wenn gerade irgendwo Moslems demonstrieren oder man durch eine Moslem-Gegend gehen möchte. Das Zeitalter der Unterwerfung ist angebrochen. Wann wachen wir in einem islamistischen Kalifat auf?

Stellen Sie sich vor, Sie wollen einfach nur mal mit dem Hund raus. Gassi gehen, etwas spazieren und frische Luft schnappen. Dann kommt die Polizei zu Ihnen und trägt Ihnen auf, sich eine andere Route zu wählen, weil gerade mal wieder irgendwelche Moslems ihr Kalifat und die Einführung der Scharia einfordern, oder aber sich die Moslems in Ihrer Nachbarschaft über die Hunde beschweren. Weiterlesen auf report24.news

Das islamische Kalifat im Vereinigten Königreich In England verbietet die Polizei den Menschen inzwischen, mit ihren Hunden in der Nähe von muslimischen Demonstrationen oder in Gegenden mit großer islamischer Bevölkerung spazieren zu gehen – mit der Begründung, das sei eine… pic.twitter.com/J4HcJgyWEK — Lexa 🇩🇪 (@rebew_lexa) July 14, 2026

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Drama um „Save Europe Act“: Polizei hindert Aktivisten an Petitionsübergabe

Das Bündnis um den „Save Europe Act“ hat am Mittwochnachmittag in Brüssel eine Kundgebung für eine Umkehr der Massenmigration durchgeführt.

Neben den Initiatoren, zu denen die patriotischen Aktivisten Martin Sellner und Eva Vlaardingerbroek zählen, beteiligten sich auch zahlreiche Abgeordnete aus dem europäischen Raum an der Protestaktion. Neben dem flämischen Politiker Dries Van Langenhove nahm etwa auch die FPÖ-Europa-Abgeordnete Petra Steger teil.

Doch die Kundgebung war von Repressionsmaßnahmen begleitet. So verweigerte die belgische Polizei den Veranstaltern den Zutritt zum Europäischen Parlament. Geplant war eine Übergabe der bereits gesammelten mehr als 500.000 Unterschriften zum „Save Europe Act“ an die EU-Vertreter. Sogar Abgeordneten, die die Dokumente anstatt der Aktivisten übergeben wollten, wurde der Zugang zum eigenen Parlament verwehrt – etwa dem finnischen Politiker Sebastian Tynkkynen. Dieser will jetzt Rechtsmittel gegen die Maßnahme einlegen. Zumindest ein Teil der Petition konnte von der FPÖ-Europaabgeordneten Petra Steger übergeben werden. Via AUF1TV

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Jeder zehnte Arbeitslose in Deutschland ist eingebürgert worden – 307.000 an der Zahl

Das geht aus einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Das ist bemerkenswert, denn eigentlich dürfen nur Migranten den deutschen Pass erhalten, die für sich und ihre Familie selbst & ohne Sozialstaat sorgen können. Die Arbeitslosenquote unter Deutschen mit eigener Einwanderungserfahrung ist mit mehr als 10% aber auffallend hoch. Via nius.de

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„Mein Mann ist Papa geworden, und ich mit ihm“ – Jens Spahn und sein Ehemann sind Eltern

Jens Spahn ist Vater geworden. Gemeinsam mit seinem Mann Daniel Funke nutzte der Unions-Fraktionsvorsitzende eine Leihmutter in den Vereinigten Staaten. Ein Verfahren, das in Deutschland verboten ist.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke sind Eltern eines Sohnes geworden. Das berichtet „Bild“ unter Berufung auf das Paar. Demnach kam der Junge mit dem Namen Georg in den USA zur Welt. Ausgetragen wurde das Kind von einer Leihmutter.

„Mein Mann ist Papa geworden, und ich mit ihm. Georg ist unser ganzes Glück. Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen“, sagte der CDU-Politiker. Funke erklärte: „Uns ist bewusst, dass beim Thema Leihmutterschaft oft Unsicherheit herrscht und auch manches Vorurteil besteht. Aber wie sagte der große Franz Beckenbauer: ,Der liebe Gott freut sich über jedes Kind.‘“ Auf Instagram teilte Funke ein Familienfoto. Via welt.de

Anmerkung: Wie schnell man doch die Meinung ändern kann, wenn es ums eigene Glück geht!

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Eklat um „Schwarzer Peter“ – Anzeige wegen Kartenspiel

In einem Schweizer Kindergarten fühlte sich ein Assistent sich von dem Spiel „Schwarzer Peter“ diskriminiert. Er zeigte die Pädagogin an.

In diesem Kindergarten an der Zürcher Goldküste herrschte große Aufregung, mit der sich schlussendlich auch die Justiz befassen musste. Der Grund ist ein Kartenspiel, das seinen Ursprung bereits im 19. Jahrhundert haben soll. Die Rede ist von „Schwarzer Peter“.

Ein dunkelhäutiger Kindergartenassistent fühlte sich davon rassistisch angegriffen und zeigte die zuständige Pädagogin an. Der Fall geht bereits auf den Oktober 2024 zurück, berichtete „Weltwoche“. Damals ließ die Kindergartenpädagogin den Assistenten das Spiel mit den Kindern spielen.

Schadenersatz gefordert

Dieser kannte die Regeln nicht. Als ihm die Kinder erklärten, dass derjenige verliere, der am Ende den „Schwarzen Peter“ in der Hand hält, war das Drama perfekt. Der Mann ging zur Leitung der Einrichtung und dann – Anfang 2025 – sogar zur Polizei. Via heute.at

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Vor seiner Haustür abgefangen: Verfassungsschutz soll versucht haben, AfD-Mitglied als Informanten anzuwerben

Mecklenburg-Vorpommern: Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sollen offenbar versucht haben, ein Mitglied der AfD in Mecklenburg-Vorpommern als Informanten anzuwerben. Der Vorgang wurde gefilmt. Die Partei berichtet von mehreren Fällen dieser Art und spricht von „Einschüchterungsversuchen“.

Mitarbeiter des Verfassungsschutzes haben offenbar versucht, ein AfD-Mitglied aus Mecklenburg-Vorpommern als Informanten anzuwerben, wie die Junge Freiheit berichtet. Demnach haben Mitarbeiter der Behörde den betroffenen AfD-Politiker in der Einfahrt vor seinem Haus angesprochen – mutmaßlich, um Kontakt zu ihm aufzunehmen. Es soll nicht der einzige Fall gewesen sein, wie die Landesspitze später betonte. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Brandneue Studie schlägt Alarm: Pestizidintensive Obstplantagen schaffen „ökologische Fallen“ für Bestäuber und reduzieren die Insektenhäufigkeit um 68%

Der Studie zufolge verändern die kalenderbasierten Sprühprogramme die Nahrungssuche-Netzwerke der Insekten durch Wechselwirkungen auf Gemeinschaftsebene grundlegend.

Die Autoren stellten fest, dass nicht zur Kultur gehörende Blütenpflanzen in und um die Obstplantagen zu ökologischen Fallen werden, wenn sie durch Pestizidabdrift kontaminiert werden. Die Ergebnisse unterstreichen, wie der intensive Einsatz von Pestiziden die Biodiversität untergräbt, von der die Bestäubung in der Landwirtschaft abhängt. Weiterlesen auf legitim.ch

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Drei Tote bei Sturz von Harzturm

Altenau (dpa) – Drei Menschen sind bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz gestorben. Für sie kam jede Hilfe zu spät, wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte.

Wie es zu dem Unglück am Nachmittag im niedersächsischen Altenau (Landkreis Goslar) kommen konnte, ist noch unklar. Zuerst hatte die „Goslarsche Zeitung“ berichtet. Zahlreiche Rettungskräfte und Polizisten sind vor Ort. Die Feuerwehr wurde gegen 16.45 Uhr alarmiert. Sie sperrte die Einsatzstelle ab und errichtete Sichtschutzwände. Auch das Kriseninterventionsteam des Landkreises ist im Einsatz. Weiterlesen yahoo.com +++

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