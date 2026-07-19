Warum die geistig Erwachten aus der Gesellschaft verschwinden (Video)

In diesem Video tauchen wir in die Tiefenpsychologie, das Schatten-Selbst und unbequeme Wahrheiten über Narzissmus, unterdrückte Emotionen und toxische Beziehungen ein.

Warum die geistig Erwachten aus der Gesellschaft verschwinden – nach der Lehre von Carl Jung

Basierend auf den Gedanken von Carl Jung zeigt dieses Video, innere Vorgänge, seelische Wunden, Schattenprojektionen und Bewusstseinsentwicklung. Durch das Verstehen und Akzeptieren dieser individuellen und gesellschaftlichen Vorgänge können wir im stillen Rückzug geistige Klarheit und seelische Stärke von innen heraus aufbauen.

Die Psyche ordnet sich neu – unabhängig von der Außenwelt

Ein in der Stille reflektiertes bewusstes Sein hilft den Lärm, den Irrtum und die Massenhysterie der Gesellschaft zu durchdringen und Abstand von Illusionen zu nehmen.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

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