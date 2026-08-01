Das „dänische Modell“ gegen Parallelgesellschaften (Video)

Dänemark galt einst als das liberalste und vertrauensvollste Land der Welt.

Heute ist Dänemark Europas härteste Festung gegen Parallelgesellschaften

Vom Abriss ganzer Einwandererviertel über das Verbot von Gesichtsschleiern bis zum Ende von Gebetsräumen – Dänemark schreibt die Regeln westlicher Integration neu.

Was hat diesen dramatischen Wandel erzwungen, und warum treibt ausgerechnet die politische Linke ihn voran?

Während andere europäische Länder still und leise das „dänische Modell“ kopieren – ist das die Zukunft des Westens oder das Ende des Multikulturalismus?

In dieser Dokumentation werden interessante Lösungsansätze Dänemarks dargestellt, hoffentlich zum Vorbild für ganz Europa.

Das Ende des liberalen Dänemarks

Als das freie Geld auf offene Grenzen traf

Der Aufstieg der No-Go-Zonen

Der erzwungene Abriss ganzer Viertel

Das Verbot von Gesichtsschleiern und Burkas

Kein Beten mehr an öffentlichen Schulen

Die Null-Flüchtlings-Politik

Warum die Linke sich gegen Einwanderer wandte

Muslime werden gebeten, das Land zu verlassen

Europa kopiert Dänemark im Stillen

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