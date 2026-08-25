Russlands „Winteroffensive“ hat offenbar bereits begonnen, denn man greift die ukrainische Energieversorgung Wochen früher an als im Vorjahr. Die Zeit läuft klargegen die Ukraine, doch der Westen samt seines ukrainischen „Marionetten-Regenten“ wollen offenbar noch immer keinen Frieden.
Führend in Drohnen- und Raketen-Technologie
Russland hat also seine Kampagne gegen das ukrainische Energiesystem Monate früher begonnen als in den vergangenen beiden Wintern. Der Kreml will offenbar und angesichts klarer Überlegenheit, „den Sack“ in Sachen ukrainischer, vor allem militärischer Infrastruktur, zumachen.
Der europäische Mainstream, in diesem Falle die Berliner Zeitung interpretieren freilich „narrativkonform“, es handle sich dabei um einen Kampf um die Zerstörung der Energieversorgung des jeweils anderen, der beiden Kriegsparteien. Aus diesem Kampf allerdings und das wird „ausnahmsweise“ eingestanden, gehe Russland derzeit mit einem klaren Vorteil hervor.
Raketenrennen – Russland als klarer Sieger
„Im Raketenrennen liegt Moskau mit einer großen Bandbreite leistungsfähiger Marschflugkörper, ballistischer und hyperschallschneller Raketen weit vorne. Umso schwerer wiegt der Mangel an Abfangraketen, der einzigen wirklich wirksamen Antwort auf die russischen Angriffswellen“, so der Bericht der Berliner Zeitung.
Fraglos hat auch im Drohnenrennen Russland zuletzt klar die Führung übernommen, wie der Mainstream eingestehen muss. Neben den neuen Geran-Modellen setzt Moskau auf die marschflugkörperähnlichen Banderol-Flugkörper, die bereits mit verheerender Wirkung gegen den Hafen von Odessa eingesetzt worden waren.
Alles in Allem kein Friedenswille der „West-Allianz“ in Sicht, der Mainstream aber näher sich offenbar kleinlaut der Wahrheit an.
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Ein Kommentar zu „Russland im Drohnen- und Raketenrennen gegen Ukraine „uneinholbar““
Asow-Vertreter mit SS-Symbolik in Deutschland – Bundesregierung windet sich und verweigert Stellungnahme
https://www.nachdenkseiten.de/?p=129606
03. März 2025 um 13:26 , Ein Artikel von: Florian Warweg
Die 12. Spezialbrigade „Asow“ der ukrainischen Nationalgarde hatte im Februar ihr internationales Bataillon in Schloss Diedersdorf bei Berlin einquartiert.
Bei einem Interview der BILD-Zeitung mit dem Asow-Pressesprecher sah man in den Hintergrundbildern das Wolfsangelsymbol auf den Uniformen der Einheit, ursprünglich das Wappen der SS-Panzerdivision „Das Reich“.
Die NachDenkSeiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, wer diese nach wie vor offen mit NS-Symbolik agierende Spezialbrigade nach Deutschland eingeladen und deren Aufenthalt finanziert hat sowie ob die zuständigen Ministerien die gerichtliche Einschätzung teilen, dass dieses Symbol in Deutschland als „grundsätzlich verbotenes Kennzeichen“ gilt.
Für Schloss Diedersdorf, 27 Kilometer von Berlin-Mitte entfernt, wird sonst mit „größtes Oktoberfest der Region“ sowie „Kindergeburtstag in einem Schloss feiern, ist das nicht ein Traum?“ geworben und dessen Besitzer, Thomas Worm, erklärt gegenüber der Presse:
„Ich vermiete keine Räume an die AfD“.
Aber im Gegensatz zur AfD scheint der Schlossherr mit der 12. Spezialbrigade „Asow“ der ukrainischen Nationalgarde, die bis heute offen Symbolik mit SS-Referenzen auf ihren Uniformen trägt, keine Probleme zu haben. ALLES LESEN !!