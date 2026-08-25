Bild: Gleb Garanich/​Reuters

Russlands „Winteroffensive“ hat offenbar bereits begonnen, denn man greift die ukrainische Energieversorgung Wochen früher an als im Vorjahr. Die Zeit läuft klargegen die Ukraine, doch der Westen samt seines ukrainischen „Marionetten-Regenten“ wollen offenbar noch immer keinen Frieden.

Führend in Drohnen- und Raketen-Technologie

Russland hat also seine Kampagne gegen das ukrainische Energiesystem Monate früher begonnen als in den vergangenen beiden Wintern. Der Kreml will offenbar und angesichts klarer Überlegenheit, „den Sack“ in Sachen ukrainischer, vor allem militärischer Infrastruktur, zumachen.

Der europäische Mainstream, in diesem Falle die Berliner Zeitung interpretieren freilich „narrativkonform“, es handle sich dabei um einen Kampf um die Zerstörung der Energieversorgung des jeweils anderen, der beiden Kriegsparteien. Aus diesem Kampf allerdings und das wird „ausnahmsweise“ eingestanden, gehe Russland derzeit mit einem klaren Vorteil hervor.

Raketenrennen – Russland als klarer Sieger

„Im Raketenrennen liegt Moskau mit einer großen Bandbreite leistungsfähiger Marschflugkörper, ballistischer und hyperschallschneller Raketen weit vorne. Umso schwerer wiegt der Mangel an Abfangraketen, der einzigen wirklich wirksamen Antwort auf die russischen Angriffswellen“, so der Bericht der Berliner Zeitung.

Fraglos hat auch im Drohnenrennen Russland zuletzt klar die Führung übernommen, wie der Mainstream eingestehen muss. Neben den neuen Geran-Modellen setzt Moskau auf die marschflugkörperähnlichen Banderol-Flugkörper, die bereits mit verheerender Wirkung gegen den Hafen von Odessa eingesetzt worden waren.

Alles in Allem kein Friedenswille der „West-Allianz“ in Sicht, der Mainstream aber näher sich offenbar kleinlaut der Wahrheit an.

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