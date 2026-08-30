Druck auf Konzerne durch Links-NGO´s – Keine Werbung auf kritischen Kanälen

Bild: AUF1

Die allseits bekannte linke NGO Campact versandte laut eigener Aussage Mitte August, diverse E-Mails an rund 90 deutsche Unternehmen. Darin aufgeführt sind alternative YouTube-Kanäle, die von Campact als AfD-nah oder rechtsextrem eingestuft werden.

Kanäle sollen auf Sperrlisten

Unter anderem betrifft dies, AUF1, CompactTV, HopfKettner, Tim Kellner und 58 weitere YouTube-Kanäle. {ungeskriptet} by Ben wird in der Liste allerdings nicht erwähnt.

Dabei ist die Botschaft an die Unternehmen klar. Diese Kanäle sollen auf die Sperrlisten bei YouTube gesetzt werden. Die Bewertung erfolgt dabei freilich durch Campact selbst, rein subjektiv und wie immer ohne echte Beweise, wie das so üblich zu sein scheint bei „Links“. Der linke Verein stempelt dabei 44 davon pauschal als „AfD-nah“ oder „Vorfeld“ ab. Der Rest wird willkürlich als „rechtspopulistisch“ oder „verschwörungsideologisch“ bezeichnet. 29 Firmen kündigten bereits an, ihre YouTube-Sperrlisten zu prüfen und dahingehend anzupassen.

AUF1-Chef Stefan Magnet erklärte dazu:

„Kanäle wie AUF1 wurden schon von Youtube mit Anzeigensperren belegt und die Reichweite wird von Youtube absichtlich und künstlich gedrosselt, damit weniger Menschen die Videos sehen können. Insofern kann ein solcher Boykottaufruf AUF1 nicht im Geringsten schaden. Aber es beginnt langsam das, was ich befürchtet habe. Das System wird allen kritischen Kanälen in den sozialen Medien den Kampf ansagen, mit dem Ziel, diese zu vernichten. Damit, wie damals bei Corona, auf Youtube & Co. nur mehr Einheitsmeinung existiert. Gleichschaltung und Propaganda.“

AUF1 ist für diesen Weg vorbereitet. Durch unabhängige Server. Durch die Unterstützung unserer treuen Zuschauer, die erkannt haben, dass Information und Aufklärung nur durch sie möglich ist.

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