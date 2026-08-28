ACHTUNG REICHELT!

Was bei der Briefwahl WIRKLICH verdächtig ist!

Politbeben 2026: Merz stürzen, AfD wählen – das fordert ein CDU-Bürgermeister!

JULIAN REICHELT | Ein CDU-Bürgermeister spendet 10.000 Euro an die AfD, ruft zu ihrer Wahl auf und fordert den Sturz von Friedrich Merz – zwei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Ausgerechnet Merz hatte einst gedroht, wer mit der AfD zusammenarbeite, fliege „am nächsten Tag“ raus. Das ist ein Vibe Shift: Plötzlich wird möglich, was eben noch undenkbar war. Die Brandmauer bröckelt – und selbst die FAZ, die Grünen und der linke Musiker Monchi merken es.

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