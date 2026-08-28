UK: Häftlinge werden zur Konvertierung zum Islam gezwungen

+ Putin-Berater warnt vor Anschlägen auf britische Fabriken + Demonstranten legen Feuer in Notlager in Ceuta – Polizei reagiert mit Tränengas und Gummigeschossen (auf Demonstranten) + Alkoholverbot an Tankstellen: Jetzt soll man diese Politik nicht mal mehr besoffen ertragen dürfen? + Grünen-Spitzenkandidat will gemeinsam mit SPD und Linken in Berlin enteignen + Ungeimpfte nach Bluttransfusion schwer erkrankt

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Putin-Berater warnt vor Anschlägen auf britische Fabriken

Britische Fabriken, die Drohnen für die Ukraine herstellen, könnten zum Ziel von Angriffen „aus unbekannten Quellen“ werden. Das hat ein Kreml-Berater gewarnt, nachdem das Vereinigte Königreich zugestimmt hatte, Baupläne für Langstreckenraketen an die Ukraine weiterzugeben.

Andrei Fedorov, ehemaliger stellvertretender russischer Außenminister, erklärte, er könne „nicht zu 100 Prozent ausschließen“, dass es zu „semi-militärischen“ Operationen gegen Großbritannien komme.

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„Zum Beispiel könnte etwas mit Unternehmen passieren, mit den Fabriken, die Drohnen für die Ukraine produzieren, und so weiter.“ Auf die Frage, ob damit gemeint sei, dass britische Fabriken in Großbritannien militärisch von Russland angegriffen würden, antwortete der Berater: „Sie könnten angegriffen werden – nicht von Russland, sondern … aus unbekannten Quellen.“

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Fedorov sagte in der BBC-Sendung Newsnight: „Früher oder später könnte es nicht nur verbale, sondern vielleicht auch sichtbare Reaktionen Russlands gegenüber dem Vereinigten Königreich geben.“ Auf Nachfrage erklärte er: „Es gibt verschiedene Diskussionen darüber, wie das aussehen könnte – es könnte eine sogenannte technische Reaktion sein, vielleicht ein Hackerangriff aus einer unbekannten Quelle, natürlich nicht auf offizieller Ebene.“ Via independent.co.uk

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Weiße Häftlinge in Großbritannien werden von muslimischen Banden zur Konvertierung gezwungen

Britische Gefängnisse entwickeln sich zu Rekrutierungsstätten für islamische Banden: Weiße Häftlinge konvertieren unter Androhung von Gewalt, während das System Terroristen vorzeitig entlässt.

Demonstranten werden länger inhaftiert als Sexualstraftäter, die sich an Kindern vergangen haben, und Hunderte Millionen Pfund für die Unterbringung ausländischer Straftäter werden aufgewendet.

Neue Zahlen des Justizministeriums offenbaren eine deutliche Realität in den Gefängnissen von England und Wales. Jeder fünfte Muslim hinter Gittern ist weiß – das ist fast das Vierfache des Anteils von 5,8 Prozent in der Gesamtbevölkerung.

Die Zahl der weißen muslimischen Häftlinge stieg von 2.767 im Jahr 2022 auf 3.218 bis Ende Juni 2025 an, was einem Zuwachs von 16 Prozent entspricht. Die Gesamtzahl der muslimischen Gefängnisinsassen erhöhte sich im selben Zeitraum um 14 Prozent – ​​von 14.037 auf 16.051. Sie machen nun rund 18 Prozent der Gefängnispopulation aus, obwohl Muslime lediglich 6,5 Prozent der Bevölkerung des Landes stellen. Via zerohedge.com

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Demonstranten legen Feuer in Notlager in Ceuta – Polizei reagiert mit Tränengas und Gummigeschossen

Es sind verstörende Bilder: Zuerst versuchen Demonstranten in Ceuta, Hilfsgütertransporte in ein Migrantenlager zu stoppen, dann legen sie ein Feuer. Die Polizei muss einschreiten. Doch die Wut der Anwohner wächst weiter.

Die Situation zwischen Migranten, Einheimischen, Polizei und Militär in Ceuta spitzt sich weiter zu: Demonstranten haben in einem Lager von Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Feuer gelegt und die sofortige Rückführung der Menschen nach Marokko gefordert. Am Strand Benítez, wo Migranten seit Wochen campieren, waren in Fernsehbildern Personen zu sehen, die immer wieder Gegenstände ins Feuer warfen.

“Ceuta wird nicht verkauft, Ceuta verteidigt sich“ und „Ceuta ist kein Asyl-Lager“

Das riefen die spanischen Bürger der Exklave bei ihrer Demonstration.

Polizisten trennten die Demonstranten von den Migranten, die sich auf eine Mole zurückgezogen hatten. Aufnahmen des spanischen Fernsehens zeigten zudem, wie Polizisten am Strand gegen Protestierende vorgingen, die zu einem Schlafplatz der Flüchtlinge vorgedrungen waren. Bei den Zusammenstößen wurden auch Habseligkeiten der Migranten in Brand gesetzt. Via welt.de

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Alkoholverbot an Tankstellen: Jetzt soll man diese Politik nicht mal mehr besoffen ertragen dürfen?

Erst die Zuckersteuer jetzt sollen Tankstellen nachts kein Bier mehr verkaufen.

Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck will den Zugang zu Alkohol erschweren. Die Gedankenspiele reichen von Verkaufseinschränkungen an Tankstellen bis zu einem Verbot an Supermarktkassen. Auch über die Einführung eines Schulfachs Gesundheit denkt der CDU-Politiker nach.

Was mir sofort durch den Kopf ging, als ich das mit dem Alkoholverbot hörte: Jetzt soll man die Zustände in diesem Land nicht mal mehr besoffen ertragen dürfen?“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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Berlin: „Habe nie Zweifel daran gelassen“: Grünen-Spitzenkandidat will gemeinsam mit SPD und Linken in Berlin enteignen

Der Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf hat für den Fall eines Wahlsiegs Enteignungen von Wohnungsunternehmen angekündigt. „Ich habe nie Zweifel daran gelassen, dass ich vergesellschaften will“, erklärte er.

Die Vergesellschaftung wäre zwar mit der Aufnahme von Krediten verbunden, die Übernahme würde sich jedoch lohnen, meint Graf: „Die Firmen, die wir übernehmen würden, schütten derzeit erhebliche Gewinne aus“, so der Grünen-Politiker. Hinzu kämen weitere Einnahmen durch die Mieten.

Dabei will es der 46-Jährige jedoch nicht belassen. Auch gesetzlich müsse sich einiges ändern, um gegen die aktuellen Mietpreise vorzugehen. „Eine Vergesellschaftung wird Zeit benötigen, deshalb brauchen wir auch ein Bezahlbare-Mieten-Gesetz. Deswegen müssen wir viel mehr Büroräume zu Wohnungen umbauen“, so Graf. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Deutschland, Österreich und weitere Nettozahler sagen Stopp: Rebellion gegen nimmersatte EU

Der EU-Haushalt ist ein Fass ohne Boden: Nun wird’s selbst Deutschland und Österreich zu bunt. Zusammen mit den Niederlanden und den skandinavischen Staaten stellen sie sich quer und fordern Einsparungen. Aber keine Sorge, die Aufrüstung soll natürlich weitergehen.

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Einigen Zahleseln wird’s jetzt zu bunt: Deutschland, Dänemark, Österreich, Finnland, Schweden und die Niederlande haben gemeinsam eine deutliche Kürzung des nächsten mehrjährigen EU-Haushalts verlangt. Die sechs Staaten gehören zu den Nettozahlern und finanzieren nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz zusammen rund 40 Prozent des europäischen Haushalts.

Der Vorschlag der Kommission müsse „um mehrere hundert Milliarden Euro“ reduziert werden, so die inkonkrete Forderung. Weiterlesen auf report24.news

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Ungeimpfte nach Bluttransfusion schwer erkrankt

Zwei neue Preprints warnen vor möglichen Risiken in Blutspenden die durch die Covid-Impfstoffe ausgelöst worden sind.

Die Bedenken gibt es seit der Einführung der mRNA-Impfstoffe: Bestandteile wie Spike-Protein, mRNA oder Plasmid-DNA bauen sich nicht ab, sondern verbleiben im Körper. Sie könnten in Blutspenden von Geimpften gelangen und bei Empfängern Schäden verursachen. So die These, die nun seit mehreren Jahren kursiert. Aktuelle Preprints greifen die Sorge auf.

Die Papers kommen aus dem Umfeld der McCullough Foundation, das seit Jahren über die verheerenden Schäden der mRNA-Impfkampagne forscht (und dabei selbst teilweise in der Kritik steht, zu übertriebenen Alarmismus zu neigen). Sie sind auf Zenodo am 21. August erschienen und sind nicht begutachtet.

Teil I präsentiert eine retrospektive Fallserie von neun ungeimpften Personen, die nach Bluttransfusionen schwere Komplikationen erlitten. Dazu zählten Thromboembolien, progressive Gerinnungsstörungen, Myokarditis, Perikarditis, disseminierte intravaskuläre Koagulopathie (DIC), Multiorganversagen und Tod. Weiterlesen auf tkp.at

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Sperrliste Youtube-Werbung: vom System „unerwünschte“ Unternehmen

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Staatlich finanzierte Linksfaschisten handeln aufragsgemäß

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