Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire / U.S. Marines

Die NATO versucht, die Arktis mit ihrem aktiven militärischen Aufbau in der Region zu einem neuen „Brennpunkt“ der Spannungen zu machen, warnte der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Die Aktivitäten des Blocks säen eine Atmosphäre des Misstrauens und riskieren eine potenziell gefährliche bewaffnete Konfrontation nicht nur mit Moskau, sondern auch mit anderen Nationen, warnte der russische Außenminister eindringlich.

US Arctic Sentry-Initiative

Der von den USA geführte Militärblock verstärkte Anfang dieses Jahres seine militärischen Aktivitäten im hohen Norden durch den Start der Arctic Sentry-Initiative. Dieser Schritt wurde als Reaktion auf den Versuch von US-Präsident Donald Trump angekündigt, das dänische autonome Gebiet Grönland zu annektieren, da es angeblich von Russland und China bedroht werde.

Sowohl Moskau als auch Peking haben die Anschuldigungen freilich wiederholt zurückgewiesen, wobei China argumentiert, die USA nutzten die Behauptungen lediglich als Vorwand für ihr eigene militärische Aufrüstung in der Arktis. Russland betonte außerdem, dass es zwar kein Interesse an der Fehde um Grönland habe, aber seine Interessen im Gebiet der Arktis sehr wohl verteidigen würde.

In seinem Statement am 31.August erklärte Lawrow, Russland sei hauptsächlich daran interessiert, „die Arktis als Gebiet des Friedens und der Zusammenarbeit zu erhalten“, während er der NATO vorwarf, „die Region in Richtung Militarisierung zu treiben“.

„Intensive militärische Vorbereitungen laufen in unmittelbarer Nähe unserer nördlichen Grenzen. Die NATO führt groß angelegte Militärübungen mit Ländern außerhalb der Region durch und führt neue Komponenten ihres Führungs- und Kontrollsystems ein“, erklärte dazu der Minister.

NATO-Übungen in Arktis seit Jahresbeginn

Bereits im Februar führten NATO-Staaten Übungen mit Schwerpunkt auf Grönland und der weiteren Arktis durch, insbesondere mit schwedischen und dänischen Kampfflugzeugen. Im März führte der Block eine massive Militärübung in Norwegen und Finnland durch, zwei nordische Länder an der Grenze zu Russland, mit insgesamt 32.500 Soldaten aus 14 Ländern. Die Truppen trainierten auf dem Gebiet beider Länder sowie „auf See und in der Luft“ unter „harten, arktischen Bedingungen“, was die norwegischen Streitkräfte als die „größte Militärübung des Landes im Jahr 2026″ bezeichneten.

Letzte Woche starteten US-, britische und norwegische Streitkräfte eine weitere Übung auf der norwegischen Insel Jan Mayen. Die Operation zielt darauf ab, laut einer Mitteilung des US-Marine Corps „multinationale Sensoren, Führungs- und Kontrollknoten und präzise Feuer in ein gemeinsames „Killnetz“ zu integrieren.

Jan Mayen, eine abgelegene vulkanische Insel, die 1.000 Kilometer vom norwegischen Festland entfernt liegt, wird vom Think Tank des US-Naval Institute als Schlüsselort in der Grönland-Island-UK-Lücke beschrieben, ein „Engpass für den Einmarsch in den Atlantik durch russische Marinekräfte und insbesondere die Nordflotte“.

Erneute Provokation Russlands

„NATO-Mitglieder und andere westliche Länder halten ihre wahren Motive jedoch keineswegs geheim und erklären offen ihre Absicht, die Arktis zu einer neuen Front als Gegenpol der Entwicklung Russlands und seiner gleichgesinnten Partner zu machen“, erklärte Lawrow, kommentierte dies Entwicklung und warnte, dass ein solcher Ansatz „das Risiko von Vorfällen erhöht, die eine bewaffnete Konfrontation mit potenziell katastrophalen Folgen auslösen könnten.“

Der Minister erklärte außerdem, dass die NATO und die EU nicht nur eine „direkte Bedrohung“ für die russische Sicherheit darstellen, sondern auch versuchen, „Russlands legitime Rechte in der internationalen Zusammenarbeit zu untergraben“, indem sie seine Partner mit Sanktionen angreifen, die insbesondere arktische Projekte betreffen. Er nannte außerdem China und Indien als Moskaus wichtigste Partner in der Region.

Die EU hat Russland mit zahlreichen Sanktionsrunden ins Visier genommen, darunter Beschränkungen, die sich speziell auf die arktische Öl- und Gasentwicklung des Landes richten. Die Maßnahmen sollten freilich auch Moskaus Zugang zu Technologien einschränken, die für Tiefwasserbohrungen und arktische Rohstoffgewinnung erforderlich sind, sowie die Finanzierung solcher Projekte einschränken. Laut einem Bericht des Instituts für China-Amerika-Studien aus dem April des Jahres haben die Sanktionen die arktische Zusammenarbeit zwischen Moskau und Peking erschwert, da chinesische Unternehmen befürchten, dass sie bei Investitionen in groß angelegte gemeinsame Projekte mit sekundären Beschränkungen bedroht werden könnten.

Obwohl die NATO versucht, die Arktis zu einer neuen Front zu machen, betonte Lawrow, dass Moskau bereit sei, „mit allen konstruktiv denkenden ausländischen Ländern, die gegenseitige Einsatzbereitschaft zeigen“, zusammenzuarbeiten, um Russlands Interessen zu respektieren.

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