Kriegstreiber in der EU sind sich einig + Russland erklärt ausländische Truppen in der Ukraine zu legitimen Zielen von Angriffe + US. Medien zweifeln an Deutschlands Russland-Verurteilung + Mit Kriegsangst an der Macht bleiben wollen + EU-Eingriff in ChatGPT + Niederländische Zentralbank holt 86 Tonnen Gold von USA und Kanada nach Europa

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Kriegstreiber in der EU sind sich einig

Man ist sich nahezu einig in der EU, dass der Krieg kommen kann.

Ob allerdings US-Präsident Trump in diesem Punkt die NATO unterstützen wird, bleibt fraglich. Via Eva Herman

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Russland erklärt ausländische Truppen in der Ukraine zu legitimen Zielen von Angriffen

Russland akzeptiert keinerlei ausländische Kontingente in der Ukraine, die die Durchführung der militärischen Sonderoperation behindern, und wird sie als legitime Ziele der eigenen Streitkräfte betrachten. Das erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. (…)

Am 24. August kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron Übungen der Länder der „Koalition der Willigen“ für Oktober und November an den Grenzen der Ukraine an. Im Juli hieß es, die Trainings würden in Polen stattfinden. Großangelegte Manöver würden, so Macron, die Bereitschaft der Koalitionsländer zeigen, ihre Verpflichtungen nach Einstellung der Kampfhandlungen zu erfüllen. Quelle

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US. Medien zweifeln an Deutschlands Russland-Verurteilung

Der Vorfall in Leipzig trägt alle Merkmale einer „False-Flag“-Operation

Er wurde inszeniert, um die Umstellung der deutschen Wirtschaft auf Kriegswirtschaft zu rechtfertigen, von den daraus resultierenden Problemen abzulenken und eine künftige, schwerwiegende Eskalation gegenüber Russland zu legitimieren.

Deutschland beschuldigte Russland des Vorfalls in Leipzig im vergangenen Monat. Dort war eine mit Sprengstoff beladene Drohne auf dem Rollfeld in der Nähe ukrainischer Frachtflugzeuge gefunden worden, eine weitere kollidierte Berichten zufolge bei der Landung mit einem anderen Frachtflugzeug, explodierte aber nicht, und eine dritte wurde später in der Nähe des Flughafengeländes entdeckt.

Putin verurteilte die Behauptung und erklärte, es handele sich um eine False-Flag-Operation, bei der Beweise platziert worden seien, und vermutete, dass das Motiv darin bestehe, durch Panikmache gegenüber Russland von innenpolitischen Problemen abzulenken. Auch wenn Skeptiker die Augen verdrehen mögen, trägt der Leipziger Vorfall alle Merkmale einer False-Flag-Operation. (…)

Beobachter sollten bedenken, dass Deutschland – inzwischen nach den USA der zweitwichtigste militärische Unterstützer der Ukraine – im Frühjahr eine Vereinbarung zum Ausbau der ukrainischen Fähigkeiten für Anschläge ins Landesinnere des gegnerischen Raums getroffen hat.

Auch die deutsche Wirtschaft stellt sich auf Kriegswirtschaft um, während das Land im Eiltempo aufrüstet; Ziel ist es, über die größte Armee Europas zu verfügen, bevor – wie von der EU prognostiziert – um das Jahr 2030 ein möglicher Krieg mit Russland ausbrechen könnte. Da dieses Vorhaben bei der Wählerschaft jedoch auf wenig Gegenliebe stößt, muss es durch den Vorfall in Leipzig gerechtfertigt werden. Via zerohedge.com

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Mit Kriegsangst an der Macht bleiben wollen

Kanzler Friedrich Merz gibt den Verteidiger Europas gegen den russischen Bären. Das ist die vorläufige Spitze der Serie der Ablenkungsmanöver von seiner chronischen Unfähigkeit, Deutschlands alte strukturelle Probleme des Sozialstaats, die neuen durch Energie-, Finanz- und sonstige Fehlwenden bei gleichzeitiger Verrottung der gesamten öffentlichen Infrastruktur zu lösen, ja nicht einmal ernsthaft anzufassen. (…)

Die rücksichtslose Unverschämtheit von Merz und Genossen ist unbeschreibbar unsäglich, für ihre innenpolitische Machtsicherung das Leben von Menschen aufs Spiel zu setzen, die Zukunft des Landes und von Generationen. Via tichyseinblick.de

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EU-Eingriff in ChatGPT: Kommission könnte dank DSA „Korrekturmaßnahmen“ bei KI erzwingen

Stolz gab die EU-Kommission am Montag bekannt, dass sie nun auch ChatGPT als „sehr große Online-Suchmaschine“ unter dem Digital Services Act (DSA) einstuft. In vier Monaten greifen damit zusätzliche Bestimmungen des DSA, erklärt die Kommission. (…)

All das bedeutet konkret: Im „Krisenfall“ könnte die EU-Kommission ChatGPT verpflichten, weitreichend in den eigenen Algorithmus einzugreifen – und etwa bestimmte Informationen oder auch Quellen gegenüber den Nutzern anders hervorzuheben. Weiterlesen auf apollo-news. net

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Jens Spahn geht für die Union in den Haushaltausschuss

Der frühere CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn wird künftig für die Union im Haushaltsausschuss des Bundestages sitzen. Das bestätige eine Sprecherin der Unions-Fraktion. Er soll dort offenbar Berichterstatter für den Etat des Außenministeriums werden. (…)

In den vergangenen Wochen war aber klar geworden, dass er an seinem Bundestagsmandat festhalten will. CDU-Chef Markus Söder hatte bei der Neuaufstellung der Fraktionsspitze im Juli gesagt: „Ich glaube, dass der Weg von Jens Spahn noch nicht beendet ist.“ Ein Politiker „mit solchen Talenten und so einer politischen Kraft“ werde irgendwann wieder eine führende Rolle übernehmen.“ Via n-tv.de

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Heerinspekteur: fordert Tempo bei Bundeswehr-Ausbau

Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, fordert angesichts der russischen Bedrohungen mehr Tempo beim Ausbau der Bundeswehr. „Wir müssen in einen anderen Modus schalten. Wir brauchen dringend die Erhöhung von Kapazitäten“, sagte er.

Einen möglichen Angriff müsse Deutschland verhindern können, „indem wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt militärische Stärke demonstrieren, die glaubwürdig abschreckt. (…) Je früher der Krieg in der Ukraine endet – und das wünschen wir uns alle -, desto früher werden die russischen Streitkräfte zum Angriff fähig sein.“

Zur Umstrukturierung der Bundeswehr zähle zudem nicht nur die technologische Innovation, sondern auch die Weiterbildung des Personals. „Ich will, dass wir, wenn wir uns jetzt neu strukturieren, an Kampfkraft und an Einsatzwert gewinnen“, sagte Freuding.“ Via ad-hoc.news.de

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Niederländische Zentralbank holt 86 Tonnen Gold von USA und Kanada nach Europa

Viele Länder haben Goldvorräte in den USA gelagert. Die Attacken von Trump auf die US-Notenbank Fed gaben Anlass zur Sorge. Die Niederländer verlagern nun einen Teil des Goldes – und nennen Gründe. (…)

In New York lagen bisher gut 31 Prozent der niederländischen Goldreserven, nun sind es nur noch 18,5 Prozent. In Kanada ging die Reserve nur geringfügig von 19,7 auf ebenfalls 18,5 Prozent zurück. (…)

Die Goldbestände der Bundesbank von 3.350 Tonnen sind die zweitgrößten weltweit nach denen der USA. 51 Prozent der Goldreserven der Bundesbank liegen demnach in Frankfurt. Rund 37 Prozent lagern in New York, etwas mehr als zwölf Prozent in London. Weiterlesen auf deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

+++ SATIRE +++

Die Arbeit von Merz in einfachen Worten erklärt

Die Arbeit von Merz in einfachen Worten erklärt🤔 pic.twitter.com/pVvXRjBEfY — Steffen Unger (@unger2701) September 2, 2026

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