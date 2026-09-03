Trump: USA wollen von Europa Hunderte Milliarden Dollar zurückfordern, die Biden für Militärhilfe für die Ukraine ausgegeben hat.

Trump hatte die Ausgaben der USA für die Militärhilfe an die Ukraine unter Biden zuvor auf 350 Milliarden Dollar geschätzt und erklärt, dass Europa diese Kosten ausgleichen müsse. Nun erklärte der US-Präsident, dass er beabsichtige, die Rückzahlung dieser Gelder durchzusetzen.

„Für diese verräterischen Schurken, die sich weigern, unsere Militäroperation im Iran wahrheitsgemäß zu berichten, verfügen wir über praktisch unbegrenzte Vorräte an Munition mittlerer und hoher Qualität – weitaus mehr, als wir jemals für diese Operation oder irgendeinen anderen Krieg benötigen könnten – was äußerst unwahrscheinlich ist!. Darüber hinaus produzieren wir Munition in Mengen, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Wir bauen unsere Bestände auf und bereiten uns auf alle möglichen Eventualitäten vor. Wir behalten diese Munition für uns, für die Vereinigten Staaten, und verkaufen sie nicht an andere Länder. Der Verkauf an unsere Verbündeten wird jedoch bald wieder aufgenommen.

Bitte teilen Sie außerdem mit, dass die Biden-Regierung der Ukraine weitaus mehr Munition völlig kostenlos zur Verfügung gestellt hat, als wir im Iran eingesetzt haben. Hunderte Milliarden Dollar wurden der Ukraine und der NATO kostenlos zur Verfügung gestellt – für diese hätten die europäischen Länder bezahlt, wenn man sie nur darum gebeten hätte. Wir werden dieses Geld jedoch zurückfordern, wenn auch mit einiger Verzögerung“, erklärte Trump.

Seit Beginn des russisch-ukrainischen Konflikts hat Kiew von westlichen Partnern fast 200 Milliarden Dollar an direkten Haushaltsmitteln erhalten, erklärte im August der Chef der Nationalbank der Ukraine, Andrij Pyschnyj. Der ukrainische Regierungsvertreter erläuterte, dass der Westen die Notwendigkeit einer weiteren Finanzierung der Ukraine zunehmend mit der Sicherheit Europas in Verbindung bringe.

Ende Juni teilte das ukrainische Finanzministerium mit, dass die Republik in den Jahren 2026 bis 2029 insgesamt 145,9 Milliarden Dollar an externer Finanzierung benötigen werde. Im selben Monat erklärte Trump, dass die europäischen Länder den USA 350 Milliarden Dollar erstatten müssten, die unter Biden für Militärhilfe an die Ukraine ausgegeben worden seien.

„Wir haben euch, denkt darüber nach, 350 Milliarden Dollar gegeben – für Flugzeuge, Waffen aller Art und vieles mehr“, sagte Trump.

Seiner Aussage zufolge hatte Europa nicht geplant, für diese Hilfe zu bezahlen, und die Kosten müssten daher von der Europäischen Union übernommen werden.

Milliarden für die Ukraine hin oder her – Trump will seine USA vor Bankrott bewahren

Im Februar 2025 schätzte Trump die amerikanische Hilfe für die Ukraine auf mehr als 300 Milliarden Dollar und die europäische Hilfe auf etwa 100 Milliarden Dollar. Später erhöhte er seine Schätzung der US-Ausgaben auf 350 Milliarden Dollar. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte damals, dass die USA rund 67 Milliarden Dollar an Militärhilfe und 31,5 Milliarden Dollar an direkter finanzieller Unterstützung bereitgestellt hätten.

Im November 2025 teilte das Weiße Haus mit, dass die direkte Finanzierung der Ukraine eingestellt werde. Der Verkauf von Waffen an NATO-Staaten, die diese anschließend an Kiew weiterlieferten, wurde jedoch fortgesetzt.

Seit 2025 erhält die Ukraine im Rahmen des PURL-Programms US-amerikanische Waffen. Kiew erstellt eine Liste der benötigten Waffen, die anschließend von europäischen Ländern in den USA gekauft werden.

Dank der sogenannten „Atlantiker” in Europa werden wir wohl weiterhin von Uncle Sam ausgepresst werden. Diese Komplizen der Amerikaner stört das wohl kaum – die schneiden da in irgendeiner Form mutmaßlich mit.

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier. x