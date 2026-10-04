Merz überraschend in Kiew eingetroffen

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Bundeskanzler reist unangekündigt in die ukrainische Hauptstadt.Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sind zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Nach Angaben der Agentur kam Merz am Morgen des 4. Oktober überraschend in der ukrainischen Hauptstadt an. Begleitet wird der Bundeskanzler von Wirtschaftsministerin Reiche sowie einer Wirtschaftsdelegation.

Erneute Geldspritze darf natürlich nicht fehlen

Wie die Bundesregierung mitteilte, will Merz ein neues Hilfspaket für die Ukraine ankündigen. Dieses umfasst eine Milliarde Euro an militärischer Unterstützung sowie weitere 350 Millionen Euro für die Instandsetzung des ukrainischen Energiesektors. Zudem wird die Unterzeichnung eines Abkommens über die gemeinsame Produktion von Drohnen erwartet.

„Die Ukraine braucht in den kommenden Wochen unsere volle Unterstützung“, sagte Merz.

Zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass der Bundeskanzler zugesagt habe, die Unterstützung der Ukraine trotz des wachsenden Unmuts in Teilen der deutschen Bevölkerung fortzusetzen und betonte, dass er von seinem bisherigen Kurs gegenüber der Ukraine „keinen Millimeter“ abrücken werde.

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