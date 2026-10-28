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MEP FPÖ Vilimsky zu neuen Russland-Sanktionen – EU muss ihre Kriegspolitik endlich beenden

VonELA

28. 10. 2026 #EU, #Kriegspolitik endlich beenden, #Russland-Sanktionen,#Vilimsky
Bild: MEP Harald Vilimsky European Union 2026 - Source: EP

Während die USA auf Friedensverhandlungen setzen, treibt Brüssel die nächste Sanktionsrunde gegen Russland voran.

„Während die Europäische Union heute offenbar nichts Besseres zu tun hat, als erneut Sanktionen gegen Russland auf den Weg zu bringen, bleibt die dringend notwendige Diplomatie weiterhin auf der Strecke. Gerade an diesem Wochenende bemühte sich US-Präsident Donald Trump erneut darum, Bewegung in die Friedensverhandlungen zu bringen und eine politische Lösung für den Ukraine-Krieg zu finden. Doch anstatt diese Bemühungen zu unterstützen, setzt Brüssel stur auf weitere Eskalation und gießt damit immer neues Öl ins Feuer“, kritisierte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament.

„Es ist schlicht unfassbar, mit welcher politischen Realitätsverweigerung die Brüsseler Bubble an ihrem völlig verfehlten Kurs festhält. Wie viele Sanktionspakete sollen denn noch beschlossen, wie viele Milliarden noch ausgegeben und wie viele Waffen noch geliefert werden, bevor man endlich begreift, dass dieser Krieg nur am Verhandlungstisch beendet werden kann? Statt endlich eine diplomatische Lösung voranzutreiben, setzt die EU weiterhin auf eine Politik, die jede ernsthafte Friedensperspektive in den Hintergrund drängt“, stellte Vilimsky klar.

„Die Europäische Union muss ihren gescheiterten Sanktionskurs endlich beenden und aufhören, immer neue Eskalationsschritte als politische Strategie zu verkaufen. Europa braucht keine Kriegsverlängerung aus Brüssel, sondern eine Politik, die sich mit aller Kraft für Frieden, Diplomatie und Verhandlungen einsetzt. Wer tatsächlich Frieden will, muss endlich aufhören, ausschließlich auf Sanktionen und Waffenlieferungen zu setzen. Mit dieser fatalen Politik muss ein für alle Mal Schluss sein!“, betonte Vilimsky abschließend.

***

Harald Vilimsky ist FPÖ Delegationsleiter im EU-Parlament | Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten (AFET) | Stv. Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)

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Von ELA

2 Kommentare zu „MEP FPÖ Vilimsky zu neuen Russland-Sanktionen – EU muss ihre Kriegspolitik endlich beenden“

  2. Die KRIEGSTREIBER der EU wollen weiter die längst immensen MILITÄR-AUSGABEN weiter steigern lassen, den EU-LÄNDERN damit wenig „LUFT“ für ihre „normale“ WEITERENTWIKLUNG lassen, sie also in ständiger ABHÄNGIGKEIT zu halten ?
    Langsam „wehren“ sich aber die EU-LÄNDER, sie scheinen es „begriffen“ zu haben, dass auch ständige „unsinnige“ SANKTIONEN nur der eigenen Wirtschaft in jeder BEZIEHUNG schaden ?
    Der „geldverschlingende „MOLOCH-EU“ gehört daher umgehend „aufgelöst“, er ist nur noch eine LAST für die WIRTSCHAFT der allermeisten EU-LÄNDER ? Wann begreifen sie es, und „weisen Brüssel“ in seine „SCHRANKEN“ ?

    Antworten

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