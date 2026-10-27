Wie Crack Berlin überflutet – Drogenhotspots in der ganzen Stadt

Politische Isolation Russlands durch Euro-NATO gebrochen + Nach Wahlsieg: Lula-Verbündete fordern Passentzug und Verhaftung des Oppositionskandidaten + ITALIEN: Randalierender Mob greift Polizei an + Massaker in Äthiopien: 60 Christen brutal von Moslems abgeschlachtet + NATO übt Einmarsch in die Ukraine +

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Politische Isolation Russlands durch Euro-NATO gebrochen

Finnland und Norwegen haben soeben einen außerordentlich wichtigen Schritt gesetzt. Sie haben Putin angerufen und damit nicht nur die politische Isolation Russlands durch die Euro-NATO gebrochen, sondern auch Ereignisse in Gang gesetzt, um die militärisch-sicherheitspolitischen Spannungen zwischen Euro-NATO und Russland abzubauen.

Der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre haben Putin am Dienstag angerufen, um die bevorstehende Wiederaufnahme der trilateralen Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi im nächsten Monat zu erörtern. Sie sind die ersten Mainstream-Mitglieder der Europäischen NATO (E-NATO) – die den russlandfreundlichen ehemaligen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und den gleichgesinnten slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico ausschließt –, die die politische Isolation Russlands durch den Block durchbrochen haben. Weiterlesen auf tkp.at

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Nach Wahlsieg: Lula-Verbündete fordern Passentzug und Verhaftung des Oppositionskandidaten

Der Wahlsieg Lulas war nur wenige Stunden alt, da forderten schon mehrere Verbündete des brasilianischen Präsidenten den Passentzug und teils sogar die Verhaftung des unterlegenen Oppositionskandidaten Flávio Bolsonaro.

Ein entsprechender Antrag wurde bereits gestellt. Nach der Wiederwahl des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva bei der Stichwahl am Sonntag gibt es erste Hinweise darauf, wie er nun regieren dürfte: Bei seiner Wahlfeier erklärte der Sozialist, dass die Wahrheit über die Lüge triumphiert habe. Dabei machte er auch „ausländische Einmischung“ für den Wahlablauf verantwortlich – deshalb forderte er eine Regulierung der sozialen Medien. Weiterlesen auf apollo-news.net

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ITALIEN: Randalierender Mob greift Polizei an

Nachdem sie die Schwächen in Frankreich erkannt haben, greift der randalierende Mob brutal die Polizeikräfte in Italien an.

Die einzige Antwort aller europäischen Nationen, die von diesem Unsinn geplagt werden, ist die Durchsetzung von Recht und Ordnung: Truppeneinsatz, Ausgangssperren, Massenverhaftungen und Massenabschiebungen!

🚨 HOLY CRAP! Rogue rioters are now ATTACKING POLICE in ITALY after they saw the weakness in France It’s spreading. The cells are AWAKENING. The only response from every European nation plagued by this BS is law and order, sending in the troops, placing curfews, mass arrests and MASS DEPORTATIONS! https://t.co/S1fb4UFQF3 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 18, 2026



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Massaker in Äthiopien: 60 Christen brutal von Moslems abgeschlachtet

Bewaffnete Mörderbanden ziehen durch christliche Dörfer in Äthiopien und richten ein Blutbad an. Mindestens 60 orthodoxe Christen wurden innerhalb weniger Tage ermordet, darunter auch Kinder.

Die Massaker ereigneten sich in einer mehrheitlich moslemischen Region, in der religiöse Extremisten bereits zuvor blutige Angriffe auf Christen verübten. Seit Jahren werden die Gläubigen terrorisiert, während die Regierung kaum etwas dagegen unternimmt.

Bewaffnete Moslems ziehen von Haus zu Haus, erschießen oder erstechen die Bewohner. Im äthiopischen Oromia hat sich ein weiteres Massaker an orthodoxen Christen ereignet. Bei den Überfällen auf Chole und Birbo im Bezirk Shirka am 24. Oktober fielen bewaffnete Moslem-Banden über die Dorfbewohner her. Augenzeugen berichten von stundenlangen Angriffen, bei denen die Mörder mit Sturmgewehren und Messern vorgingen. Frauen, alte Menschen und Kinder wurden getötet. Ein Überlebender schilderte gegenüber BBC Amharic, wie die Angreifer das Dorf von allen Seiten einkesselten. Sein 75 Jahre alter Vater wurde ermordet. Selbst die eintreffenden Sicherheitskräfte konnten das Blutbad nicht stoppen. Weiterlesen auf report24.news

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NATO übt Einmarsch in die Ukraine

Heimlich, still und leise laufen in Europa Pläne für eine neue militärische Eskalation mit Russland: Westliche Truppen sollen nach einem möglichen Waffenstillstand in die Ukraine einmarschieren. NATO-Soldaten auf ukrainischem Boden – direkt vor Russlands Haustür! Ein Szenario mit gewaltigem Konfliktpotenzial.

Der angestrebte NATO-Beitritt der Ukraine und die mögliche Stationierung von NATO-Truppen und NATO‑Waffensystemen waren einer der Gründe für den Kriegseintritt der Russischen Föderation im Jahr 2022. Dennoch rücken manche europäische NATO-Länder auch nach viereinhalb Jahren Krieg nicht von ihrem Bestreben ab, NATO-Truppen in das umkämpfte osteuropäische Land zu verlegen. Dies soll im Rahmen einer sogenannten „Friedensmission“ nach dem Erreichen eines Waffenstillstands geschehen.

Ein entsprechendes Militärmanöver hatten der französische Präsident Emmanuel Macron und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk bereits im Juni dieses Jahres angekündigt. Demnach sollten Frankreich und Großbritannien zusammen mit dem Gastgeberland Polen im Herbst 2026 die Bereitstellung von konkreten Sicherheitsgarantien für die Ukraine und die benachbarten Länder üben. Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Wirtschaftsrat-Boss: Deutschland bestraft Bürger, die selbst fürs Alter vorsorgen

Wolfgang Steiger warnt vor einer Erosion privaten Eigentums in Deutschland und fordert mehr Vermögensbildung, weniger Umverteilung und steuerliche Entlastungen. (…)

Für Steiger beginnt Vermögensbildung allerdings schon früher: „Kein Vermögensaufbau funktioniert ohne verfügbares Kapital. Der größte Teil der Bevölkerung erwirtschaftet sein verfügbares Kapital durch seine Arbeitskraft. In kaum einem anderen Land müssen die Bürger so hohe Steuern und Beiträge abführen wie in Deutschland. Entsprechend weniger Kapital bleibt nach den Lebenshaltungskosten für den Vermögensaufbau übrig. Weiterlesen auf nius.de

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Wie Crack Berlin überflutet – Drogenhotspots in der ganzen Stadt

Einst hatte Berlin mit einzelnen Drogenschwerpunkten zu kämpfen. Inzwischen ist die ganze Stadt ein Drogen-Hotspot geworden. Die Behörden sind überfordert. (…)

Raphael Schubert von der Fixpunkt gGmbH, einer Berliner Drogenhilfe-Organisation, kennt diese Entwicklung. Früher habe man in Berlin klar einzelne Drogenhotspots ausmachen können. Inzwischen verteile sich die Problematik „zunehmend in der gesamten Stadt, was Konsum und Aufenthalt betrifft“, sagt Schubert. (…)

Polizisten und Sozialarbeiter stellen eine zunehmende Verelendung fest. Verschärft wird sie durch ein verändertes Konsumverhalten: In Teilen der Szene löst Crack Heroin als wichtigste Droge ab. Crack ist leicht herzustellen. Konsumenten oder Kleindealer kochen Kokain mit Natron oder Backpulver auf, so entstehen die rauchbaren Steine. Via berliner-zeitung.de

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