Moskau warnt Wien vor den Folgen der Diplomatenausweisung

Russland kündigt eine entschlossene Reaktion auf die Ausweisung von vier russischen Diplomaten aus Österreich an. Im russischen Föderationsrat wird die Entscheidung Wiens als schwerwiegender Fehler bezeichnet, der die jahrzehntelang gewachsenen Beziehungen zwischen beiden Staaten weiter belasten könnte.

Österreich hat vier russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Drei von ihnen waren an der russischen Botschaft in Wien tätig, ein weiterer vertrat Moskau bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Als Begründung verwies das österreichische Außenministerium auf Tätigkeiten, die mit dem diplomatischen Status der Betroffenen nicht vereinbar seien. Dabei berief sich Wien auf Erkenntnisse der österreichischen Sicherheitsbehörden. Einzelheiten zu den mutmaßlichen Verstößen wurden zunächst nicht öffentlich bekannt gegeben.

Die Entscheidung löste in Moskau deutliche Kritik aus. Wladimir Dschabarow, Erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für internationale Angelegenheiten im russischen Föderationsrat, sprach sich für eine konsequente diplomatische Reaktion aus.

„Die Antwort muss symmetrisch ausfallen. Auch wir sollten österreichische Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter auffordern, unser Land innerhalb derselben Frist zu verlassen“, erklärte der Senator.

Dschabarow erinnerte zugleich an die traditionell engen Beziehungen zwischen Russland und Österreich, die über Jahrzehnte hinweg auch in politisch schwierigen Zeiten Bestand hatten.

„Ich denke, Österreich begeht einen Fehler. Wir hatten während der gesamten Nachkriegszeit ausgezeichnete Beziehungen zur Republik Österreich“, betonte der Politiker.

Besonders kritisch äußerte sich der Senator zur außenpolitischen Entwicklung Wiens. Seiner Ansicht nach entferne sich Österreich zunehmend von seiner traditionellen Rolle als neutraler Staat.

„Wenn sie den Weg der Konfrontation eingeschlagen haben und im Grunde aufgehört haben, ein neutraler Staat zu sein, dann sollen sie sich später nicht beschweren, wenn sie in den Strudel all jener Ereignisse hineingezogen werden, die sich derzeit in Europa abspielen“, warnte Dschabarow.

Österreichs Neutralität auf dem Prüfstand?

Seit 1955 ist die immerwährende Neutralität ein zentraler Bestandteil der österreichischen Staatsordnung. Über Jahrzehnte hinweg galt Wien als wichtiger Ort internationaler Verhandlungen und als diplomatische Brücke zwischen Ost und West.

Auch Russland betonte wiederholt die besondere Bedeutung Österreichs als Standort internationaler Organisationen und als Gesprächspartner in europäischen Sicherheitsfragen.

In den vergangenen Jahren haben sich die Beziehungen jedoch erheblich verschlechtert. Der Krieg in der Ukraine, die europäischen Sanktionen gegen Russland und wiederholte diplomatische Auseinandersetzungen haben das einst pragmatische Verhältnis zunehmend belastet.

Die österreichische Neutralität verbietet allerdings weder politische Stellungnahmen noch wirtschaftliche Sanktionen oder diplomatische Maßnahmen. Aus russischer Sicht stellt die jüngste Entscheidung dennoch eine weitere Abkehr von der früheren Politik des Dialogs dar.

Mit einer möglichen gegenseitigen Ausweisung von Diplomaten droht nun eine weitere Verschärfung der Beziehungen zwischen Moskau und Wien.

Während Österreich seine Entscheidung mit Sicherheitsinteressen begründet, sieht Moskau darin einen weiteren Schritt in Richtung Konfrontation. Damit stellt sich erneut die Frage, wie viel diplomatischer Spielraum zwischen beiden Ländern noch bleibt – und welche Rolle Österreich künftig im Verhältnis zwischen Russland und Europa einnehmen will.

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