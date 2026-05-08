Bild: UME & AI

Die Straße von Hormuz zählt zu den wichtigsten Handelsrouten der Welt. Seit Ende Februar 2026 ist die strategisch bedeutende Meerenge dank des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der USA und Israel weitgehend blockiert – mit dramatischen Folgen für Energieversorgung, Industrie und globale Lieferketten.

Experten warnen bereits vor einer möglichen weltweiten Rezession, sollten sich die Spannungen im Nahen Osten weiter verschärfen.

Eine der wichtigsten Handelsadern der Welt steht still

Von REDAKTION | Normalerweise passieren täglich zahlreiche Öl- und Gastanker die Straße von Hormuz. Rund 20 Prozent des weltweiten Öltransports sowie große Mengen an Flüssigerdgas (LNG) werden über diese Route verschifft. Doch der anhaltende Konflikt in der Region hat den Schiffsverkehr nahezu zum Erliegen gebracht.

Derzeit schaffen es lediglich fünf bis zwanzig Prozent der üblichen Schiffe durch die Meerenge. Viele Tanker und Frachter sitzen fest oder müssen auf deutlich längere Alternativrouten ausweichen. Besonders betroffen ist die Umfahrung über das Kap der Guten Hoffnung, die Transporte um Wochen verlängert und die Kosten massiv erhöht.

Zwar laufen diplomatische Gespräche über eine mögliche Waffenruhe, doch eine vollständige Entspannung scheint aktuell nicht in Sicht. Experten rechnen damit, dass sich die Auswirkungen noch über Monate hinziehen könnten, da der Plan der Agressoren Israel und USA, den Iran per Blitzkrieg zu erledigen in die Hose ging.

Energiepreise steigen weltweit

Die unmittelbaren Folgen zeigen sich vor allem auf den Energiemärkten. Die Verknappung von Öl und Gas treibt die Preise für Rohöl, Diesel, Benzin und Kerosin weltweit nach oben. Raffinerien geraten zunehmend unter Druck, während Staaten beginnen, strategische Reserven anzuzapfen.

Die Energie- und Wirtschaftskrise abzufedern wäre für Europa zwar möglich, nur musste man dann die selbstzerstörerischen Sanktionen zumindest teilweise rückgängig machen. Dazu ist unsere „Wertegemeinschaft“ allerdings nicht bereit, noch dazu wo die Wirtschaftskrise die „einfachen“ Bürger trifft. Die EU-Eliten leben weiterhin in Saus und Braus.

Doch die Krise betrifft längst nicht mehr nur die Energiebranche. Auch wichtige petrochemische Vorprodukte fehlen zunehmend auf dem Weltmarkt. Besonders betroffen sind:

Kunststoffe und Verpackungsmaterialien

Ammoniak und Düngemittel

Chemische Grundstoffe für Industrie und Landwirtschaft

Dadurch geraten auch Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion unter Druck. Höhere Produktionskosten könnten sich in den kommenden Monaten deutlich in den Verbraucherpreisen bemerkbar machen.

Industrie und Logistik kämpfen mit Lieferengpässen

Die Auswirkungen reichen inzwischen tief in internationale Lieferketten hinein. Reedereien meiden die Region aufgrund hoher Sicherheitsrisiken oder verlangen enorme Kriegsrisikozuschläge. Gleichzeitig steigen die Frachtraten rapide an.

Besonders kritisch ist die Lage für Branchen mit komplexen globalen Lieferketten:

Halbleiterindustrie

Batteriehersteller

Automobilindustrie

Maschinenbau

Elektronikproduktion

Verzögerungen in Häfen und verlängerte Transportwege sorgen bereits jetzt für Engpässe bei Vorprodukten und Bauteilen. Unternehmen berichten von steigenden Produktionskosten und drohenden Lieferverzögerungen.

Nach Einschätzung von Wirtschaftsexperten könnten Exporte im Wert von bis zu 1,2 Billionen US-Dollar pro Jahr langfristig beeinträchtigt werden.

Unternehmen reagieren mit Notfallstrategien

Noch können einige Ausfälle durch Lagerbestände und Reserven abgefedert werden. Doch je länger die Blockade andauert, desto größer wird der Druck auf Unternehmen und Verbraucher.

Viele Firmen arbeiten inzwischen an neuen Sicherheitsstrategien:

Diversifizierung von Lieferketten

Aufbau größerer Lagerbestände

Suche nach alternativen Lieferanten

Verlagerung von Produktionsstandorten

Auch Regierungen bereiten sich auf mögliche Versorgungskrisen vor und entwickeln Notfallpläne für Energieversorgung und Industrieproduktion.

Gefahr für die Weltwirtschaft wächst

Die Blockade der Straße von Hormuz zeigt erneut, wie verwundbar die globalisierte Wirtschaft gegenüber geopolitischen Krisen ist. Bereits kurze Unterbrechungen zentraler Handelsrouten können weltweit Preissteigerungen, Produktionsprobleme und wirtschaftliche Unsicherheit auslösen.

Sollte sich die Lage im Nahen Osten nicht rasch entspannen, drohen weitreichende Folgen für Verbraucher, Unternehmen und die globale Konjunktur. Die kommenden Wochen könnten entscheidend dafür werden, ob die Weltwirtschaft einen weiteren schweren Schock vermeiden kann.



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