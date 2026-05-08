Folgen der Straße von Hormuz Blockade: Weltwirtschaftskrise droht

Die Straße von Hormuz zählt zu den wichtigsten Handelsrouten der Welt. Seit Ende Februar 2026 ist die strategisch bedeutende Meerenge dank des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der USA und Israel weitgehend blockiert – mit dramatischen Folgen für Energieversorgung, Industrie und globale Lieferketten.
Experten warnen bereits vor einer möglichen weltweiten Rezession, sollten sich die Spannungen im Nahen Osten weiter verschärfen.
Eine der wichtigsten Handelsadern der Welt steht still
Von REDAKTION | Normalerweise passieren täglich zahlreiche Öl- und Gastanker die Straße von Hormuz. Rund 20 Prozent des weltweiten Öltransports sowie große Mengen an Flüssigerdgas (LNG) werden über diese Route verschifft. Doch der anhaltende Konflikt in der Region hat den Schiffsverkehr nahezu zum Erliegen gebracht.
Derzeit schaffen es lediglich fünf bis zwanzig Prozent der üblichen Schiffe durch die Meerenge. Viele Tanker und Frachter sitzen fest oder müssen auf deutlich längere Alternativrouten ausweichen. Besonders betroffen ist die Umfahrung über das Kap der Guten Hoffnung, die Transporte um Wochen verlängert und die Kosten massiv erhöht.
Zwar laufen diplomatische Gespräche über eine mögliche Waffenruhe, doch eine vollständige Entspannung scheint aktuell nicht in Sicht. Experten rechnen damit, dass sich die Auswirkungen noch über Monate hinziehen könnten, da der Plan der Agressoren Israel und USA, den Iran per Blitzkrieg zu erledigen in die Hose ging.
Energiepreise steigen weltweit
Die unmittelbaren Folgen zeigen sich vor allem auf den Energiemärkten. Die Verknappung von Öl und Gas treibt die Preise für Rohöl, Diesel, Benzin und Kerosin weltweit nach oben. Raffinerien geraten zunehmend unter Druck, während Staaten beginnen, strategische Reserven anzuzapfen.
Die Energie- und Wirtschaftskrise abzufedern wäre für Europa zwar möglich, nur musste man dann die selbstzerstörerischen Sanktionen zumindest teilweise rückgängig machen. Dazu ist unsere „Wertegemeinschaft“ allerdings nicht bereit, noch dazu wo die Wirtschaftskrise die „einfachen“ Bürger trifft. Die EU-Eliten leben weiterhin in Saus und Braus.
Doch die Krise betrifft längst nicht mehr nur die Energiebranche. Auch wichtige petrochemische Vorprodukte fehlen zunehmend auf dem Weltmarkt. Besonders betroffen sind:
- Kunststoffe und Verpackungsmaterialien
- Ammoniak und Düngemittel
- Chemische Grundstoffe für Industrie und Landwirtschaft
Dadurch geraten auch Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion unter Druck. Höhere Produktionskosten könnten sich in den kommenden Monaten deutlich in den Verbraucherpreisen bemerkbar machen.
Industrie und Logistik kämpfen mit Lieferengpässen
Die Auswirkungen reichen inzwischen tief in internationale Lieferketten hinein. Reedereien meiden die Region aufgrund hoher Sicherheitsrisiken oder verlangen enorme Kriegsrisikozuschläge. Gleichzeitig steigen die Frachtraten rapide an.
Besonders kritisch ist die Lage für Branchen mit komplexen globalen Lieferketten:
- Halbleiterindustrie
- Batteriehersteller
- Automobilindustrie
- Maschinenbau
- Elektronikproduktion
Verzögerungen in Häfen und verlängerte Transportwege sorgen bereits jetzt für Engpässe bei Vorprodukten und Bauteilen. Unternehmen berichten von steigenden Produktionskosten und drohenden Lieferverzögerungen.
Nach Einschätzung von Wirtschaftsexperten könnten Exporte im Wert von bis zu 1,2 Billionen US-Dollar pro Jahr langfristig beeinträchtigt werden.
Unternehmen reagieren mit Notfallstrategien
Noch können einige Ausfälle durch Lagerbestände und Reserven abgefedert werden. Doch je länger die Blockade andauert, desto größer wird der Druck auf Unternehmen und Verbraucher.
Viele Firmen arbeiten inzwischen an neuen Sicherheitsstrategien:
- Diversifizierung von Lieferketten
- Aufbau größerer Lagerbestände
- Suche nach alternativen Lieferanten
- Verlagerung von Produktionsstandorten
Auch Regierungen bereiten sich auf mögliche Versorgungskrisen vor und entwickeln Notfallpläne für Energieversorgung und Industrieproduktion.
Gefahr für die Weltwirtschaft wächst
Die Blockade der Straße von Hormuz zeigt erneut, wie verwundbar die globalisierte Wirtschaft gegenüber geopolitischen Krisen ist. Bereits kurze Unterbrechungen zentraler Handelsrouten können weltweit Preissteigerungen, Produktionsprobleme und wirtschaftliche Unsicherheit auslösen.
Sollte sich die Lage im Nahen Osten nicht rasch entspannen, drohen weitreichende Folgen für Verbraucher, Unternehmen und die globale Konjunktur. Die kommenden Wochen könnten entscheidend dafür werden, ob die Weltwirtschaft einen weiteren schweren Schock vermeiden kann.
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12 Gedanken zu „Folgen der Straße von Hormuz Blockade: Weltwirtschaftskrise droht“
„Der Blitzkrieg“ der Israelis mit den Dienern aus den USA wurde zu einem Rohrkrepierer.
Diese „STRASSE von HORMUZ“ wird besonders der INDUSTRIE-WELT die größten SCHÄDEN verursachen, wenn diese nicht sogar zu bleibender STÖRUNG
„ausartet“ ? In vielen Ländern wir deren WIRTSCHAFTS-LEISTUNG drastisch einbrechen, die kommenden FOLGEN tragen die Bürger durch den VERLUST ihrer ARBEITSPLÄTZE, durch INFLATION und den täglichen VERTEUERUNGEN größten AUSMASSES. Es werden danach auch schlimme FOLGEN für die MIGRATION von Fremden eintreten, da „MILCH und HONIG“ nicht mehr fließen werden. Ich kann mir dabei auch bürgerkriegsähnliche AUSEINANDER-SETZUNGEN vorstellen ? Die USA ist dabei wieder wie beim ersten WK, sowie den zweiten WK in Europa völlig „unbeteiligt“, da sie die ZUGÄNGE zu ENERGIE vor der Haustür haben ?
Bestimmt sind Merz, Merkel, Klingbeil Baerbock und vor allem Habeck schuld. Und die AfD ist kurz davor, die Welt zu retten 😉
Herr Schmitz, die von ihnen genannten Personen sind, oder besser waren, nicht so bedeutend, dass sie die Weltpolitik beeinfussen konnten (bzw. was Merz betrifft noch immer könnten).
Diese erbärmlichen Kreaturen hatten (bzw. haben) lediglich den Auftrag Deutschland zu zerstören und zu Gunsten allermöglichen Falotten auszubeuten.
Auf der einen Seite werden die von anglomaerikanischen Seilschaften installiert und auf der anderen Seite werden die von Leuten wie ihnen gewählt.
Genau deshalb hat man die Mainstreammedien im Griff, damit Leute mit – sagen wir es höflich – nicht sehr hoher Intelligenz sich so verhalten, wie sie es praktizieren.
Ich finde, die Intelligenzverteilung ist genau andersherum, als Sie es meinen.
intelligenz ist
anscheinend
die kinderkrippe
der blödheiten…
wenn man hier so
mitliest;)
Moin Holger
Doch die genannten Figuren waren sehr bedeutend, denn die Welt hat seit dick & doof nicht mehr so herzlich gelacht. Vergleich doch mal selbst!
Horch & Gugg: https://youtu.be/k_fEMph5Vuc
mfg
Europa kriegt einen energiepolitischen Doppelschlag ab. Rußland liefert nicht mehr und die Lieferungen aus dem Golf bleiben aus. Das bedeutet K.O. in 3 Sekunden (Monaten). Moskau fängt jetzt sogar an, die Druschba Pipeline abzubauen, da sie nicht mehr gebraucht wird. Glückwunsch an Brüssel. Durch die Wahlmanipulationen in Ungarn haben sie sich das eigene Bein weggeschossen. Orban kann nicht mehr auf Moskau einwirken. Da Rumänien jetzt aus der EU ausschert (der an die Macht geputschte EU-Kandidat wurde durch Mißtrauensvotum erledigt), war alles völlig sinnlos. Die Föhnfrisur hat nicht gewonnen, wie sie glaubt. Sie hat verloren. Durch die Drohnenbedrohung ist Putin jetzt zu aggressiven Maßnahmen genötigt, da die Russen langsam die Schnauze voll haben von den dauernden Explosionen. Sollte am 9. Mai was passieren, wird es schnell gehen. Diesmal macht es Putin richtig und erledigt die kriminellen Politiker und nicht die Infrastruktur. Dem S. in Kiew geb´ ich noch eine Woche. Danach wird sich die Föhnfrisur einen anderen Teufel suchen müssen. Falls sie noch einen findet.
Die Wahlmanipulationen fanden diesmal wohl eher nicht Ungarn sondern in Rumänien und Bulgarien statt. Die gesamten ehemaligen Ostblockstaaten einschließlich Ex-DDR sollten aus der EU rausgeschmissen werden. Für die Ex-DDR bedeutet das, dass sie auch wieder aus der BRD austreten muss.
„Weltwirtschaftskrise droht“
Ist das nicht gerade was die leute bezwecken wollen? Ich denke zum beispiel an das Morgenthau plan und noch mehr. Edom, Malek…
Moin
Ist schon erstaunlich das der Ausfall von „nur“ 20 % ? der weltweiten petrochemischen Erzeugnisse so ein Chaos anrichten! Warum sind die restlichen verbliebenen ACHTZIG PROZENT nicht in der Lage, den zwanzig prozentigen Ausfall zu kompensieren?
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Antwort: weil die westliche Wirtschaft von den nichtsnutzigen Politideologen beherrscht wird!
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Frage: Wer hat WIEDER das Chaos im Mittleren Osten begonnen?
Antwort: es waren WIEDER die Anglo/ Zionisten …
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mfg