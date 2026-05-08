Drosten fordert Medien-Zensur per „Qualitätssicherung“

Zu den schlimmsten Figuren der Corona-Zeit zählte Merkel-Virologe Christian Drosten. Bis heute gibt er sich uneinsichtig, verlangt nun sogar eine „Qualitätssicherung“ für Medien – er meint Kontrolle.
Von MARIA SCHNEIDER | Der Mann, noch immer Charité-Institutsdirektor, dessen unrühmliche, wenn nicht verbrecherische Rolle in der Coronazeit allen Deutschen in schlechtester Erinnerung ist, kann es nicht lassen. In einem Interview mit dem Magazin der Süddeutschen Zeitung verlangt er jetzt eine „Qualitätssicherung“ im Journalismus. Das klingt sehr nach einem gezielten Eingriff in die freie Berichterstattung, also nach Zensur.
In dem Gespräch spricht er von einer „Täuschung“, die suggeriere, dass Information guter Qualität „offenbar leicht verfügbar“ sei. Es gäbe jedoch beispielsweise viele YouTube-Videos, die irreführend daherkämen, weil hier eine Qualitätssicherung hier „komplett ausgesetzt“ habe.
Online-Plattformen drängelten sich zunehmend in die Öffentlichkeit und konterkarierten letztlich langjährige fachspezifische Ausbildungen, klagt Drosten. Die technischen Hürden zur Verbreitung von Informationen seien gesunken. Her müsse eine „gewollte Filterwirkung“, die dann „eine finanzielle Unterstützung von qualitätsgesicherten Informationsquellen vorantreibt“. Er sehe keinen anderen Weg, „als auf diese Weise einzuschreiten“.
„Er sollte lieber schweigen“
Die B.Z. Berlin bringt es auf den Punkt: „Christian Drosten ist seit 2020 in erheblicher Erklärungsnot. Da dreht er den Spieß um und erklärt diejenigen für schuldig, die seine Fehler aufgedeckt haben.“
Schon 2023 hatte der Fanatiker gefordert, es sollten nur die Wissenschaftler gehört werden, „die wirklich Experten sind“. Dies würde er am liebsten wohl selbst festlegen. Journalist Gunnar Schupelius in der B.Z.: „Drosten ist seit 2020 in erheblicher Erklärungsnot. Da dreht er den Spieß um und erklärt diejenigen, die seine Fehler aufgedeckt haben, für schuldig. Er sollte lieber schweigen.“
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9 Gedanken zu „Drosten fordert Medien-Zensur per „Qualitätssicherung““
Der mediengeile Wirrologe quält sich nur noch. Man sollte einen Süchtigen nicht um Rat fragen wenn es darum geht ihm seine Droge zu nehmen, schon gar nicht wenn diese mit kriminellen Mitteln erlangt wurde.
Unsere künstliche Welt der Smartphones ist nicht wirklich real. Sie ist virtuell, und in ihr sammeln die meisten von uns virtuelle Lebenserfahrungen.
Die Einsamkeit der Menge
https://www.world-scam.com/de/archive/66248/1249-die-einsamkeit-der-menge/
Ich frage mich ob sich dieser Typ überhaupt hat „impfen“ lassen. Aber selbst wenn nicht, wünsche ich ihm sämtliche Nebenwirkungen!
Wer will den glauben, dass der und seine GenössenInnen sich selbst und ihre Familien haben schlümpfen lassen wo die doch genau wussten und wissen, was es damit auf sich hat?
Meiner Ansicht nach.
,erst wenn diese Verbrecher vor einem Internationalen Gericht stehen, wird eine „Gerechte“ Strafe über sie gesprochen werden können. Lieber wäre mir natürlich, sie machen es wie der Schwule AH, dabei spart man sich eine Menge an Kosten.
Mit „Impf“-Beginn 2021: Krebssterblichkeit bei jungen Menschen nach Jahrzehnten deutlich angestiegen: https://www.fpoe.eu/hauser-krebssterblichkeit-bei-jungen-menschen-steigt-seit-2021-erstmals-seit-jahrzehnten-deutlich-an/
Hier das Video: https://youtu.be/zBhH5tuj13E
Das gibt es schon! Darüber sollte er sich keine sorgen machen? Deutschland hat sich schon lange in einem polizeistaat umgewandelt….
Wenn ich mich richtig erinnere gab es in der Coerinnazeit ein Interview in englischer Sprache mit ihm in dem er wenn ich mich richtig erinnere sagte bzgl. C: „There’s no desease.“ Finde das Video leider nicht mehr, vielleicht wurde es gelöscht, wer’s noch findet bitte posten.
Böse Zungen würden behaupten, dass es die echten Expärten waren/sind, die seine/n Fehler aufgedeckt haben. 😉
Meiner Ansicht nach.