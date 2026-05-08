ÖSTERREICH: Syrien zu unsicher für Intensivtäter und 46-fachen Schlepper

Ein Palästinenser, der 46 Flüchtlinge in einem Lkw nach Österreich geschleppt hatte, darf nicht in seine Heimat Syrien abgeschoben werden, da dort weiterhin Gefahr für Leben, Sicherheit und mangelde Grundversorgung besteht.
Intensivtäter mit krimineller Vorgeschichte
Der Schwerverbrecher war in Deutschland laut Gericht wegen Drogendelikten und Diebstählen verurteilt worden. In Ungarn erhielt der aus Syrien stammende und arabisch sprechende Palästinenser später eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Unmittelbar nach seiner Entlassung entfaltete er seine Potenziale diesmal als Schlepper erneut, indem er 46 Flüchtlinge bei brütender Hitze in einem Lkw in Österreich zurückließ. Als „Lohn” für sein „geglücktes” Schleppen darf der gemeingefährliche Intensivtäter nun in Österreich bleiben.
Das Signal gewisser Kreise an Schlepper lautet offenbar: „Macht nur weiter, euch passiert sowieso nichts, außer dass ihr in Zukunft von ungläubigen Schweinefressern durchgefüttert werdet.”
Stellungnahme der FPÖ:
„Regierung macht Österreich zum All-Inclusive-Resort für ausländische Schwerverbrecher!“
Die Freiheitlichen fordern einen sofortigen Stopp des Asylmissbrauchs und die konsequente Abschiebung ausländischer Straftäter statt eines Kuschelkurses, der Kriminalität fördert.
WIEN (OTS) – Mit Kritik reagierte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wonach ein in Österreich rechtskräftig verurteilter syrischer Schlepper und Schwerverbrecher trotz abgelehntem Asylantrag im Land bleiben darf. Für Darmann sei dieser Fall ein „Beweis für das totkranke Asylsystem und die völlige Untätigkeit der Verlierer-Regierung“.
„Dieser Fall ist ein weiterer, schockierender Beweis für das Totalversagen unseres Asyl- und Rechtssystems. Unser Land ist zum All-Inclusive-Resort für ausländische Schwerverbrecher verkommen. Ein verurteilter, menschenverachtender Schlepper, der als Gefahr für die Allgemeinheit eingestuft wird, darf auf Kosten der Steuerzahler hierbleiben. Dass die Rechtslage so etwas zulässt, beweist einmal mehr, wie fatal die Blockadehaltung der Verlierer-Koalition im Zusammenhang mit einem völligen Systemwechsel in der Asylpolitik ist!“, erklärte Darmann.
Besonders untragbar sei für den freiheitlichen Sicherheitssprecher die Tatsache, dass selbst das Gericht dem Mann eine „extreme Rücksichtslosigkeit“ und eine fortgesetzte „Gefahr für die Gemeinschaft“ attestiere, die Gesetzeslage aber eine Abschiebung verhindere. Hier zeige sich die ganze Heuchelei der Regierungsparteien, insbesondere der ÖVP.
„ÖVP-Innenminister Karner brüstet sich laufend mit seiner angeblich ‚konsequenten‘ Linie, doch die Realität sieht anders aus. Sein zahnloses System ist, das bei Schwerverbrechern wie diesem jämmerlich versagt, ist der beste Beweis dafür, dass unsere regelmäßig von der ÖVP abgelehnten Gesetzesanträge zur Verschärfung der Rechtslage bitte notwendig sind. Anstatt die Gesetze endlich zu straffen und für eine lückenlose Abschiebepraxis zu sorgen, schaut die Regierung tatenlos zu, wie unsere Sicherheit untergraben wird. Dieser Kuschelkurs für Kriminelle muss sofort beendet werden!“, so Darmann.
AUSTRIA FIRST berichtet ebenfalls über den Fall:
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13 Gedanken zu „ÖSTERREICH: Syrien zu unsicher für Intensivtäter und 46-fachen Schlepper“
Salomonische Lösung: Die Vorbildfachkraft darf in Österreich bleiben, aber nur solange sie sich ausschließlich in besagtem LKW aufhält. Unter eben diesen Bedingungen wie dessen damalige Schlepperware.
Ich hoffe, daß es ausländischen Schwerverbrechern und Verbrechern in Roben bald sehr ungemütlich gemacht wird, natürlich auf demokratischen Wegen.
Demokratie bedeutet „Volksherrschaft“, nicht „Volksfolgsamkeit“.
Wo herrscht heutzutage das Volk, wo gehorcht es nur?
Das ist kein Totalversagen, das ist m. A. n. volle Absicht.
Meiner Ansicht nach.
Ich zitiere aus „Superl.gen re GIER en die Welt, Teil 3“, wie immer verändere ich einige Worte in ihrer Schreibweise, aber nicht den Inhalt:
Zitat aus Fußnote 135 von S. 164 zur Echtheitder „Protokolle der Weisen von Ziön“:
„Die Frage ihrer ‚Echtheit‘ hat der Verfasser in Band I/Teil 1 der Buchreihe ‚Die „Protokolle der Weisen von Ziön“ – erfüllt!‘ (Durach 2004) eingehend untersucht; sie kann nicht definitiv, sondern nur mit einem vorsichtigen ‚vermutlich echt‘ beantwortet werden. Immerhin haben sich alle bisher vorgetragenen Fälschungshypothesen als eindeutig irrig herausgestellt, abgesehen davon, daß sie einander auch noch kraß widersprechen!“
Zitat von S. 164 zu bew.ffneten Konflikten vom Jom-Kippur-Kr.eg:
„…Falls er und zahlreiche andere seitdem den Erdball erschütternde ‚bew.ffnete Konflikte‘ von Afghänistan über den Jämen bis zum Südan keinen sonstwie erkennbaren Sinn haben sollten, so erfüllen sie doch jedenfalls buchstabengetreu (!) die folgende uralte Dröhung aus den berühmten ‚Protokollen der Weisen von Ziön‘: ‚…wir müssen alle Voelker durch Neid und H.ß, durch Streit und Kr.eg, ja selbst durch Entbehrungen, Hunger und Verbreitung von S euchen derart zermürben, daß die Nichtj.d.n keinen anderen Ausweg finden, als sich unserer Gäldm.cht und vollständigen Herr schaft zu unterwärfen. Geben wir den Voelkern eine Atempause, so dürfte der ersehnte Augenblick wohl niemals eintreten.‘ “
Zermürbungsstrategie ist das, was hier läuft bzw. inszeniert wird von diesen Superl.gen gem. vorgenannter Schrift.
Ich kann nur nochmal empfehlen, Euch diese Bände zuzulegen, zu lesen und die Informationen darin zu verbreiten wo und wie nur irgend möglich mit ebenfalls der Empfehlung an andere Interessierte, sich diese Bände von „Superl.gen re GIER en die Welt“ zuzulegen.
Meiner Ansicht nach.
bei jedem drecks asülillegalen
steht als absender usrael drauf…
wach endlich auf du hinters licht geführtes EUeuropa
Nee, da steht pseudomässianische SAT-AN-istische „Superl.gen“ drauf – da gehören genauso die Isse läm istenInnen zu wie die Täl müd istenInnen, die anderen J.d.nInnen. die ScheinkatholicsInnen und sonstige nebst -Innen. Stecken hinter den Kulissen alle unter einer Decke namens „SAT-KOR-AN-istenInnen“.
Lt. „Superl.gen re GIER en die Welt“.
Meiner Ansicht nach.
wieso abschieben??
das drecksgesindel im grosspacket jeweils mit einem lastenfallschirm
über mekka abwerfen…
wieso immer so kompliziert??
Als FallschirmspringerInnenübung. 😉
Meiner Ansicht nach.
Werte Frau von Ishtar,
hören Sie erst einmal auf die Deutsche Sprache zu verhunzen (Innen) oder liegen Ihnen die Grünen wie zb. Frau Schwarzer immer noch so am Herzen???
Man muss immer ein bisschen empathie haben mit seine mitmenschen…
du meinst wie mit
importierten negern
aus belgien, oder wegen
negern aus belgien
geflüchteten belgiern ?
😉