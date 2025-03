+ Nächster Job-Hammer: Siemens will 6000 Stellen streichen + Schlaganfälle bei Babies: Hebammen und Mediziner kritisieren Impfung + UN-Richterin hält sich Sklavin aus Afrika +

Unfassbar: Europäische Union zahlt Islamisten in Syrien 5,8 Milliarden Euro

Damit Islamistenführer Ahmed al-Scharaa an der Syrien-Konferenz in Brüssel teilnehmen konnte, hob die Europäische Union seinen Status als Terrorist auf. In Summe kann sich der blutrünstige Gotteskrieger über 5,8 Milliarden Euro freuen, welche der “Wertewesten” einem Syrien übergibt, bei dem man darauf hofft, dass es nicht wie das gestürzte Assad-Regime auf der Seite Russlands endet, sondern sich in Richtung NATO orientiert. Dafür fließt das Geld der Bürger westlicher “Demokratien” in Strömen – so wie das Blut auf den Straßen Syriens.

Anfang März wurden in Syrien je nach Quelle hunderte bis tausende Menschen ermordet, weil sie die falsche Religion hatten. All dies vor den Augen der neuen “Regierung”, welche von westlichen Medien wohlwollend als “Übergangsregierung” unter der Führung von “Übergangspräsident” Ahmed al-Scharaa bezeichnet wird. Dieser hat sich ein paar schöne Maßanzüge gekauft und ist damit über Nacht kein blutrünstiger Al-Quaida-Terrorist mehr. Vergessen ist auch sein Kriegsname, Abu Mohammad al-Julani. Weiterlesen auf report24.news

+++

Saß Michael Ballweg wegen dieses grünen Staatsanwalts 9 Monate in U-Haft?

Sensation am Montag im Prozess gegen Querdenken-Gründer Michael Ballweg vor dem Landgericht Stuttgart: Nach einem Drittel der mehr als 70 angesetzten Verhandlungstage hat das Landgericht Stuttgart vorgeschlagen, das Verfahren gegen den Stuttgarter Unternehmer wegen Geringfügigkeit einzustellen.

Eine massive Niederlage für die Staatsanwaltschaft, die vollmundige Anschuldigungen erhebt. Brisant: Einer der involvierten Staatsanwälte kandidierte 2024 für die Grünen und war von Beginn an in die Ermittlungen gegen Ballweg eingebunden.

Einig sind sich die Juristen am Landgericht definitiv nicht: Die Anklage, im Prozess vertreten durch Staatsanwältin Dr. Franziska Gräfe und Dr. Christian Schnabel, gab ebenfalls am Montag bekannt, an ihrem Vorhaben, eine Verurteilung Ballwegs zu erwirken, festzuhalten. In einer Mitteilung des Gerichts heißt es jedoch ausdrücklich, „dass weder hinsichtlich des Tatvorwurfs des versuchten Betruges in 9.450 Fällen noch hinsichtlich des Großteils der angeklagten versuchten Steuerhinterziehung bzw. vollendeten Steuerhinterziehung die Tatvorwürfe nachweisbar seien.“ Weiterlesen auf nius.de

+++

Nächster Job-Hammer: Siemens will 6000 Stellen streichen

Siemens will weltweit rund 6000 Jobs abbauen, 2850 davon in Deutschland. Betroffen ist vor allem das Automatisierungsgeschäft, in geringerem Maße auch das Geschäft mit Ladelösungen, teilte das Unternehmen mit.

Es ist der zweite Job-Hammer bei einem deutschen Konzern innerhalb 24 Stunden: Am Montag hatte Audi angekündigt, in Deutschland 7500 Stellen zu streichen. Siemens-Chef Roland Busch (60) hatte bereits im Herbst einen Stellenabbau im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich angekündigt, nun gibt es konkrete Zahlen.Veränderte Bedingungen in zentralen Märkten machten Anpassungen notwendig, hieß es von Siemens. „Insbesondere der deutsche Markt ist seit zwei Jahren rückläufig. Daher müssen Kapazitäten in Deutschland angepasst werden“, heißt es weiter. Weiterlesen auf bild.de

+++

Brand ausgebrochen: Elf Arbeiter bei Abrissarbeiten des AKW in Bayern verletzt

Bei Abrissarbeiten im AKW Grafenrheinfeld in Bayern wurden elf Arbeiter verletzt. Ein Brand sorgte für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Bei Abrissarbeiten am stillgelegten Atomkraftwerk Grafenrheinfeld in Unterfranken wurden nach Angaben der Polizei elf Arbeiter verletzt. Fünf der Betroffenen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, so die Polizei. Der Betreiber Preussenelektra berichtete hingegen von vier Personen, die zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht wurden. […] Im August 2024 wurden die markanten Bauwerke der Anlage, die beiden Kühltürme, erfolgreich gesprengt. Weiterlesen auf merkur.de

+++

Die 900 Jahre alte Vatikan Weltuntergangs-Prophezeiung taucht inmitten der Krankheit von Papst Franziskus wieder auf

Laut einem 900 Jahre alten Buch im Vatikan könnte der „Judgement Day“ bald bevorstehen, und Papst Franziskus könnte der letzte Führer der Kirche sein.

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat zu neuem Interesse an einem 900 Jahre alten Buch geführt, das als „Prophezeiung der Päpste“ („Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus“ – oder „Prophezeiung des Heiligen Bischofs Malachy, über die Päpste“) bekannt ist und welches behauptet, das Jahr des Jüngsten Gerichts vorherzusagen. Für diejenigen, die ihre Kenntnisse auffrischen wollen, ist das „Jüngste Gericht“ oder „das zweite Kommen Jesu Christi“ – der Tag, an dem Jesus zur Erde zurückkehrt, um die Menschheit zu richten und zu entscheiden, wer gerettet und wer verdammt sein wird. Weiterlesen auf euronews.com

Anm.: Die ältesten Mitarbreiter unseres Teams haben schon mindestens drei Weltuntergänge erlebt! Der letzte war 1999.



+++

Schlaganfälle bei Babies: Hebammen und Mediziner kritisieren Impfung

Kindliche Schlaganfall als Impfschaden, Hebammen berichten über Fehlgeburten und Auffälligkeiten bei Neugeborenen. Die Corona-Impfempfehlung für Schwangere beruht weiterhin auf dürftiger Datengrundlage.

Ein Salzburger Forscherteam hat eine neue Ursache für kindliche Schlaganfälle entdeckt: Impfnebenwirkungen. […]

Ärzte und Hebammen beobachten vermehrt Auffälligkeiten bei Kindern, die in Kontakt mit Corona-Impfungen gekommen sind. So erklärte ein deutsch-österreichisches Forscherteam kürzlich, es habe eine neue Ursache für kindliche Schlaganfälle entdeckt. Thrombosen hätten bei einem Neugeborenen mehrere Schlaganfälle verursacht. Das Kind hat überlebt. Die Analyse der Blutprobe des Babys habe einen „etwas komischen Befund“ gebracht. Weiterlesen auf tkp.at

+++

UN-Richterin hält sich Sklavin aus Afrika

Eine ugandische Richterin der Vereinten Nationen soll eine junge Afrikanerin als Haushälterin und Kindermädchen ausgebeutet haben. Sie wurde festgenommen – das Video der Verhaftung verbreitet sich im Netz.

Ein Gericht in Großbritannien hat die ugandische Richterin Lydia Mugambe wegen Sklaverei verurteilt. Sie war zuvor am Gerichtshof der Vereinten Nationen und zugleich am Obersten Gericht in Uganda tätig.

Laut Staatsanwaltschaft soll Mugambe ihre Position ausgenutzt haben, um einer jungen Frau aus Uganda eine reguläre Anstellung zu verweigern und sie dazu zu zwingen, kostenlos als Dienstmädchen für sie zu arbeiten sowie auf ihre Kinder aufzupassen.

Trotz der schweren Vorwürfe bestritt die 49jährige, die Afrikanerin zur Hausarbeit gezwungen zu haben. Sie betonte, dass sie die Frau stets mit Liebe, Fürsorge und Geduld behandelt habe. Bei ihrer Festnahme versuchte Mugambe, sich der Justiz zu entziehen, indem sie behauptete, diplomatische Immunität zu genießen. Doch diese Immunität wurde bereits aufgehoben. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++ MEDIENMANIPULATION +++

+++ SATIRE +++

+++

HIER geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.